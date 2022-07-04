Лиза Слышкина за полгода сбросила 25 кило! Лайфхак от певицы из Калуги

Калужскую певицу Елизавету СЛЫШКИНУ многие знают по участию в телепроектах «Новая звезда» и «Ну-ка, все вместе», где она вышла в финал.

Многие помнят тот момент, когда от энергетики Лизы, от её мощного голоса «подбросило» певицу Валерию: «Это было драйвово по-настоящему, круто, снесло весь зал». Не мог усидеть и Сергей ЛАЗАРЕВ, назвав выступление калужанки фейерверком. Только тогда, год назад, Лиза была полненькой. А сейчас её не узнать: стройная, стильная и эффектная.

За полгода Лиза сбросила 25 кг! Результат просто потрясающий! Мы попросили певицу поделиться с нами своими лайфхаками.

- В детстве я была крупным ребенком, любила покушать, - рассказывает Лиза. - В 11 классе решила начать худеть и сбросила примерно 20 кг.

Но в конце первого курса на летней сессии завалила экзамен, была сильно расстроена и на нервах за лето набрала всё обратно. У многих вес – это психологическая проблема. Всё - в голове, и с этим надо в первую очередь работать.

В 2020 году Лиза на проекте «Новая звезда» выглядела вот так.

Похудела из-за работы

- В принципе, я не комплексовала, меня никто не называл толстой, говорили «пышечка». Я ещё и не низкая: 1 м 70 см. И, хотя вела активный образ жизни, занималась спортом (плавание, ходьба, домашние тренировки), вес всё равно был.

У меня такая работа, что не удаётся нормально питаться: постоянные разъезды. И поэтому - перекусы: бутерброды, печеньки. Нормального супчика не всегда можно поесть.

Худеть я начала в прошлом году после Дня города. Это был август, много работы, по несколько концертов в день с переездами. Всё время на ногах. Нагрузка - колоссальная. Стали появляться отёки.

Весь август я проходила в кроссовках, на каблуках тяжело было. А человек я - подвижный. Репертуар у меня достаточно темповый. Я поняла, что не смогу его выдержать, и просто стану профнепригодной. Решила скорректировать образ жизни.

Похудение не было моей основной целью. Я хотела немного оздоровить организм. Сразу замотивировала себя: если не похудею, в этом нет ничего криминального, главное, чтобы организм начал чувствовать лёгкость.

А это - на проекте «Ну-ка, все вместе». Кстати скоро Лиза вновь появится на этом проекте, но уже в качестве жюри.

Не отказывалась от сладкого

- Ещё со школьных лет я чего только не начиталась про диеты, таблетки для похудения. Ничего из этого не работает. Самый действенный метод: мы должны съесть чуть меньше, чем израсходуем энергии.

И начала я с того, что стала дробить пищу, сделала 5 небольших приемов. Резко сокращать углеводы нельзя. Интервальное голодание – тоже не моя тема, с моей работой это невозможно, мы иногда в 2 часа ночи приезжаем.

И я примерно прикидывала, сколько калорий в порции, но специально не считала. У меня было 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Обязательно надо соблюдать промежутки между ними.

Например, позавтракала и следующий основной приём пищи – через 3-4 часа. Со временем желудок привыкает, и ему перекусы не нужны. Вообще, советуют обходиться без перекусов. Но если у тебя большой вес, то сразу это не получится.

И еще один секретик. Я не отказывалась от тяжелой пищи: ни от мучного, ни от сладкого. Просто перенесла все вкусности на самый первый приём пищи. Потому что в течение дня организм с ней справится, успеет переварить, ничего не отложится.

Завтрак у меня, кстати, тоже бывает в разное время, когда и в 4 утра, а когда и в 10 часов. И я не советую полностью исключать сладкое, мучное.

Я бы не смогла на всю жизнь от этого отказаться. А если долго не есть, а потом на каком-то мероприятии попробовать, это всё. Поэтому очень действенный метод: пирожное или кусочек торта можно разделить и сесть часть - сегодня и вторую половину - завтра. Тогда не будет набора веса.

Лиза Слышкина явояется солисткой Калужской филармонии (поёт в группе «Орион») и солисткой «Jazzatov GIGA BAND».

Ходила пешком

- Очень важен и активный образ жизни. В моем случае это - ходьба по 10-15 тысяч шагов в день. Сначала тяжело было проходить большие расстояния. А потом это вошло в привычку.

И надо пить воду. Я не заменяла водой чай. Если хотелось чай, пила чай. Но и 1,5 литра воды выпивала помимо чая. А вот с кофе надо поаккуратней.

У меня бывают периоды, когда я пью кофе на завтрак, обед и ужин. Но если пью его вечером, то с утра у меня отеки. Такая особенность организма. Поэтому свои особенности надо учитывать.

За 2 часа до сна

- Продукты я оставляла все. Потому что ездила в Москву на разные проекты и понимала, что специально для меня там ничего готовить не будут. Ела всё, но старалась придерживаться небольших порций.

Что касается ужина, то моя коллега Катя ТЫСЯЧНОВА посоветовала выбирать либо овощи с мясом или рыбой, либо гарнир с овощами. То есть гарнир с мясом нельзя, это тяжело переваривается, и вес в минус не уходит.

И ужин надо делать полегче. Ещё одна моя особенность в том, что я не могу уснуть, если не поела. Поэтому, главное, чтобы ужин был за 2 часа до сна и без тяжёлой пищи или мучного. Думаю, что от лёгкого салата на вечер ничего не случится.

Сейчас Лиза просто фотомодель.

Если вес стоит

- Вес у меня стал уходить сразу. В первый месяц я сбросила 4-5 кг. Они ушли с водой, с отёчностью. И если раньше тяжелей всего у меня худели ноги, то сейчас лишние килограммы ушли с них в первую очередь.

Вообще, не рекомендуется сбрасывать более 5 кг в месяц, потому что это влияет на почки. Важно не спешить, набраться терпения и понимать, что постепенно всё получится. Далее, чем ближе вес подходил к норме, тем тяжелей было его сбрасывать.

Иногда люди расстраиваются, что вес долго стоит. К этому нужно быть готовым. У меня на 4-й месяц похудения вес стоял. Хотя я в это время замучивала себя физически, начала больше ходить, думала, что мало энергии трачу.

Но организму просто надо время адаптироваться. Плохо, когда вес постоянно уходит, значит, он не зафиксировался.

И я убедилась, что полезен читмил (день, когда можно побаловать себя любимыми продуктами). Иногда хотя бы раз в месяц надо позволять себе съесть то, что хочется. Даже если вы наберёте 500 г или 1 кг – не страшно, потом вес пойдет вниз.

Конечно, у меня были и срывы, они у всех бывают. Но я понимала, что ничего страшного в этом нет. И в новогодние праздники, когда застолье и хочется поднять бокал шампанского, то это можно сделать.

В одном интервью Лариса ДОЛИНА говорила, что за 2-3 дня застолий ничего не случится, наберёшь пару кг, но они также быстро уйдут. И это, действительно, так. Потом вес даже идёт вниз.

Потому что его чуть вперёд сдвинули, он пошатнулся, и опять вниз пошёл. Если не загонять себя, относиться к этому проще, то и жизнь проще будет.

Знать свои продукты

- Перестала худеть я спонтанно. Просто так получилось. В марте начались праздники, корпоративы, в апреле – мой день рождения, потом - майские праздники. Застолья, друзья.

И я поняла, что сейчас надо просто зафиксировать вес, он начал скакать: плюс-минус 1-2 кг. Это значит, что вес не может устояться, организму нужно дать передышку.

Лиза говорит, что после того, как скинула лишнй вес, у неё появилось больше возможностей в творчестве.

Не потерять харизму

- Сейчас потихоньку возвращаюсь в нормальный режим питания. Но рацион стараюсь облегчать. Здесь ещё надо понимать, от каких продуктов вес набирается. Это - индивидуально.

Кто-то может съесть апельсин, и у него вес идёт вверх. Совершенно непонятные вещи. А я могу съесть фастфудную курицу в панировке и ничего не откладывается, а вот от купленной в магазине булочки поправляюсь, как на дрожжах.

Худеть я начала в сентябре, когда было много яблок. А моя мама любит печь, и готовит потрясающую шарлотку. Вот домашнюю выпечку: кусок -два можно в любое время. Потому что мы можем добавить побольше яблок и поменьше теста. И вкусно, и вес вниз идёт.

Когда худела, многие мне говорили: «Хватит, остановись!» Боялись, что я потеряю свою харизму, так случалось с некоторыми квнщиками. Но у меня, наоборот, открылось больше возможностей в творчестве.

Если раньше я понимала, что песни о роковой страсти, где требуется образ в обтягивающем платье, мне выбирать не стоит, вряд ли я их обыграю, то сейчас могу петь разный репертуар.

Скоро, 21 июля, в Гостином дворе у меня будет концерт от филармонии с «Орионом». А «Jazzatov GIGA BAND», где я тоже являюсь солисткой, готовит русскоязычную программу, презентация которой пройдёт в сентябре. Это будет нечто необыкновенное!

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