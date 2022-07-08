Стресс на фоне жары или Почему жены ревнуют засмотревшихся на красоток мужей, дети бездельничают, а купальник не радует

Лето – пора отпусков, путешествий, встреч с друзьями. Но в это время года вылезают некоторые страхи и комплексы.

Жены переживают, что мужья посматривают на красоток в мини-юбках, девушки – из-за лишних килограммов, а родители, что ребёнок целыми днями ничего не делает.

Сегодня летние проблемы мы обсуждаем с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Стресс на фоне жары

- Андрей, сейчас стоит жара, и многие девушки переживают, как они выглядят в купальнике на пляже.

- Это - отдельная тема по принятию себя. Здесь можно сказать банальные вещи, что много людей, имеющих эталонную внешность не счастливы по определенным причинам, а люди, которые такой внешностью не обладают, счастливы, спокойно к этому относятся и радуются жизни.

И они больше привлекают окружающих. Есть исследования, что мужчины испытывают переживания, когда контактируют с женщиной, у которой эталонная внешность.

При этом, следить за своим здоровье надо не только с позиции привлекательности, а потому что лишние килограммы провоцируют физическое недомогание.

И тревога летом возникает, когда нетренированный организм подвержен стрессу на фоне жары. Она как бы информирует человека, что с телом у него происходят определенные проблемы.

На человека, который физически себя укрепляет, соблюдает правила поведения в жаркий период, тревога и страхи не сильно влияют в климатических ситуациях.

- Из-за жары может усиливаться тревога?

- Бывают состояния, когда поднимается давление, ощущаться слабость. Если у человека есть хронически заболевания, они могут дать о себе знать

. А если человека что-то беспокоит на физическом уровне, появляется тревожность. Просто некоторые люди этого не замечают и связывают с другими факторами.

Много соблазнов

- Не во всех семьях отпуск в одно время, как супругам лучше отдыхать: вместе или отдельно друг от друга?

- Универсальных рекомендаций нет. Зависит от того, как семья устроена. Конечно, отпуск лучше проводить вместе. Но в некоторых случаях отпуск и декрет – опасные периоды для отношений: учащаются конфликты.

И, зачатую, после отпуска люди подают на развод. Потому что люди привыкли встречаться дома вечером после работы. А в отпуске общаться 24 часа в сутки на протяжении нескольких недель им становиться сложнее.

Для некоторых семей это - кризис. Но если люди адекватные, если они имеют чёткие задачи, планы, у них нет незакрытых конфликтов, то совместный отдых будет только на пользу.

- Страшно уезжать в отпуск и оставлять мужа одного или жену.

- Для мужчин, зачастую, это страшнее. У них может развиться бред ревности или паранойя: мужчины чаще склонны к психическим расстройствам. Они больше стрессуют от недоверия к супруге, переживают, не отпускают её даже по вечерам встречаться с подругами.

Но безусловно, и женщины переживают за мужей. Здесь очень простая вещь: надо смотреть, ради чего люди создавали семью.

Если ради удовольствия, радости жизни, то в какой-то момент может возникнуть соблазн попробовать что-то новое, получить удовольствие на стороне. К сожалению, такое встречается.

Это - трагедия. И тогда один из пары испытывает боль, ощущение унижения, внутреннего распада. И это отражается на следующих отношениях.

У нас общество потребления. Когда мы много потребляем, в какой-то момент хочется и в отношениях попробовать новое. Это и популяризируется: много сериалов, где можно взять и всё в один миг перевернуть.

У более интеллектуальных людей тоже может возникнуть соблазн, но у них акцент - на духовные ценности, есть стратегические планы на будущее: построить дом, родить детей. Есть мотивация, что не стоит разрушать жизнь ради сиюминутного удовольствия.

- А как же инстинкты?

- Многие так оправдывают своё поведение. Но и среди животных есть, которые связываются с противоположным полом только для размножения и продолжения рода, а есть которые всю жизнь проводят со своим партнером, и в случае его гибели, не создают новую пару. Поэтому на это не стоит опираться.

Да, у нас есть природное начало, в нас заложен инстинкт к размножению, но есть и духовная, нравственная интеллектуальная составляющая.

- Летом для мужчин много соблазнов: девушки ходят в мини…

- Но и девушки заглядываются на красивые мужские фигуры. Кто-то оценивает с эстетической точки зрения, как красоту. Но человек же не может постоянно любоваться на одну картину.

Нормальный адекватный мужчина не будет демонстративно этим заниматься и переходить во флирт. Потому не стоит поднимать истерику.

Женщина в такой ситуации может даже сказать мужу: «Да, красивое платье на девушке». И это станет для мужчины знаком, что он находится в поле зрения жены. Но конфликта уже не будет.

- А некоторые, наоборот, специально дают повод для ревности.

- Стратегии разные. Многие даже живут назло, заводят отношения назло, чтобы отомстить кому-то. И девушки хотят выглядеть красиво, не для того, чтобы себе нравится, а чтобы отомстить этому козлу, чтобы он смотрел и думал: «Какую красавицу потерял».

Это неадекватная мотивация. Проблема отсутствия базовой психологической культуры, понимания семейной психологии. Такие мотивы пагубно влияют на статистику разводов и демографию.

Во всём нужна мера

- Иногда бывает ощущение что лето пролетело, а мы его не заметили.

- Бывает, что люди либо живут в будущем, в негативных фантазиях и не замечают настоящего момента, либо – в прошлом: вспоминают, как раньше было хорошо, например, в студенческие годы. Не умеют находится в моменте, наслаждаться моментом. Но если ощущать себя здесь и сейчас, то будет насыщенность жизнью.

С возрастом время течёт быстрей. И если деятельность однообразная, перегрузка на работе, можно ощутить, что первый месяц лета прошел, а мы ничего не успели, лета ещё не видели.

Вот сейчас уже середина лета, а кому-то кажется, что только началось.

Но для ребенка лето - это целый мир. Мы в детстве столько дел за день успевали сделать: и к бабушке сходить, и кино посмотреть, и погулять с друзьями.

- Многие родители беспокоятся, что для детей лето пройдёт бестолково. Нужно ли заставлять их заниматься летом?

- Родителям надо отслеживать, как выполняются задания, которые дают в школе на лето. Делать перерывы в интеллектуальной деятельности можно, но не длительные, иначе для ребенка это будет травматично.

За летние месяцы некоторые процессы в психике атрофируются, потому что не было интеллектуальной нагрузки. И когда подходит 1 сентября, надо идти в школу, для ребенка это - стресс.

Поэтому и для детей, и для взрослых важно поэтапно выходить из отдыха. Можно постепенно давать интеллектуальную нагрузку: съездить в музеи, почитать что-то не из школьной программы (сказки, фантастику – кто что любит), посмотреть какие-то документальные познавательные фильмы.

Самое главное слово в психологии – мера. Ребёнок не должен ощущать, что у него одно обучение закончилось и началось другое. Безусловно, надо отоспаться, нагуляться, побольше побыть на свежем воздухе, может, пройти компьютерную игру, которую давно хотел пройти (это при условии, что нет зависимости от гаджетов).

Чтобы ребёнок почувствовал, что заслужил отдых. Потом во взрослой жизни будет вспоминать каникулы.

И важно, чтобы это были хорошие воспоминания, насыщенные впечатлениями.

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