Троллейбусную аварию, зону барбекю на набережной Оки и дороги для многодетных семей обсудили на планерке Денисова

В понедельник, 4 июля, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Троллейбусная авария

Утро понедельника, 4 июля, началась с недоброй новости. в депо МУП «УКТ» вспыхнул троллейбус. По предварительным данным, причина пожара – замыкание электропроводки. Проводится служебная проверка. Начата также проверка технической готовности всех транспортных средств Управления калужского троллейбуса.

Об этом на планерке в Городской Управе 4 июля рассказал заместитель директора УКТ Михаил Мирзоев.

– К сожалению, такие случаи бывают, наверное, во всех троллейбусных предприятиях. Это следствие ненового парка. Но в любом случае мы полностью проведем проверку качества и технической готовности всех транспортных средств внепланово. Чтобы быть уверенными в безопасности всех калужан, – сказала Мирзоев.

Сгоревшему троллейбусу было больше 12 лет. Капитально его ни разу не ремонтировали.

– Парк наших троллейбусов нуждается в обновлении, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. – Хорошо, что это произошло на территории Управления калужского троллейбуса. Я уверен, что выход из строя одной машины не сильно повлияет на обслуживание наших уважаемых калужан. По другим троллейбусам попрошу провести работу по обследованию их состояния.

В деревне Лихун продолжится отсыпка дорог.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Ирина Быстрова спросила, когда в деревне Лихун будут, наконец, отсыпать дороги.

- Мы с коллегами приняли решение сделать в ближайшие 2-3 недели ряд объектов, В прошлом году сняли плодородный слой с улицы Льняной, потом у нас завершился материал. Сейчас попробуем его найти. Потому что, действительно, подготовили основание для отсыпки, но не завершили работы, - сказал городской голова. - Александр Крамаренко также пишет, что на улице Млечной жители своими силами сделали участок дороги. Мы также должны им попробовать помочь. Будем связываться с министерством дорожного хозяйства Калужской области. Эти две улицы нужно сделать в июле. Дальше продолжим работы в августе и сентябре. Мы в любом случае не бросим наши многодетные семьи. Будем заниматься с вопросами, связанными с доступностью и подъезда к их жилью.

Также Сергей Проничев попросил помочь и отсыпать щебнем ямы в деревне Яглово по улицам Пейзажная и Семейная. Дмитрий Денисов попросил управление по работе с населением проработать вопрос и узнать, какие ресурсы нужны для решения проблемы.

Андрей Величко поинтересовался у городского головы о возможности появления на Яченском водохранилище проката лодок и катамаранов. Дмитрий Денисов ответил, что такие договоренности есть с предпринимателями, которые уже работают на водном объекте. Но после очистки водохранилища желающих заняться там бизнесом станет намного больше. Так что и количество услуг, оказываемых калужанам, увеличится.

Обратили внимание жители областной столицы на мусор вдоль набережной Яченского водохранилища.

- Уважаемые калужане, видно, что люди приезжают и приносят с собой еду, а потом оставляют весь мусор на набережной. Это безобразие. Надо за такое наказывать, - сказал Дмитрий Денисов. – Будем привлекать к ответственности, штрафовать. Другого способа еще никто не придумал.

Набережная Оки должна стать таким же местом притяжения калужан, как и набережная Яченского водохранилища.

На набережной Оки появится зона барбекю

Продолжаются работы по благоустройству набережной Оки. Уже произведена расчистка прибрежных иловых отложений, убирается оставшиеся старые железобетонные плиты.

На верхнем парапете заливают бетонные основания, завезены леерные ограждения. Начинается завоз песка для обустройства пляжа, завершены работы по укладе георешеток.

– Взятые подрядчиком темпы работ позволяют говорить, что ко Дню города, как и намечено, набережная будет открыта, – сказал директор управления капитального строительства Виталий ЛЕОНОВ.

Пляжная зона будет располагаться от понтонной переправы до Гагаринского моста.

– В сквере у Воробьевской переправы появится возможность спуститься и пешком дойти до Гагаринского моста по пляжной зоне. Доделаем эти работы в следующем году. Но после первого этапа набережной можно будет пользоваться, – отметил Дмитрий Денисов. – На пляжной зоне мы обеспечим калужанам возможность играть в пляжной футбол и волейбол. После первого этапа работ на набережной появится также зона барбекю. Предприниматели установят там теневые навесы, мангалы, где калужане абсолютно безопасно смогут пожарить шашлыки.

Пока же питаться некоторые жители областной столицы смогут в ресторанах быстрого питания «Вкусно – и точка». Бывший «Макдоналдс» откроется в Калуге уже на этой неделе, 10 июля.

По словам начальника управления экономики и имущественных отношений Владимира ВАСИНА, в этот день должны заработать все три точки питания.

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