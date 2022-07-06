Что творится на диких пляжах и в фонтанах Обнинска
На этих выходных в Калужской области баню любой желающий мог посетить бесплатно. Для этого достаточно было просто выйти на улицу.
В прошлую пятницу мы рассказывали о том, как калужане спасались от жары на водоемах в черте города. Если уж в Калуге не так много мест, где можно освежиться в летнюю пору, то в Обнинске их еще меньше.
Какие же укромные уголки для спасения от зноя выбирали обнинцы – узнаете в нашем репортаже с пляжей и фонтанов наукограда.
Фонтан на обнинском вокзале до благоустройства улицы Лепунского в 2020-м выглядел совсем уж позорно для наукограда.
Сейчас обновленные фонтан и прилежащая к нему территория - это отличная зона отдыха, которая особенно привлекает горожан в жаркие дни.
В основном к воде стремятся дети и птицы.
Подростки и взрослые предпочитают лавочки или качели.
Фонтан на пересечении улицы Жукова с улицей Победы преображался еще в 2015 году. Таким он был до реконструкции.
А это фото сделано сразу после реконструкции. Жители не могли нарадоваться на такую красоту.
По выходным толпа обнинцев собиралась на светомузыкальное шоу.
В каком состоянии фонтан сейчас – может только в кошмаре присниться. Мало того, что он не работает, так в нем еще и застоявшаяся вода болотного цвета. Даже голуби брезгуют плескаться в этом водоеме.
Но местным детям море по колено, а фонтан - по пояс.
На поверхности воды виднеются палки, мусор, перья. Стоит ли напоминать, чем такое купание чревато?
Складывается впечатление, что воду чистили последний раз в 2015-м году.
Висит табличка, запрещающая купаться. Рядом стоит пост охраны, однако, за тем, чтобы здесь не купались, следить никто не спешит.
Одно из самых живописных мест в городе – Белкинские пруды. Купаться в них также запрещено. Посетителей встречает устрашающая табличка, которая пытается удержать людей от купания.
Но когда это кого-то останавливало?
Радует то, что купающихся тут все же в меньшинстве. Остальные горожане делятся на два типа.
Одни гуляют и осматривают окрестности.
Другие отдыхают на траве и загорают.
Зона с кафешками и батутами в такой зной пустует.
А вот лежаки с зонтиками пользуются спросом.
Отдыхают здесь и телом, и душой. Природа действительно впечатляет.
Городской пляж обустроен вполне неплохо: есть парковочная зона, отделенная от зоны отдыха, скамейки, кабинки для переодевания, песок, нет диких зарослей травы и огромных куч мусора.
Здесь купание не запрещено, а опасно. То есть, каждый сам решает, стоит ли заходить в такую воду.
Решивших искупаться в меньшинстве.
Оно и понятно, почему.
Территория ухожена. Чуть ли не на каждом шагу стоят урны для мусора. Благодаря этому здесь все чистенько и аккуратно.
По итогам нашего похода можно смело утверждать одно - и фонтан, и Белкинские пруды, и Протва имеют большой потенциал для комфортного отдыха. Стоит только провести очистку этих водоёмов - и тогда заражений кишечной палочкой, летальных случаев станет меньше, а радостных горожан больше.
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