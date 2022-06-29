Психолог из Калуги Екатерина Ленёва: родители признаются, что от эмоционального выгорания ненавидят своих детей

Никто из нас не застрахован от эмоционального выгорания, когда всё надоело, никакой радости от того, что делаешь, нет, устаешь даже общаться с людьми, хочется всё бросить.

Никакой отдачи и морального удовлетворения.

Причём, выгореть можно не только на работе, но и дома, в семье, и даже в хобби. Что это за коварный недуг и откуда он берётся?

В причинах эмоционального выгорания разбираемся сегодня с психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

Чаще выгорают родители

- Екатерина, часто ли вы в своей практике встречаетесь с эмоциональным выгоранием?

- Последнее время всё чаще встречается именно эмоциональное родительское выгорание. Молодые родители, да и не молодые тоже, говорят, что чувствуют раздражение и злость на собственных детей.

Иногда открытым текстом говорят, что своих детей они просто ненавидят. Причиной часто бывает то, что требования к себе, как родителю, настолько завышены, а ожидания от результата своей родительской функции настолько нереалистичны, что можно легко почувствовать себя ничтожным никчемным. И тогда глубокое чувство вины - гарантировано.

Один из критериев, который сегодня диктует социум: быть успешным во всём. А уж если у нас появляются дети, то материнство становится почти олимпийскими играми, где нужно обязательно быть лучше, выше и круче.

В стремление к этим звёздным достижениям молодые мамы часто забывают о своих реальных потребностях: духовных и физиологических. Они рисуют себе идеальное семейное счастье, идеальное материнство и идеальное детство для своих детей. А расходным материалом здесь становится сама мать.

Поскольку выполнение родительских функций во многом сходно с трудовой деятельностью, то для родителей логично было бы иметь помощников, заместителей, секретарей и так далее, то есть людей, с которыми можно разделить ответственность, которые могут быть адекватной полноценной заменой в воспитании детей.

Но, к сожалению, материнство у нас чаще воспринимается, как одна из ролей, которую женщина должна с лёгкостью выполнять по ходу жизни, продолжая при этом быть, и женой, и привлекательной женщиной, и успешным специалистом.

Таким образом, гиперответственность и невозможность разделить её с кем-либо способствуют появлению эмоционального родительского выгорания.

Кстати, замечено, что в странах, где родители воспитывают детей не в одиночку, а «всей деревней», статистика эмоциональных срывов у матери практически равна нулю. А там, где репутация ответственного родителя возведена в абсолют, синдром выгорания встречается очень часто.

Когда женщина в первые замечает, что ребёнок вызывает у неё не просто ситуативную злость, а раздражение без всякой причины, это повод пойти к психологу и разобраться со своими чувствами, чтобы успеть предотвратить большую семейную проблему.

Не миф, а диагноз

- Как может проявляться эмоциональное выгорание и чем оно грозит?

- Синдром эмоционального выгорания официально включён ВОЗ в международную классификацию болезней, то есть это не какой-то миф, а конкретный диагноз, требующий лечения.

Синдром эмоционального выгорания - это состояние, при котором нарастает эмоциональное истощение.Это понятие было введено в психологию американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году.

Чаще всего результатом эмоционального выгорания становится усталость, чувство собственной неполноценности, безразличия, потери прежней системы ценностей и снижение внутренних ресурсов человека. Отношение к себе и близким резко меняется на негативное. На этом фоне могуть начаться конфликты с родными.

Эмоциональное выгорание просто так, ниоткуда взяться не может. Оно проходит несколько стадий. И, как правило, начинается незаметно.

Сначала происходит чрезмерная увлечённость акой-либо деятельностью и отказ от реализации любых, не связанных с ней, потребностей. Это некая эйфория, человек испытывает огромное удовольствие от этой деятельности.

Вторая фаза начинается со снижения активности. Появляются первая усталость и нарушения сна, а эйфория сменяется потерей интереса и попытками отложить ещё недавно любимое дело на потом.

Следующий этап - это злость и раздражение при необходимости заниматься этой деятельностью, тем более, если кто-то к этому вынуждает. Появляется чувство вины из-за неспособности быть эффективным. Вскоре поведение становится деструктивным.

Усталость и накопленные негативные эмоции становятся непереносимыми, появляются психосоматические заболевания и, в конце концов, -безразличие и апатия, схожие с депрессией.

На этом этапе важно незамедлительно обратиться за психологической помощью, чтобы вернуть себе смысл жизни и ресурс, не допустить суицидальных мыслей и действий. Потому что это - самое страшное, к чему может привести эмоциональное выгорание.

- Синдром хронической усталости и эмоциональное выгорание — это одно и то же?

- Нет, есть заметное отличие. Синдром хронической усталости проявляется как полное отсутствие сил что-либо делать, а эмоциональное выгорание может быть в какой-либо одной сфере.

Если, например, выгорание профессиональное, то вы вполне себе активны в любой деятельности, кроме своей профессии.

Живут по инерции

- Кто больше подвержен эмоциональному выгоранию. Есть люди, которых это не касается?

- Эмоциональному выгоранию больше подвержены люди, чья профессия связана с общением с другими людьми, а также те, кому свойственна гиперответственность и кто стремится соответствовать ожиданиям других. Чаще всего, это малоосознанные люди, которые живут по инерции, попадая в жернова какой-либо идеи.

Если регулярно анализировать свою жизнь, задавать себе вопросы: что я хочу? что я сейчас делаю и зачем? какова моя истинная цель? и другие, вряд ли случится выгорание.

Скорее всего, вы успеете вовремя остановиться на первом этапе эйфории от увлечения своим делом и не позволите страсти разрушать вашу личность.

- Люди какого возраста чаще испытывают эмоциональное выгорание?

- Эмоциональное выгорание, скорее, зависит от осознанности, а не от возраста. Но в детстве оно невозможно из-за того, что детское внимание часто переключается с одного объекта на другой.

Ребёнок просто физически не способен всё своё время посвящать какой-то одной деятельности.

- Почему у человека вообще случается выгорание? И как часто оно нас накрывает? И в какое обычно время года или от этого не зависит?

- Выгорание случается потому, что человек тратит гораздо больше ресурсов на какое-либо дело, чем имеет. А восстанавливать их не успевает. Таким образом, ресурсы просто заканчиваются.

Но слишком часто такое состояние человек переживать не может, поскольку после выгорания очень долгий процесс психотерапии и реабилитации.

А чтобы выгореть снова, нужно полностью восстановиться, опять безумно увлечься какой-то идеей, получить в этом деле всплеск адреналина, испытать эйфорию и, не остановившись вовремя, вновь выгореть. Думаю, на это понадобится не один год.

Если остался без работы

- Сейчас многие иностранные предприятия не работают. Люди сидят дома, им платят часть зарплаты. А вот грозит ли им эмоциональное выгорание от безделья, скуки и неуверенности в завтрашнем дне?

- Нет, это другой случай. Поскольку эмоциональное выгорание бывает от чрезмерной занятости какой-то идеей, то от безделья выгореть невозможно. А вот впасть в депрессию от мыслей о собственной ничтожности - очень даже легко.

И вообще, быть в бездействии, то есть не занятым ничем, очень опасно, поскольку мы испытываем истинное удовольствие в основном от собственных достижений.

А в безделье достигать нечего. Причём, я имею ввиду именно тягостное бездействие, а не вынужденный отпуск с удовольствием на даче.

И уж если кому-то приходится переживать ситуацию безработицы, то я бы рекомендовала как можно скорее переключить своё внимание на какую-либо смежную профессию, где можно без долгого переучивания найти себе применение.

Даже стресс, связанный со сменой деятельности, сменой коллектива и места работы, не вызовет столько негативных эмоций, сколько ощущение собственной ненужности и никчёмности.

Зачем вы это делаете

- Что человек может сделать сам, чтобы избежать эмоционального выгорания или выйти из этого состояния?

- Прежде всего, желательно в любой момент жизни отдавать себе отчёт: зачем вы делаете то, что делаете, для кого, ваш ли это выбор и так далее.

Выгоранием, чаще всего, грозит та деятельность, которую мы совершаем для своего нездорового эго, требующего быть успешным, чтобы стать любимым и признанным. Ведь за какую бы деятельность мы ни взялись, вопрос всегда будет один и тот же: зачем нам это надо?

Если мы искренне можем ответить себе, что это дело приносит нам удовлетворение, то это, скорее всего, наша истинная потребность и наше дело.

Если же в ответе будет - успешность, доход или признание, знайте: вы идёте по ложному пути, где реально выгорание из-за чрезмерных усилий и страха несоответствия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.