Молодые фотографы привезли в Калугу жуткие страхи, старость и прочие страсти

Наш город принимает фестиваль «Молодые фотографы России».

Проходит он на трёх площадках. Основная - ИКЦ, где каждый день - встречи, лекции, мастер-классы, фотовыставки. Кроме того, увидеть работы молодых фотографов можно в Калужском музее изобразительных искусств и в Доме Музыки.

В этом году 490 авторов из 66 регионов страны прислали на конкурс 831 проект. Жюри пришлось отсмотреть более 5 тысяч фотографий. В итоге в финал прошли 94 молодых фотографа.

В Калуга уже четвёртый раз подряд принимает этот фестиваль. К нам приезжают участники из других городов. В этот раз их меньше, чем обычно.

Организаторы говорят, думали, что во времена коронавируса сложно проводить такие мероприятия, но ошиблись, сейчас организовать всё было намного трудней.

Видео с фотовыставки можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Такие темы принято прятать

Опытные мастера на открытии отмечали, что много интересных работ, при этом «ушла социальная чернуха». Повысился и уровень профессионализма, а то бывает, что «чувства прут, а техники нет никакой».

Работы выполнены в разных жанрах, есть фотопроекты, фотокниги и мультимедийные произведения.

- Пока готовилась главная, самая обширная выставка участников фестиваля, мы, сотрудники ИКЦ, с огромным вниманием и большим удовольствием разглядывали фотографии и стенды, - рассказала художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА. - Для меня, например, имело огромное значение, что каждый стенд сопровождён прекрасным текстом.

Огромное уважение заслуживает и выбор тем. Это проблемы, которые в гламурном искусстве принято прятать: темы мигрантов, глубинки, социального неблагополучия, поисков себя, одиночества, старения, смерти, памяти.

Проект Алисы МЕЛЬНИКОВОЙ (г. Липецк) «Лиминальность», который понравился Анне Сенатовой.

- Меня потрясла Алиса Мельникова и её проект «Лиминальность», - говорит Анна Сенатова. - Это термин из антропологии, но здесь он трактуется шире. Лиминальность - переход из одного состояния в другое.

И я считаю, что лиминальность это то, что происходит здесь и сейчас – переход из состояния талантливых любителей в область мастеров.

У Юлии ОВЧИННИКОВОЙ потрясающая серия «Красный угол». Браво! Она - о вылете из гнезда в свою собственную жизнь. И очень важно, что среди финалистов калужанка – Мария СОКОЛОВА.

Это – продолжение дела замечательного Виталия ГРИШАКОВА. Калуга среди финалистов!

В своём проекте «Красный угол» Юлия Овчинникова (г. Канск) исследует тему психологического разделения между с собой и пятилетним сыном. Это история о том, как чрезмерная опека и привязанность могут стать трагическими.

Начать новую жизнь

Столичный фотограф Павел ВОЛКОВ рассказал историю про 30-летнюю Анну БОЛДЫРЕВУ, лицо которой было изуродовано страшным пожаром. Когда случилась трагедия, Ане было всего 7 месяцев.

С детских лет она подвергалась насмешками и оскорблениям. Хотела покончить с собой. Не видела смысла жить с таким лицом. Всё время мечтала о пластической операции, но не было возможности сделать её.

Работа Павла ВОЛКОВА «Проект Феникс. История про Анну».

У Ани есть 10-летняя дочка Даша и гражданский муж Лёша. Это люди, ради которых она живёт. Семья сначала жила в деревне в Воронежской области. Лёша работал разнорабочим на ферме, денег им едва хватало.

Ане приходилось ездить в ближайшие города просить милостыню. А недавно в семье случилась беда: сгорел дом. Тогда они приняли решение переехать в Краснодар и начать всё сначала.

Про Аню написали в СМИ, люди стали присылать ей деньги. А ещё она получила квоту на пластическую операцию. И хотя внешность ей не сильно изменили, теперь она может закрывать глаза, когда спит, и нормально открывать рот.

Сейчас Аня продолжает искать свое место в современном мире.

Чудеса в сибирской глуши

Фотограф из Питера Наталия ЛОЗИНСКАЯ представила проект «Чудеса в решете» о необычной сибирской деревни Окунёво. Здесь - деревяные избы с резными наличниками и ветхими заборчиками.

Но в 1990-е годы в Окунёво из Индии по поручителя своего духовного учителя приехала женщина по имени Расма РОЗИТИС и сказала, что здесь под землёй находится древний храм Ханумана.

С тех пор Окунёво стало местом силы. Расма основала в сибирской глубинке индийский ашрам бабаджистов. Сюда стали стекаться паломники.

Постепенно в деревне появились общины, каждая из которых проповедовала свою религию: православные, кришнаиты, бабаджисты, неоязычники, родноверы. Они стали жить бок о бок с простыми сибирским жителями, отмечать свои праздники, проводить свои обряды.

Теперь некоторые считают, что здесь открываются порталы в изнаночный мир, происходят исцеления и встречи с лесными духами.

В Окунёво можно умыться «мёртвой» и «живой» водой из пяти священных озёр, сходить на Ведьмин Тюп и выпить чаю с местными шаманами.

Наталия ЛОЗИНСКАЯ показала, что происходит в Окунёво.

Бороться со своими страхами

Дмитрий БАРТЕНЕВ из Ростова-на-Дону обратился к теме борьбы с депрессией. Он считает, что иногда депрессия, как ген, будто вживлен в человека и придаёт его мирозданию уникальную окраску.

Теперь понятно, как выглядит депрессия.

Анна ЛИПОВЧЕНКО из г. Кирова Кировской области вошла в число финалистов с проектом «Неприятие».

Анна - социальный работник, фотографией занимается уже 10 лет, в фестивале участвует пять лет, но в финал попала впервые.

- Я в восторге от фестиваля, - делится эмоциями Анна. - Очень рада, что попала сюда. Приехала в Калугу впервые. Здесь очень интересно. Мой проект называется «Неприятие».

Он посвящён комплексам. Участвовало в нём более 20 людей, в том числе и я сама, потому что комплексую из-за лишнего веса. Искала я всех через интернет, дала объявление, пригласила поучаствовать. И люди откликнулись, писали про себя.

На первом фото вверху - сама Анна. Она сняла себя на фоне тонкой берёзы, чтобы обыграть свою проблему.

- Проблемы у всех были разные, - рассказывает Анна. - Например, одна девочка переживала, что у неё полосочка, типа морщинки, на шее. Это её парило. Многие комплексовали из-за роста.

Но были и серьёзные вещи, они не выставочные, потому что много обнаженки. Например, парень с гинекомастией: у него грудь, как женская.

Или девушка переживавшая, что у неё маленькая грудь. На фото я поставила её на фоне двух холмов, чтобы обыграть проблему. Специально искала такое место.

Девушка хотела делать операцию по увеличению груди, её в последний момент остановили. Для меня главной была моя собственная проблема. Но оказалось, что таких людей много.

У каждого – свои заморочки. Я взяла самые трагичные истории. Изначально хотела, чтобы благодаря съёмкам люди смогли адаптироваться и принять себя. Пока не знаю, избавились они от комплексов или нет, но я себя принять не могу.

Я, честно, села на диету. Важно и то, что ты эмоционально вкладываешься в фотографию. Берёшь проблему и пытаешься её решить за счёт своего творчества.

Елена КОПЫЛОВА приехала в Калугу из Липецка с проектом «Цифровое одиночество».

- Не всем людям легко находится в обществе, знакомиться и разговаривать с окружающими, - объясняет Елена. – Когда-то спасением для них стало цифровое пространство.

Оно создавало некий барьер между человеком и окружающим миром, дарило чувство безопасности. Но с развитием цифровых каналов в интернет перешли, и рабочие, и личные коммуникации.

В этом есть положительный момент: можно всегда быть на связи. Но вместе с тем размылись личные границы и увеличился темп жизни. Это приводит к эмоциональному выгоранию.

Некоторые люди уже не хотят тратить жизнь и силы на соцсети и мессенджеры. Я – из таких людей.

Необходимость подстраиваться под темп современной цифровой жизни ещё больше отдаляет меня от общения с людьми. Теряются друзья и важные связи, проходят мимо тенденции.

Это угнетает. Для меня этот проект -попытка разобраться в себе и преодолеть психологический барьер перед общением в интернете.

Елена Копылова рассказала о своём отношении с интернетом.

- Для съемок мы купили в магазине деревянные рейки, покрасили, собрали дрелью и саморезами, намотали полиэтилен, - продолжает Елена. - Изначально мне очень хотелось сделать оргстекло, но полиэтилен дает смятость, получается эффект блича, глюка, какой-то цифровой, ненастоящей реальности.

И я хотела почеркнуть свою изолированностью.

У калужского фотографа Марии СОКОЛОВОЙ в финале фестиваля два проекта. Первый – «Древо жизни» о продолжении рода. Что будет, если цепочка оборвётся?

- Являясь единственной дочерью в семье, я чувствую ответственность за свой род, но навязчивая мысль о неспособность и нежелании иметь детей, заставляет испытывать чувство вины, - признаётся Мария. - В попытках осознать свою готовность быть родителем – всё больше запутываюсь. Быть может, я и есть та самая точка, на которой закончится история моей семьи.

Проект Марии Соколовой затрагивает её собственные глубинные переживания.

Второй проект Марии называется «Зверь». В нём она задаёт вопросы: кто есть человек на самом деле? Высшая степень эволюции или животная сущность? И можно ли приручить зверя. Который живёт внутри тебя?

Мария Соколова часто берёт серьезные психологические темы. И это всегда интересное переосмысливание и оригинальная подача материала.

- Своего зверя я встретила, когда о перерос в огромное чудовище: искажение и неприятие реальности, галлюцинации, страх за свою жизнь и будущее, – рассказала в проекте Мария. – Желая избавиться от симптомов, всё внутри меня было против исцеления.

Но вскоре я поняла. что деления на хорошее и плохое не существует. Я учусь принимать свою тёмную сторону и пытаюсь приручить зверя.

Фестиваль продлится до 9 июля. Программа обширная. Площадка в ИКЦ работает с утра до позднего вечера.

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