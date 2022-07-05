Волонтеры из Калуги шьют носилки для раненых на Донбассе

Уже 44 региона России объединились в своем желании помочь сохранить человеческие жизни на Донбассе. Калужская область не осталась в стороне.

В Калуге работает добровольческое движение, которое оказывает помощь нашим бойцам, изготавливая для них специальные носилки, на которых переносят раненых.

Мы поговорили с человеком, который взял на себя инициативу распространения этого волонтерского движения в Калужской области.

Расспросили его об уникальности носилок и о том, почему калужане спешат быть полезными даже в свободные полчаса.

Лекгие, компактные носилки очень легко всегда держать при себе.

Санитарный инструктор

Вадим К. попросил не указывать его настоящего имени.

— Я с 2013 года занимаюсь предпринимательством, мой основной вид деятельности – строительство индивидуальных домов с активным энергобалансом, - говорит он. - После двухлетней службы в армии я получил военно-учетную специальность – санитарный инструктор. Но активно следить за событиями в области тактической медицины начал с 2014 года, когда стал понимать, что все происходящее – это мина замедленного действия, и рано или поздно она взорвется. Тогда моя специальность пригодится как никогда: я смогу людям оказать помощь, у меня есть навыки.

Так как мои знания были устаревшими, я пошел на тренинги по тактической медицине. Обучение проходило под руководством Юрия Евича – человека, который давно непосредственно участвует в событиях на Донбассе, где он возглавил медицинскую службу. То есть не понаслышке знает, как нужно действовать в условиях боевых действий.

Руки Ангела

— О производстве носилок я узнал в нашем чате по тактической медицине, - продолжает Вадим. - Юрий Евич сказал: «Кто хочет помочь – просим».

Это волонтерское движение называется «Золотые Руки Ангела». Тогда же я увидел, что Калужской области в списках волонтеров нет, подумал: «Недопущение! Надо обязательно заниматься этим!». Потом кинул клич по знакомым. Подключились.

Сейчас 44 региона в деле. Калужская группа – одна из самых активных.

«Фома 180» приходит на помощь бойцам.

Наши носилки называются «Фома 180», по имени их изобретателя, а весят всего лишь 380 граммов. Как рассказывал их создатель, который сейчас принимает активное участие в событиях на Донбассе, примерно такие носилки, только без ручек, имеются у Франции, - раскрывает секреты конструкции Вадим. - А Фома уже высчитал размеры, добавил ручек для удобства и расширения функциональности. Они рассчитаны на перенос большого веса, они же фиксируют раненого в коконе.

Боец в полном снаряжении может весить 120-150 кг. Эти носилки выдерживают 200 кг. Соблюдено еще одно требование: они легкие, многоразовые.

Плюс наших носилок – они позволяют транспортировать раненых бойцов с пневмотораксом и закрытого, и открытого типа.

Всего час на спасение

— Знаете, самое важное в любых подобных событиях – спасти человеческие жизни, - говорит Вадим. - Спецоперация пройдет, а каждая потерянная жизнь – это чей-то сын, брат, муж, отец. Задача командования - сберечь людей на местах. Задача тактического медика – максимально использовать имеющийся опыт, навыки, знания и грамотно применить их для спасения жизней.

Есть такое понятие, как «Золотой час» – он очень важен для раненых. За этот час нужно успеть провести эвакуацию из так называемой красной зоны, где идут активные боевые действия, в желтую зону, куда-то за угол.

Желтая зона – это относительно безопасное место на какой-то период времени, где можно успеть наложить жгут, стабилизировать состояние раненого и дальше начать эвакуировать его в зеленую зону. А там уже оказывают квалифицированную помощь в санчасти и госпитале.

Вот 80% в деле спасения жизни зависит от быстрой эвакуации в золотой час и только 20% — это сама медицинская помощь.

То есть основная задача на фронте – вывезти раненого в зеленую зону как можно скорее. И носилки «Фома 180» эту задачу выполняют на ура. По статистике, одни носилки – это минимум две спасенные жизни.

Они должны быть в каждом подразделении. А те носилки, которые есть в войсках, не совсем удобны для таких задач – длинные ручки около 2 метров, тяжелый тент с фиксатором. Они тоже хороши для определенных задач, но только там, где не стреляют. А когда ты бежишь по окопу с бойцом, когда тебе его нужно вытащить через пролом в стене, то жесткие носилки использовать нереально.Тут должна быть более гибкая конструкция, более удобная. Ну и опять же, потаскай с собой эти носилки. Они тяжелые.

Неравнодушные

- Сейчас в Калуге работают несколько площадок, куда приходят волонтеры и изготавливают носилки, - говорит Вадим. - Есть площадки, которые предоставляются частными лицами, а есть церковно-приходские. Сейчас решаем вопрос с дополнительными помещениями.

Люди идут, но работа есть не всегда, поскольку бывает, что материалы заканчиваются. Все упирается в финансирование. И чтобы мы могли получать финансовую поддержку, сейчас оформляем АНО как региональное представительство движения «Золотые Руки Ангела».

Но все же наша главная задача сейчас – привлечь неравнодушных людей к этому движению. Вот вчера пришла женщина и сказала: «У меня есть буквально 30-40 минут, но я готова помочь. Что я могу сделать?». И она помогала: сидела и опаляла зажигалкой стропы, которые мы нарезаем, чтобы они не распускались. Из обработанных ею строп сделали 2-3 носилки. И она еще придет, я уверен.

Люди ведь приходят не за деньги, а по требованию души, - уверен Вадим. - Не могут оставаться в стороне. Юридический отдел одного из калужских заводов приходил к нам в полном составе. Все девушки. Потом благотворительные фонды присоединились: закупили машинки, которые ускоряют процесс закрепления строп. Благотворительная организация, которая занимается сиротами, тоже швейную машинку купила.

Еще есть человек, который занимается поставками швейного оборудования. Он сказал: «Забирайте по дилерскому дисконту, то есть никаких доходов мне не надо, я помогу настроить».

Кто-то подходит и говорит: «У нас нет времени, но можем финансово помочь».

Себестоимость одного комплекта носилок: сумочка, стропы, отшивка, карабин – 2 700 рублей. 3 200 носилок со всех регионов мы уже отправили на фронт. Сейчас есть запрос еще на 4 000 комплектов.

По закупке себестоимость выйдет около 7 млн рублей. Сумма немалая. На все средств не хватает. Но если делать все сообща: кто-то поможет нарезать стропы, кто-то нитки опалит, кто-то поможет собрать носилки, кто-то их сможет отшить, кто-то поможет финансово – будет большая помощь нашим ребятам там.

Я каждый вечер с 18.00 до 21.00 на площадках, где собираются неравнодушные люди. Радостно, что отклик есть.

У нас есть чат, где для волонтеров заблаговременно размещается информация, по какому адресу и в какой день можно прийти на одну из площадок: в микрорайоне Северный, на улице Кутузова, Тульской, Чебышева, Билибина.

Мы должны понимать, что пока мы все не проснемся, не начнем в одном направлении дружно работать, ничего не изменится, - говорит в заключение Вадим.

Если вы желаете помочь, отсканируйте qr-код чата для волонтеров.

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