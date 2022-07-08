Вспоминаем, как в советские времена мы проводили лето: пионерлагеря, штаб в кустах и на море на «Жигулях»

Для школьников это было три месяца счастья.

По морям тогда мало кто ездил, обычно родители отправляли детей в деревню к бабушке или в пионерский лагерь.

Мы попросили калужан поделиться своими воспоминаниями из детства о лете.

Смена в «Ракете»

- Я ждала лето, обожала его, потому что была занятым ребёнком, после уроков ходила на лёгкую атлетику, в музыкальную школу. А все друзья в это время гуляли. И летом я, наконец-то, могла ничего не делать, - говорит калужанка Ольга КИЧЁВА. - Я жила на Малинниках, мы с родителями ходили на Черновский хутор загорать, там был красивый сад.

А во дворе мы с ребятами играли в прятки, вышибалы, казаки-разбойники, секретики делали. Ещё у нас был штаб в кустах.

Какое-то время я проводила у бабушки, в доме на ул. Колхозной, купалась в водохранилище, на Яченке.

Но больше всего любила ездить в пионерский лагерь. Первый раз поехала туда перед первым классом.

Мама работала в Институте тары и упаковки, ей дали путевку. И она, чтобы я была под присмотром, даже временно на этот месяц устроилась в лагерь мыть посуду.

В бору, где раньше был пост ДПС, находились три лагеря: «Ракета», «Ромашка», «Ровесник», даже указатель на них был. Я любила «Ракету». Папа работал в УВД, ему давали туда путёвку.

Ещё я была в «Юбилейном»: дядя брал мне путёвку от автоколонны 1306, а тётя - от «Лампочки» в «Восход».

В определённый день нас собирали всех вместе и увозили на автобусах с милицейским сопровождением, с мигалками.

Так как я часто бывала в лагерях, обзавелась там друзьями, мы с ними кооперировались и попадали в один отряд.

«Ракета» - небольшой лагерь. Там было две корпуса. Один – для малышей, а второй, двухэтажный – для тех, кто постарше. На этаже – длинный коридор и двухкомнатные палаты: одна на 10-12 человек, а рядом – на четыре человека. Сбоку корпуса - веранда с теннисным столом. Там же всякие кружки у нас проходили.

Мне нравился чёткий распорядок дня. Вставали, бежали на зарядку в пахнущий соснами лес. Потом - завтрак, и мероприятия: играли в пионербол, а если жарко было, шли на речку.

Добирались через поле, где выращивали капусту и ещё что-то. На речке у лагеря было своё, огороженное, место. Физрук вставал в воду по колено. И нас гоняли по времени: первый отряд в воду, потом они – на берег, второй отряд в воду. Начупахаемся, назагораемся!

Кормили четыре раза в день. Мы строились и шли в столовую. Она была необычная: прямо посредине зала росла сосна. Строители её оставили. С этой сосны отлетала пластинками кора, мы её собирали и фантазировали, на что она похожа, какое животное напоминает.

Во второй половине дня были кружки – песни пели, сценки ставили. В «Сказке о рыбаке и рыбке» я была вредной бабкой. Мы как-то по-современному всё обыграли. Дед пытался всучить мне в коробке кроссовки Адидас, чтобы я угомонилась. Было весело!

А после ужина - дискотека. Её все ждали, наряжались. И после отбоя по ночам была развлекуха: бегали мазать друг друга зубной пастой.

У девчонок-вожатых была двухместная комната. И однажды лил дождь, мы там сидели, поделки разные делали. Потом я пошла в столовку, мне дали батоны с консервами. И мы так вкусно всё это ели с вожатыми. Счастью предела не было!

А когда смена заканчивалась, мы с друзьями встречались в городе. Если кто-то оставался ещё на смену, приезжали к нему в гости. И до сих пор дружим.

Сейчас «Ракеты» уже нет. Лет 10 назад мы с сыном были в санатории в бору. И ходили гулять по местам моего детства. Всё разрушено. Двух корпусов вообще не было, оставался только корпус, где вожатые жили.

Прошли в соседний лагерь, там тоже руины, валялись под ногами старые советские тетрадки. Жаль, столько воспоминаний с пионерскими лагерями связано!

В нвшем архиве сосхранились фото 1990-х годов. Популярным развлечением во многих дворах была тарзанка.

Раньше дружили всем двором.

Пикник в Сосновой роще

- Летом мы с родителями ходили на пикник в Сосновую рощу. – вспоминает наш читатель Денис РЫБАКОВ. - Раньше это было очень популярное место отдыха. Там были сосны с коряжистыми корнями, огромные пни.

Мы расстилали покрывало и пировали: газировка, морс, черешня, иногда – мороженое…

Еще мы с пацанами иногда переправлялись на пароме за речку, брали с собой картошку и жарили в золе!

А пока шли, по дороге обязательно за газировкой. На каждом углу стояли автоматы. Пили из общего стакана: 1 копейка за воду без сиропа и 3 копейки - с сиропом.

Во дворе много было разных игр. В войнушку играли даже с девчонками. И с нами всегда была собака Найда – белая дворняга, большая, добрая. Её во дворе все подкармливали.

Наше тайное место находилось за домом, где гаражи. Там росло старое дерево, на нём мы сделали шалаш.

Иногда прятались там от родителей. Они нас вечером искали, чтобы домой загнать. А мы затаимся и сидим. Потом, конечно, нам здорово влетало.

На Оке долгое время был пляж.

На «Жигулях» - в Таганрог

- Когда мне было 16 или 17 лет, я впервые увидела море, - рассказала наша читательница Эльвира ТЮРИНА. - Мы с мамой, папой и братом Павлом на «Жигулях» поехали в Таганрог. Это было классно! Проезжали Воронеж, Краснодарский край. Целое приключение!

В Таганроге останавливались у брата отца. Он с семьей уехал куда-то отдыхать, и мы жили в его квартире. Мне так нравилось на юге!

Я плавать не умею. В детстве была в Суворове Тульской области. Мы пошли с друзьями на водохранилище. Они решили научить меня плавать, толкнули с вышки, думали, что поплыву. А я ко дну пошла, меня едва вытащили. Мне тогда 12 лет было. С тех пор воды я боялась.

Поэтому на море мне дали круг. И я недалеко от берега. Но почему-то меня всё время переворачивало попой вверх, я на руках ходила по дну. Азовское море мелкое, там острые камни, они резали руки, ноги. И было много маленьких рачков.

А однажды мы обгорели так, что отец сидел в ванне с холодной водой, говорил: «Всё, я тут буду жить». Мы даже подушку ему принесли, чтобы поудобнее там было.

Потом он загорелся накормить нас арбузами. Притащил целый мешок, купил где-то по 6 копеек и заставлял нас есть. А они оказались кормовые. Мама ругалась: «Чего ты издеваешься над детьми!» А он удивлялся, почему мы не хотим арбузы.

В Таганроге мы ходили в музей Чехова, он небольшой - мазанка такая, но я запомнила. И ездили на реку Миус, она недалеко находится, широкая, красивая. Все же плавать умеют, а меня посадили на надувной матрас.

Павел поднырнул и меня перевернул. Я - под матрасом, но руками за него держусь, плыву. Отец кричит: «Ты её утопишь!» А брат говорит: «Быстрей плавать научится». Плавать я не научилась, но после поездки на море воды бояться перестала.

Обратно ехали, спешили. Брат дружил с девочкой Олей, которая потом стала его женой, и они должны были встретиться в определенный день. Поэтому отец летел, как сумасшедший. Мама говорит: «Вы мне надоели своими женихами и невестами».

И что-то вечером ехали без света, потом отец фары включает, а прямо перед нами - лошадь. Мы чудом увернулись! Но к Оле успели.

А дома нас встретила собака Булька, которая за это время сильно увеличилась в объёмах. Булька была маленькой собачкой породы ши-тцу. С ней оставалась бабушка. И так как бабушке кормить некого было, она собаку кормила.

Потом у меня было второе море – Чёрное. Мы ездили в Пицунду к друзьям-армянам. Там были, и русские, и украинцы, и грузины, и абхазцы. Все очень хорошо общались. Замечательно жили, дружно. Идёшь, тебя все виноградом угощают, в гости зовут, столы выносят во двор, песни поют.

И было много мальчишек. Поэтому меня на пляже решили охранять. Всё время пугали: «Тебя такую красивую могут в горы утащить». И у них не принято, чтобы женщины ели с мужчинами вместе.

Но меня, как гостью, посадили за стол, налили вина и предупредили: «Много не пей». Я попробовала, оно, как компот, думаю: «Ерунда!» А потом встать не могла.

В парке был детский автогородок.

А когда приезжал чешский лунопарк, рады были, и дети, и взрослые.

Дорогие читатели, а как вы отдыхали и отдыхаете летом в Калуге? Какие пляжи посещаете? Где купаетесь? Делитесь фото и историями в комментариях!

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