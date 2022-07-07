Спортивные итоги Калуги в июне: дети дали жару, волейболисты тоже, отличились и пловцы

Июнь вновь выдался успешным для калужских футболистов. Наши спортсмены получили тренера с громким именем, а на юношеском уровне удалось добиться победы, которую ждали долгие годы.

Волейболисты из Обнинска продолжают сражаться на песчаных кортах чемпионата России. К ним в июне примкнули пловцы из первого наукограда, которые выиграли медали в Беларуси.

А вот других значимых достижений представители олимпийских видов спорта в нашем регионе не добились.

Самая громкая победа

Громче всех нашумели в июне спортсмены школы по футболу «Калуга». Игроки 2012 года рождения впервые выиграли финальный этап первенства Союза федераций футбола «Центр».

Турнир прошел в городе Волжский. За победу боролись 12 лучших команд центра и юга России.

В полуфинале калужане уверенно переиграли Академию футбола из Тульской области, которая тоже числилась в списке претендентов на «золото».

В решающем матче подопечные Дмитрия Головачева со счетом 3:2 обыграли хозяев и главных фаворитов турнира — команду Академии «Ротор» (Волгоград). Дублем в составе калужан отметился Роман Гаврилов, еще один гол забил Алексей Козенцев.

Видео решающих моментов финала и награждения смотрите в нашем телеграм-канале.

Лучшим нападающим соревнований стал Роман Гаврилов, а самым ценным игроком был признан калужанин Алексей Козенцев.

- У меня была мечта как у детского тренера - выиграть подобный финал, - сказал тренер СШ «Калуга» Дмитрий Головачев. - Мы семь лет попадали в тройку лучших на этих соревнованиях, но никак не могли выиграть. И эти мальчики мою мечту осуществили. Я до сих пор не верю. Они мне после игры сказали, что мы играли за мечту!

А в Калуге команду встретили с большим шумом. Несколько десятков человек организовали чемпионский коридор для юных победителей. В дело даже пошли дымовые шашки. Таким спортивным Калужский драматический театр еще не был. Видео теплой встречи также доступно в нашем телеграм-канале.

Дмитрий Хомуха - новый главный тренер ФК «Калуга».

Новый путь «Калуги»

У главной команды региона – футбольного клуба «Калуга» - начинается новый этап жизни. Ее возглавил экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха. О задачах и целях клуба на ближайшие пару лет бывший игрок ЦСКА и «Зенита» рассказал нашему корреспонденту.

Калужане уже провели первый контрольный матч в межсезонье. В гостях они сыграли вничью 0:0 с московской командой «Динамо-2».

Генеральный директор «Калуги» Олег Митрофанов также поговорил с нашим корреспондентом и отметил, что Дмитрий Хомуха и клуб идут на риск в новом сезоне, а также рассказал о том, что продолжаются поиски земли для постройки городского стадиона и юношеской академии.

Арина Ряжнова атакует и выигрывает золотую медаль этапа чемпионата России.

Победы обнинских волейболистов и пловцов

Волейболисты клуба «Обнинск» завоевали четыре медали в Магнитогорске.

Шестой этап чемпионата России прошел в Челябинской области. В женском турнире победу праздновала волейболистка клуба «Обнинск» Арина Ряжнова.

Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница первого наукограда Екатерина Шевцова.

У мужчин спортсмены из Обнинска выиграли серебряные награды. Дмитрий Веретюк и Игорь Величко уступили в Магнитогорске только в финальном матче.

Мария Каменева выиграла в Бресте четыре золотые медали.

А обнинские пловцы выиграли шесть золотых медалей в Беларуси. Кубок этой страны завершился в Бресте. За медали также боролись спортсмены сборной России.

Успешно выступили в Беларуси пловцы из Калужской области.

Мария Каменева выиграла четыре золотые медали. Особо ценно, что три из них пришлись на индивидуальные соревнования.

Каменева стала лучшей на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также выиграла «полтинник» на спине. В составе эстафеты 4 по 100 метров комплексным плаванием Мария завоевала четвертую золотую медаль.

Михаил Вековищев в такой же мужской эстафете поднялся на высшую ступень пьедестала почета. На счету обнинского пловца еще одно «золото» на 100-метровке баттерфляем.

Наконец, Андрей Николаев стал вторым на «полтиннике» брассом, а на дистанции вдвое длиннее выиграл бронзовую награду.

Полина Иванушкина завоевала две награды для Калужской области в Саранске.

В столице Мордовии прошли финальные соревнования по плаванию в рамках XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России.

Сборная Калужской области завоевала две награды усилиями одной спортсменки.

Порадовала своими результатами Полина Иванушкина. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» выиграла две серебряные медали.

Спортсменка из Обнинска показала второй результат на дистанциях 50 метров вольным стилем и брассом.

Мария Попова выиграла серебряную медаль в Брянске.

Другие успехи в олимпийских видах спорта

В Брянске завершились чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, юниоров и юниорок до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях принимали участие более 1000 спортсменов из 18 регионов страны.

Калужанка Мария Попова выиграла серебряную медаль в беге на дистанции 5000 метров.

Александр Васильев выиграл три золотые медали в Чувашии.

В Чебоксарах завершились соревнования по спортивной гимнастике в рамках финального этапа XI летней Спартакиады учащихся России.

За медали боролись более 130 девушек и юношей 11-13 лет из 34 регионов страны.

Сборная Калужской области заняла третье общекомандное место. Наша команда завоевала три медали высшего достоинства. Все победы на счету одного воспитанника спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной.

Александр Васильев выиграл соревнования в отдельных видах – на коне, параллельных брусьях и перекладине. В многоборье и на вольных упражнениях обнинский гимнаст показал третий результат.

Илья Кондратьев и Алексей Воробьев победили в Татарстане.

В Казани завершился Кубок России по академической гребле. В турнире приняли участие более 300 спортсменов.

Сборная Калужской области завоевала одну медаль. Золотую медаль в соревнованиях парных двоек лучший результат показали представители калужской СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова. Победителями стали Илья Кондратьев и Алексей Воробьев.

Четвертое место на Кубке России заняли Заррина Михайлова и Мария Наумова.

В рамках Кубка России прошел отбор сборных команд для участия в I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

«Кубок Анатолия Рахлина» прошел в Санкт-Петербурге.

В Северной столице прошли международные соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юношей и девушек.

Золотую медаль выиграла воспитанница калужской школы «Юность» Алина Иванова. Также лучшим в своей весовой категории стал спортсмен людиновской школы «Старт» Тимофей Кащеев.

В активе сборной Калужской области также две бронзовые награды. Их завоевали Александра Рябченко и Владимир Досяк.

В турнире приняли участие более 1200 дзюдоистов из Беларуси, Монголии, Сербии, Великобритании, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Донецкой народной Республики и России.

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