«Это какая-то ошибка». Что чувствовали стобалльники Калуги, узнав результат

Несмотря на то, что ЕГЭ завершились, выпускные отгремели, тема госэкзаменов для нынешних выпускников еще не закрыта. В эти дни продолжают публиковать результаты.

В понедельник, 4 июля, пришли результаты ЕГЭ по информатике, кто-то еще ожидает данные по английскому языку.

И самое время рассказать о калужских стобалльниках. Эти ребята совершили почти что чудо, взяв на экзамене максимум.

Как им это удалось? Какой ценой? Какие чувства они испытывали? Об этом мы и поговорили с некоторыми из них.

Мы ни в коем случае не умаляем достижения других выпускников и гордимся всеми, кто получил такой же результат, но с кем нам поговорить не удалось. А на данный момент известно о 41-м стобалльнике и, вполне возможно, их станет больше. Вы все - молодцы! Поздравляем!

Ученица гимназии № 24 Полина РЕВИНА. 100 баллов по русскому языку

Досье

Волонтер Победы, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, но со спортом закончила, когда поняла, что ей нужно серьезно готовиться к экзаменам и здоровье стало подводить.

Больше всего мечтает о том, чтобы путешествовать. Главная цель - поступить на факультет иностранных языков, чтобы выучить их и спокойно путешествовать по миру. Хотела бы учиться в Москве, а дальше поступить в Европу, продолжать обучение, искать себя.

О ЕГЭ

— Я даже не то чтобы была шокирована, я просто первые два часа думала, что это какая-то ошибка, что это какой-то образец, но не мои баллы. Постоянно обновляла сайт и только к середине дня, когда проверила все возможные источники, тогда уже поняла, что, скорее всего, – да, это мой результат.

Первой мне прислала фотографию моего результата мама, я была немного в шоке. А вечером, когда мы с ней уже встретились, она задала вопрос: "Так это правда твои баллы?" Я ответила: "Ну, похоже, что да". Мама и сама не знала точно, думала, может, какая-то ошибка.

В тот же день мы купили торт "Прага", посидели вечером всей семьей, отпраздновали. Но, конечно, сложно было радоваться, когда остальные предметы еще не пришли. Хотя я и была счастлива за этот результат, но все равно сидела в большом напряжении.

Для меня подготовка к русскому языку была самой хаотичной, потому что я не с самого начала года стала готовиться, а где-то в октябре. Приобрела курс подготовки к ЕГЭ в интернете, занималась и спустя время поняла, что мне еще и другие предметы сдавать.

Где-то за 3-4 месяца до экзамена я подумала, что нужно найти репетитора. Ходила к нему один раз в неделю, и стало поспокойнее.

В последний месяц я начала очень серьезно готовиться, приобрела быстрый курс. По 5-6 часов в день 5 дней подряд ты проходишь всю теорию, повторяешь. Это был хороший вариант, чтобы освежить все в голове.

И на экзамен я шла с мыслями: «Ну, будь что будет», – сил уже не было, волнения не было. Я бы даже сказала, что в результате осталась довольна, мне понравилось выполнять задания. Единственное, что как только я переступила порог кабинета, меня почему-то начало трясти, запереживала.

Ученица гимназии № 24 Мария ЗАХАРОВА. 100 баллов по русскому языку

Досье

Волонтер Победы и полиглот. Любит красивые места, кафе и рестораны. Работала бариста. Ходит по новым местам, изучалет меню, новые напитки. Хобби – узнавать специфику меню в кафе, подмечать новинки.

Очень любит путешествовать, много общаться, помогать людям, но не только в рамках волонтерства. Помогала пожилым переходить на цифровое телевидение. Все лето ходила по всей Калуге.

Изучает три языка: английский, французский и китайский. Хотела бы, чтобы профессия была связана с языками. Марии очень интересно, когда ломается языковой барьер и становится не страшно сделать ошибки, потому всегда можно объясниться иначе, синонимами.

Закончила художественную школу. В свободное время планирует рисовать маслом, оттачивать навыки.

Так как у Марии множество интересов, богат и выбор для поступления – от искусствоведа до юриста, международные отношения.

О ЕГЭ

- Я почти ночь не спала, проснулась в половину шестого утра, очень боялась заходить на сайт, чтобы посмотреть результаты. Когда все-таки зашла, то подумала, что это ошибка. На самом деле такого же быть не может!

Я не была уверена во второй части своей работы, потому что никогда не писала сочинения хорошо. Когда увидела результат, то была приятно удивлена, потому что не рассчитывала на него никак. Для меня те, кто сдают на сто баллов, всегда казались людьми, которые не выходят из учебников, и у них просто нет личной жизни, но на самом деле ЕГЭ – это такая вещь, когда 80 процентов – это везение и уже 20 процентов – твоих навыков.

Пробный ЕГЭ я написала, если не ошибаюсь, на 85 баллов. Снижения были за сочинение.

Поздравления, конечно, уже были, но я не рассказываю всей семье сразу, потому что она у меня большая, хочется дождаться результатов всех экзаменов и потом полностью их огласить. Но про сто баллов они, конечно же, уже узнали.

Да, я готовилась все это время, но здесь важна и удача, именно поэтому я не могу сказать, что слишком усиленно работала. Первая часть, на мой взгляд, была очень легкой, может, конечно, мне это показалось, потому что я готовилась. Так что тут я уже и не знаю….

Мы – многодетная семья, у родителей четверо детей: я, брат и двойняшки. А бабушек-дедушек у нас очень много. Это огромная поддержка, большое богатство, что очень влияет на подготовку, общий настрой и результат. Поддержка дает очень много. Здесь мне опять же повезло.

Подготовка к ЕГЭ – одна из самых сложных вещей, потому что в университете на сессии дают билеты, и ты знаешь, к чему готовиться, а с ЕГЭ абсолютно ничего не известно. Могут попасться как легкие варианты, так и очень сложные. И проблема часто не том, что выпускник что-то плохо знает, а в том, что некорректно составлен вопрос в задании.

Еще мне повезло с моей учительницей в школе. Елена Николаевна Рыбакова уделяла очень много времени нашей подготовке. Я также готовилась с репетитором, но не потому, что мне чего-то не хватало в школе, а потому, что я хотела посмотреть на подготовку с другой стороны. В итоге от каждого взяла для себя понемногу.

Смотрела разные бесплатные вебинары от онлайн-школ. К истории и обществознанию я готовилась только с их помощью. Это доступно и удобный способ готовиться к ЕГЭ, потому что ЕГЭ – это не совсем школьная программа. Здесь важна и структура задания. Какие бы прекрасные знания у тебя ни были, если специфику заданий не знаешь, то можно ошибиться. Нужно знать, каким образом давать ответ.

Лицей № 36 Юрий КОРОЛЕВ. 100 баллов по математике

Досье

Очень любит играть в настольные игры. Последняя, которую приобрели в честь окончания учебного года, называется «Холст».

В будущем хочет приобрести собственную небольшую квартиру, где все будет красиво и хорошо обустроено.

У Юрия есть домашний питомец. Собака породы сиба-ину по кличке Витя.

Собирается связать свою учебу либо с экономикой, либо с языками. Точно будет подавать документы в Бауманский в Калуге, а про другие варианты пока еще думает.

О ЕГЭ

- Моя мама - учитель математики, поэтому мои сто баллов - это и ее заслуга тоже. Большинство задач на ЕГЭ для меня были достаточно простыми. Были, конечно, задания в первой части, над которыми нужно было подумать. Во второй части одна задачка до конца не получилась, этот номер оказался очень сложный в этом году.

Я вышел в самом конце экзамена, когда время уже закончилось, и понял, что я сделал все, что мог. Впечатления, в целом, были хорошими.

Конечно, по итогу было очень приятно увидеть свои 100 баллов, я радовался.

Мама была очень довольна результатом, похвалила. Она как раз хотела, чтобы было сто баллов. И я достиг этой цели. Так что это еще и подарок маме.

Мы вечером пригласили друзей, накрыли стол, поели сладкое.

О подготовке могу сказать, что у меня сначала не получалась геометрия, было сложно решать эти задачки. Потом переходил к более сложным и со временем у меня получилось. По другим номерам ЕГЭ мы тоже смотрели книжки и решали варианты, отрабатывая навыки.

А начинал я готовиться с 9 класса. Сначала геометрию подтягивал, а в 10 и 11 классе уже подготовка к ЕГЭ. Каждый год занимался по пособиям, решал задачи.

Уважаемые выпускники и их родители! А что вы чувствовали, когда узнали результаты ЕГЭ?

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