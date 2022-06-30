Эксклюзив: ФК «Калуга» рискнул и ищет землю под строительство стадиона с футбольной академией

В футбольном клубе «Калуга» большие изменения. Команду, как мы уже сообщали, возглавил новый главный тренер. Им стал экс-наставник юношеской сборной России Дмитрий Хомуха.

В клубе появился новый спортивный директор. Также бывший капитан команды Юрий Дубровин с нового сезона стал заниматься административной работой.

Генеральный директор ФК «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ рассказал нам о новой жизни футбольного клуба, изменении концепции и поиске места под строительства стадиона и академии в областной столице.

Эра Константина Дзуцева

- Олег Геннадьевич, четыре года клуб возглавлял тренер Константин Дзуцев. По истечению контракта летом специалист покинул «Калугу». Как вы приняли это решение?

- Участие Константина Дзуцева в нашем проекте разделилось на две части. В 2018-2020 годы было поступательное движение вперед. Но затем случилась пандемия. Все могло сложиться иначе.

Я не говорю, что у нас клуб какой-то особенный. Все попали в эту ситуацию. Но по нам коронавирусные ограничения ударили очень сильно. К тому же, возвращение Дзуцева в команду [тренер мог в 2021 году возглавить клуб «Новосибирск» - прим. ред.] не дало того психологического результата, который я бы хотел. Видно было, что игра давалась трудно. А задачи стояли не менее амбициозные, чем сейчас. Команда была подобрана если не идеально, то близко к этому. С таким составом тренерский штаб не справился.

Весной две неудачные игры с обнинским «Квантом» лично на меня психологически подействовали удручающе. Я внутренне решился кардинально поменять ситуацию в клубе. Деньги мы платили одни и те же на протяжении четырех лет, а результата не было. Мы просто неэффективно использовали свои же трудом заработанные деньги.

Ни калужским игрокам, которые не прогрессируют, ни футбольной общественности, ни мне не лучше от того, что команда топчется на месте. Всплеск был в 2012-2013 году, когда мы похожим образом кардинально поменяли ситуацию в клубе, как и сейчас. Лучшего результата за последние девять лет мы достичь не смогли.

- Как расстались с уже бывшим главным тренером?

- По-мужски. С Константином Дзуцевым мы встретились на первом матче Юношеской футбольной лиги, пообщались и пожали друг другу руки.

- Как появилась идея с приглашением такого именитого тренера, как Дмитрий Хомуха?

- Иногда в нашей жизни надо рисковать. Я бы так сказал.

- То, что сейчас происходит в клубе, вы бы расценивали как риск?

- Я несколько иного склада человек. Прогнозирую свою работу на годы вперед. В проекте, в котором принимал участие Константин Дзуцев, был потенциал. Мы должны были прийти к 1-3 местам в чемпионате. Это был прогнозируемый план. Футбольную команду подбирали под эти цели.

Сейчас риск только в том, что я хочу достичь такого результата быстро. Не за четыре года. Максимум за два.

Останавливать выбор на Дмитрии Хомухе было тоже рискованно. Потому что тренер с таким именем приходит в команду, которая не хватает звезд с неба, со сложившимся уже устоем Второго дивизиона. Поэтому для тренерского штаба Хомухи приход в «Калугу» - это тоже вызов. Они никогда не работали в российском клубном футболе, в таком небольшом городе, как наш.

Мы все знаем, что рискуем. Рискуем репутацией и мнением окружающих.

- Команду уже покинули несколько калужских футболистов. Денис Семин, Сергей Храпов, Никита Бурдыкин. Вы пытались их сохранить?

- Каждому из наших футболистов, у которых завершились контракты, по умолчанию было предложено продлить сотрудничество. Мы встречались даже исключительно с калужскими игроками. На этом собрании я сказал, что приходит новый тренерский штаб с определенными амбициями и задачами, с другим подходом к тренировочному процессу. Придется доказывать и завоевывать свое место в стартовом составе.

Сергей Храпов изначально начал тренироваться с командой. Но через несколько дней решил покинуть расположение клуба и перебрался в Великий Новгород.

Денис Семин всегда искал, где лучше. Он решил уйти в саратовский «Сокол».

У Никиты Бурдыкина завершился контракт. После заключительного матча уехал к себе домой. Он был в сфере наших интересов. Поскольку предварительно с будущим тренерским штабом я обговорил, что все калужские футболисты, которые были в команде, должны себя показать и иметь шанс. Так вот Бурдыкин даже не приехал на сборы.

Тренер Дмитрий Хомуха уже готовит новую команду.

Новая концепция клуба

- В ФК «Калуга» полностью меняется концепция развития. В команду приглашается большая группа молодых и перспективных футболистов со всей России. Дмитрий Хомуха и его тренерский штаб должны раскрывать потенциал этих игроков. В случае прогресса футболисты получают предложения, и «Калуга» продает их в клубы рангом выше. Таким образом, клубный бюджет пополняется.

- Да, это наша новая концепция. Мы ищем молодых талантов. И не только по всей России. Их надо распознать и в районах Калужской области.

Молодого футболиста не так просто разглядеть, понять его. Но у Дмитрия Хомухи есть для этого опыт и мастерство.

Надеюсь, что сейчас калужские ребята поймут, что их могут правильно оценить. Поэтому мне хочется, чтобы наши спортивные школы сейчас открылись для диалога и взаимодействия. Пусть калужские молодые футболисты пройдут оценку тренерского штаба юношеской сборной России. Это очень важно.

- В Калуге есть сильные ребята 2006 года рождения. Они должны составить костяк дублирующего состава в следующем сезоне. Удалось договориться со спортивными школами, футболистами и их родителями о начале сотрудничества?

- В прошлом году у нас было собрание. Я тогда сказал, что лично готов с каждым игроком 2006 года рождения, который подойдет клубу, заключить профессиональный контракт. Надеюсь, опять же, с приходом Хомухи родители и молодые игроки примут решение начать свой путь в профессиональном футболе в ФК «Калуга».

Первым делом новый тренерский штаб проведет встречу с наставниками спортивных школ старших возрастов. Команда Дмитрия Хомухи знает, что предложить. Грех этим шансом не воспользоваться. Это редкий случай.

Сейчас есть дублирующий состав. Он проведет сезон в Третьем дивизионе, пройдет этот путь. Конечно, мы не хотим от этой команды результата, нужен прогресс, рост игроков. А он возможен только тогда, когда применяется правильная методика. Если дублирующий состав будет следовать по пути тренерского штаба Дмитрия Хомухи, то не важно, кто будет назначать 11 человек стартового состава во второй команде. Имеет значение только тренировочный процесс.

- То есть штаб Хомухи будет активно взаимодействовать с дублирующим составом?

- Это их работа. Они будут принимать участие и в тренировочном процессе «дубля».

- Ближайшие полгода ФК «Калуга» будет играть на тренировочной базе «Спутник». Туда достаточно сложно добраться. Возможно ли помочь болельщикам приехать на футбол?

- У нас была практика в Анненках в 2011-2012 годах. Руководители заводов и предприятий выделяли нам тогда транспорт. Сейчас мы также над этим работаем. Хотим возобновить и поставить на новый уровень взаимодействие с калужскими предприятиями. Предполагается проведение спортивных футбольных праздников перед матчами ФК «Калуга». Если с наших заводов приедут по несколько десятков человек, то трибуны уже заполнятся. К тому же, будет предоставлен транспорт.

- Эти праздники будут уместны, учитывая, что в новом сезоне все матчи состоятся в выходные дни.

- Да, мы начинаем сезон 16 июля. Все игры будут в выходные. Предположительное время начала матчей – 18.00.

Вратарь Алексей Чернов из Козельска продолжит выступать за «Калугу»

Новый стадион и усиление спортивного отдела

- В последние дни в социальных сетях активно поднимается тема со строительством футбольного стадиона в Калуге. Есть ли какие-то возможности для этого?

- Есть много хороших вариантов по земле. Но все это – частная собственность.

Мы ищем землю под строительство в Калуге стадиона и академии. Рассматриваем территорию именно в городе.

- В административной части клуба также есть изменения. У некоторых болельщиков вызывает много вопросов фигура Михаила Ершова.

- В 2014 году мы сократили ряд отделов. Нам нужно было тогда вылезать из долговой ямы, когда от нас ушел генеральный спонсор.

До 2014 года мы планомерно развивали спортивный отдел. Сейчас он вновь создается. Это направление будут возглавлять два человека – Юрий Дубровин и Михаил Ершов, который стал спортивным директором.

Когда Ершов был агентом, он имел возможность смотреть разного уровня футболистов, был знаком с возможностями школ и академий нашей страны.

Я пригласил Ершова как человека со стороны, с другим взглядом. Это нужно для моей работы.

- Олег Геннадьевич, у вас стало больше помощников в клубе. Это означает, что вы меньше будете уделять внимание «Калуге»?

- Я, наконец, сконцентрируюсь на своей административной работе. Не буду тратить силы на то, чем заниматься не должен. Продолжу работу со спонсорами клуба, займусь организационными мероприятиями. Мне станет проще.

Я на себе долгие годы замыкал четыре должности. На данный момент понимаю, что сейчас лучшее время, чтобы сменить стиль управления клубом.



На тренировках идет жаркая борьба за место в основном составе команды Дмитрия Хомухи.

- Дмитрий Хомуха на пресс-конференции объявил о том, что за два сезона команда должна выиграть золотые медали Второго дивизиона. Но для перехода на ранг выше необходим соответствующий бюджет. Как с наполнением клубной казны обстоят дела сейчас?

- Бюджеты футбольных клубов в России формируются зачастую просто за счет региональных денег. Есть богатые субъекты, где губернаторы выделяют 250 миллионов закрытыми глазами. У нас ситуация иная, более правильная. Мы ищем средства сами. Как раз наша новая концепция развития клуба предполагает привлечение денег путем продажи футболистов. Чем-то это похоже на ситуацию в клубе «Чертаново». Они с бюджетом 100 миллионов рублей выступали в Первом дивизионе.

Как только у нас будет качественный футболист, которого захотят приобрести клубы Премьер-лиги, мы его будем продавать. Не отдавать, как это было раньше. Посмотрите, сколько сейчас игроков, выступавших в ФК «Калуга», играют в Премьер-лиге. Они уходили бесплатно. Больше я такой ситуации допускать не собираюсь.

- В клубе остались перспективные калужские футболисты. Они могут с таким тренером, как Дмитрий Хомуха выйти на качественно новый уровень.

- У нас в команде сейчас играют Суханов, Демин, Романюк, Манукян, Чернов. По моему мнению, они должны бороться за место в основном составе. У них у всех большой потенциал. Кстати, тестирование, которое мы провели по новой системе, показало, что у всех футболистов, находящихся сейчас в клубе, есть перспективы заиграть на уровне Премьер-лиги.

- Сезон стартует через две недели. Что вы хотите увидеть от новой команды?

- Прежде всего, горящие глаза. Никто на футбольном поле не имеет права отбывать номер. Мы сейчас ведем техническую работу по увеличению количества посадочных мест на «Спутнике». Надеюсь, на первом матче они будут все заняты.

Повторюсь, все игры в этом сезоне будут проходить в выходные дни. Мы будем работать над тем, чтобы информация до калужан о дате проведения матчей доходила вовремя. Запустим максимальное количество рекламы. Мы будем приглашать и возвращать людей на стадион.

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