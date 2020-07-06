За два месяца цены в калужских магазинах снизились на 10-20 процентов
После резкого взлета цен в российских магазинах прошло уже больше трех месяцев. Курс доллара с того момента откатился.
Правда, уменьшения цен калужане явно не ждут. Хотя стоимость большинства товаров постепенно снижается.
Мы продолжаем мониторить цены в калужских магазинах.
На фото слева представлены цены продуктов по состоянию на 4 июля, справа - 28 апреля.
Рис в магазине мы нашли по акции. Но даже без нее стоимость на продукт снизилась более чем на 20 процентов.
Макароны подешевели на 10 процентов.
Гречка также есть по акции. Но и без нее стоимость в июле заметно ниже, чем в конце апреля.
Товары для детей также подешевели.
А вот соль подорожала процентов на 70. Правда весной она была по скидке.
Животным повезло больше. В апреле кормить кошек и собак было дороже (напоминаем, если забыли, пока листали - слева цены от 4 июля, справа - 28 апреля).
Овощи логично стали стоимость меньше.
Бананы также стали доступнее.
Молоко стоит стабильно последние месяцы.
Яйцы упали в цене более чем на 15 процентов.
Майонез и сливочное масло немного подешевели.
Бытовая химия, к сожалению, дешевеет слишком медленно (слева - 4 июля, справа - 11 мая).
Презервативы стали доступнее, подешевели на 10 рублей (слева - 4 июля, справа - 11 мая).
Уважаемые калужане, а как по вашим ощущениям изменились цены в наших магазинах? Расскажите об этом в комментариях.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!