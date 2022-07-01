Что калужане творят на диких пляжах и в фонтанах Калуги

Июнь закончился приятной прохладой в +25, помучив перед этим калужан 30-градусной жарой.

В преддверии новой прожарки, которую обещает нам наступивший сегодня июль уже в самые первые свои деньки, мы публикуем наш фоторепортаж с водоемов Калуги.

В течение этой недели мы прогулялись по городу в места, где течет живительная влага, и посмотрели, как калужане спасаются от жары. Что утомленные солнцем горожане творят на диких пляжах и в фонтанах – смотрим ниже!

В фонтан возле музея космонавтики калужане не залезают, только мочат руки или слегка ополаскиваются.

Фонтаны у драмтеатра облюбовали голуби, присаживаясь рядом с пернатыми собратьями из металла.

Для калужан это все же локация для фотографий, а не спасение от жары.

Рядом с Шариком народу немного, но фонтан все равно становится местом притяжения для тех, кто решил здесь прогуляться.

А вот в новеньком фонтане в парке юного зрителя настоящий аншлаг. Толпа детей, некоторые взрослые тоже не против поплескаться. Кто-то пришёл сразу в купальнике.

Воистину это место становится в эти дни главным городским пляжем Калуги.

Впору прокат лежаков с зонтиками открывать!

На площади Победы фонтан тоже не пустует. Дети снарядились ластами, масками и отправились в подводное путешествие, чтобы изучить тайны глубин.

Птицы тоже не отстают и борются за место не под солнцем, а рядом с водой.

Дойти до пляжа на берегу Оки в районе КЭМЗовского затона - мини-квест на выживание.

Любителей искупаться сначала встречает узкая дорога между гаражей.

Затем дорожка сужается еще сильнее, начинается проверка на изворотливость от разросшихся кустов и крапивы.

Следующий этап - перешагивание части некогда действовавшей окской ветки железной дороги.

Потом нужно попытаться спуститься по горке вниз и не свалиться с нее.

Вот такая награда за прохождение этого квеста.

Калужане купаются, загорают. В общем, обычная картина курорта, только шезлонгов и коктейлей не хватает - их жителям заменяют полотенца и пиво.

Отдыхающие ни в чем себе не отказывают: оставляют после себя горы мусора, кидают окурки в песок.

Пляж-то дикий, но посетителям мы всё-таки советуем не быть дикарями, а оставаться людьми цивилизованными и убирать за со собой.

Уважаемые читатели, а где и как вы спасаетесь от жары? Оставляйте свои рассказы и фотографии в комментариях!

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