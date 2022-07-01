Пляжный отдых в Калуге начался с изгнания коров. Как спасались от жары наши предки

Утром мы опубликовали фоторепортаж о том, как в жару калужане спасаются от нее. Но когда готовили эту публикацию, то задались вопросом, а как спасались от жары наши родители, бабушки и дедушки? Где купались, какая была водичка и вообще, как был устроен и организован пляжный отдых в Калуге во времена СССР?

Раз есть вопрос - журналистика обязывает найти на него ответ.

И вот что мы нарыли в процессе его поиска.

Оказывается, на Оке близ воробьевки пляжный отдых начался с... изгнания коров. В послевоенное время в Калуге многие держали их, особенно жители Смоленки, Николо-Козинки. Летом стадо по понтонному мосту гоняли пастись на Правый берег. Коровы любили постоять в прохладной воде. Но иногда рядом купались и местные жители. Потом пасти коров там запретили, и народу на Оке заметно прибавилось. Калужане прозвали это место «коровьим пляжем». Он просуществовал примерно до середины 1950-х годов.

А ближе к 1960-м годам пляж появился на Оке слева от нынешнего Гагаринского моста (его построили в 1965 году).

Сначала пляж на Оке был стихийным, но потом официально стал считаться городским. Территорию привели в порядок, расчистили, убрали кустарники, привезли песок. Установили даже зонтики и кабинки для переодевания. Ока была глубокой, по ней ходили моторки, катера.

В 1979 году стали строить водохранилище, дамбу. Песок брали из Оки, поэтому она начала мелеть. Известный краевед Валерий ПРОДУВНОВ, скончавшийся в феврале этого года, рассказывал о его дальнейшей судьбе следующее:

- Пляж закрыли по банальным причинам. Построили «Остров коммунизма» (пятиэтажки на ул. Гагарина, где давали квартиры партийной элите и известным в городе людям - прим. ред.), а трубы жидкостных сливов вывели напрямик в Оку. Это выше пляжа. Плюс построили водохранилище, куда впадала Яченка, а в неё - Терепец, в который выходили сливы многих предприятий. Думаю, что дальше объяснять не стоит.

Но Ока была не единственным пляжным местом Калуги. Помимо нее многие отдыхали и недалеко от города на Угре. Пляжи там были стихийные, необорудованные.

И каждый год проходили сплавы по реке. Одна за одной шли байдарки, катера с флагами советских республик.15 союзных республик - 15 байдарок. В этот момент все дети бежали в воду, потому что от байдарок появлялись волны, как на море.

Пешком до пляжа

- На пляже внизу парка было глубокое место, где сразу можно было прыгать и купаться, а чуть подальше - мелкое, где сначала идёшь по колено, потом - по пояс, постепенно глубина набирается, - рассказывает наш постоянный читатель Юрий УЖИН. - Я дружил с ребятами, которые жили на ул. Пухова, Чичерина, и мы всей компанией в выходные, или когда работали в вечернюю смену, собирались и через весь город пешком шли на пляж. Потому что автобус надо было ждать, да ещё и ехать с пересадками.

Мы пешком хорошо ходили, привыкли. Иногда - через парк. Там, где смотровая площадка, был спуск, заросший кустарником. Мы по тропиночкам пролезали вниз.

На пляже так хорошо отдыхали, замечательно! Я ходил туда в самом начале 1960-х годов, там ещё ничего не продавали. Водичку с собой приносили. Иногда весь день там проводили, обгорали, потом шкурка слезала.

И скучно не было. Кто-то мячик приносил, играли в футбол, волейбол. Были и любители картишки раскинуть. Но в основном купались.

На пляже чуть ниже моста играли в волейбол. Одно время там даже были установлены турники и детские горки, а также прокат яликов.

- На пляже можно было и парочку себе найти. Приятно было посмотреть на девушек с хорошими фигурками, ну и свои бицепсы показать. Молодёжь там знакомилась.

И вот сколько я туда ходил, никаких эксцессов не было. Ни разу милиционера там не видел.

А в бору в выходные устраивали маёвки, типа пикника. Туда приезжали автолавки, мороженое, лимонад продавали. Я там бывал, и тоже нехороших случаев не помню, все было мирно и по-доброму.

Мы собирались компанией, брали одеяльце, расстилали, покупали пиво, газировку, девушкам - мороженое. Музыка была из громкоговорителей: вальсы, песни хорошие. А изредка коллективы музыкальные приезжали. И можно было провести там весь день до вечера.

В бор я тоже ни разу на общественном транспорте не ездил. Мы всегда пешком ходили через Подзавалье, там был навесной мост. И потом по окраине бора потихоньку добирались до того места. Водохранилище тогда ещё не построили, раньше там огороды были.

А одно время рыба в Яченке насквозь была пропитана одеколоном, потому что что туда сливал отходы комбинат СДВ. Рыбак поймает рыбу, на сковородочку её, а есть нельзя.

Катались на яликах

- Городской пляж был один - на Оке. Со стороны парка, с правого угла был спуск к реке и пляжу, - поделился с нами калужанин Александр СЛИЗКОВ. - За мостом располагался прокат яликов, их давали в залог документов. Плавали на них в сторону водокачки против течения, а оттуда без вёсел, по течению.

На месте водохранилища протекала узкая Яченка с небольшими омутами, где иногда тоже купались. И пешком ходили в бор на маевки, там располагалась летняя эстрада, буфет. Бор тогда не был заросшим, просматривался далеко.

- Внизу парка, ближе к мосту был хороший большой пляж, - вспоминает наша коллега Ида АУГУЛ. – В 1960-е годы я училась в педе, мы постоянно туда ходили. Берег высокий, песок, река прозрачная. Народу было много.

Играли в баскетбол, волейбол. На пляже продавали мороженое, водичку. Палаточки приезжали. И было чисто, там всё убирали.

Я жила на Салтыковке, и ещё ходила на пляж внизу этой улицы. Он старый, кэмзовцы его любят. В народе этот пляж до сих пор называют «кэмзовский затон».

Недалеко была лодочная переправа на Правый берег. И пляж существует до сих пор. Раньше он, конечно, был более благоустроенный, песка побольше.

1996 год. Пляж на Оке ещё существовал, но уже сильно зарос травой, стал диким.

- И ещё один, совсем небольшой пляжик, находился внизу Воробьевки, но потом сделали понтонный мост, и его убрали.

Сейчас народ ностальгирует. Такой большой город и нет своего пляжа! Молодежь ещё может куда-то съездить искупаться, а нам особо и пойти некуда, только на нашу речку. Как в такую жаркую погоду не иметь своего пляжа?!

Уважаемые читатели, а как вы отдыхали и отдыхаете летом в Калуге? Какие пляжи посещаете? Где купаетесь? Делитесь фото и историями в комментариях!

В 1996 году в Калуге возлек реки ещё можно было увидеть коров.

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