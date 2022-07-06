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Всемирный день поцелуя: когда калужане сделали это первый раз. Наш опрос

Ирина Будникова. Фото и видео автора.
Опубликовано: 06.07.2022 15:00 0 145
Всемирный день поцелуя: когда калужане сделали это первый раз. Наш опрос

Всемирный день поцелуя - неофициальный международный праздник проводится энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

По такому радостному событию наша редакция провела опрос среди калужан и выяснила, что не все из них умеют и любят целоваться. 

Кто-то поцеловался первый раз в 18 лет, а кто-то в первом классе.

Одни с восторгом вспоминают о первом опыте, другие морщат носик. Но были и те, кто уже забыл, когда и как целовался первый раз.

Прохожие парень и девушка. Парень поцеловался первый раз в 12 лет в детском лагере. Ему не понравилось. Девушка в 18 по большой любви. 

Галина очень любит целоваться. Первый раз поцеловалась в 10 классе и, по её словам, это было обалденно.

Виктор Петрович точно не знает любит или нет. Ему запомнился второй поцелуй. По его словам, он был осмысленным.

Юлия первый раз поцеловалась в первом классе, но не по-настоящему. А так, чтобы дух захватывало, в 10 классе или даже в универе.

Татьяна терпеть не может целоваться, даже щёки всегда вытирает.

Прохожие Алексей и Валентина. Алексей плохо помнит первый поцелуй, но точно помнит, что в 17 лет. Валентина помнит, что 8 марта, но не помнит какого года.

Руслан, естественно, любит целоваться, даже, по его словам, "конечно".

Марио и Мухаммед, будущие инженеры из Египта, целоваться научились в России, но это не точно. Ребята только 3 месяца в России и ещё плохо говорят по-русски.

Видео опроса смотрите в нашем телеграмм-канале.

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Ирина Будникова. Фото и видео автора.
Опубликовано: 06.07.2022 15:00 0 145
Тэги: день поцелуев общество
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