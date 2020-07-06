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За два месяца цены в калужских магазинах снизились на 10-20 процентов

Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 06.07.2022 13:20 2 405
За два месяца цены в калужских магазинах снизились на 10-20 процентов

После резкого взлета цен в российских магазинах прошло уже больше трех месяцев. Курс доллара с того момента откатился.

Правда, уменьшения цен калужане явно не ждут. Хотя стоимость большинства товаров постепенно снижается.

Мы продолжаем мониторить цены в калужских магазинах. 

На фото слева представлены цены продуктов по состоянию на 4 июля, справа - 28 апреля.

Рис в магазине мы нашли по акции. Но даже без нее стоимость на продукт снизилась более чем на 20 процентов. 

Макароны подешевели на 10 процентов.

Гречка также есть по акции. Но и без нее стоимость в июле заметно ниже, чем в конце апреля.

Товары для детей также подешевели.

А вот соль подорожала процентов на 70. Правда весной она была по скидке.

Животным повезло больше. В апреле кормить кошек и собак было дороже (напоминаем, если забыли, пока листали - слева цены от 4 июля, справа -  28 апреля).

Овощи логично стали стоимость меньше.

Бананы также стали доступнее.

Молоко стоит стабильно последние месяцы.

Яйцы упали в цене более чем на 15 процентов.

Майонез и сливочное масло немного подешевели.

Бытовая химия, к сожалению, дешевеет слишком медленно (слева - 4 июля, справа - 11 мая).

Презервативы стали доступнее, подешевели на 10 рублей (слева - 4 июля, справа - 11 мая).

Уважаемые калужане, а как по вашим ощущениям изменились цены в наших магазинах? Расскажите об этом в комментариях.

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Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 06.07.2022 13:20 2 405
Тэги: цены мониторинг общество
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