Ремонт Синих мостов и Чижевского-Огарева и окос травы обсудили на планерке Денисова

В понедельник, 28 июня, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Предупредить отдельные хулиганствующие субъекты

Совещание началось с обсуждения молодежной политики в городе. В Калуге проходят много интересных мероприятий, но Дмитрий Денисов напомнил о неприятных инцидентах, связанных с вандализмом. Городской голова напомнил о вопиющем случае на площади Победы у Вечного огня, осквернение Аллеи Героев на улице Кирова, проезда мотоциклиста–школьника по подземному пешеходному переходу.

— Я упомянул святые места для любого калужанина — это площадь Победы, другие знаковых площадках. Нужно встретиться с ребятами в неформальной обстановке. На конкретных примерах предупредить отдельных хулиганствующих субъектов о недопустимости тех или иных правонарушений и их последствий, — отметил градоначальник.

По словам Дмитрия Денисова, управлению городского хозяйства необходимо активизировать работу по установке камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, чтобы со стопроцентной уверенностью находить и наказывать виновных.

Губернский парк начнет преображаться.

По вопросам калужан

Львиная часть планерки была посвящена ответам на вопросы жителей областной столицы, которые задавались в социальных сетях городского голова.

Калужане по-прежнему жалуются на окос травы на придомовых территориях. В частности, Ирина Никишкина сообщила о негативной ситуации по улице Мира в поселке Куровской.

Начальник управления ЖКХ города Калуги Александр Колесов ответил, что работы на этой территории буду произведены до 10 июля.

— В управление ЖКХ поступило 20 обращений граждан, мы эти обращения делегируем в УК, после чего в течение двух–трех дней окос незамедлительно производится, - отметил Александр Колесов. - Также по информации муниципального жилищного контроля в адрес нерадивых УК направлено 164 предостережения по поводу несвоевременного окоса трав. Да, если в начале июня были пробуксовки, то сейчас УК график таких работ соблюдают: еженедельно на планерке, проводимой управлением ЖКХ, они отчитываются, шлют фотоотчеты о проделанной работе. Мы, в свою очередь, мониторим ситуацию. Я уверен — в ближайшее время этот процесс придет в норму,

Жители поселка Куровской активно задают вопросы городскому голове. Еще один касался двух спортивных площадок.

- Надо определить судьбу этих объектов. Поставить их на баланс и заниматься содержанием, - сказал Дмитрий Денисов. – Это единственные такие спортивные плоскостные сооружения в поселке.

Один из калужан пожаловался на неблагоустроенный вид Губернского парка. Мы уже писали про эту территорию в наших материалах.

По заверению чиновников, в ближайшее время ситуация должна измениться.

Как отметили на совещании, Губернский парк сейчас находится в стадии передачи в «Дирекцию парков».

- Этот парк обретет нового хозяина. Будут устранены все ошибки и огрехи предыдущего правообладателя, - прокомментировал ситуацию городской голова. – На эти цели должны выделятся дополнительные средства. Систему уличного освещения в парке восстановят, но калужане должны беречь это имущество. Синие мосты ждет ямочный ремонт и реконструкция.

Работы за пределами нацпроекта

В Калуге продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Они идут в плановом режиме.

Но в городской управе не могут не реагировать и на проблемные участки, на которые указывают калужане.

Так, в скором времени начнется ямочный ремонт на Синих мостах.

- Калужане путают работы по реконструкции транспортной развязки на Синих мостах, где будет увеличена пропускная способность до четырех полос, и содержание дорог, - отметил Дмитрий Денисов. – Ямочный ремонт мы проведем в ближайшее время на Синих мостах и улице Огарева.

Работы на Огарева и Чижевского должны начаться с 4 июля.

Руководитель Службы единого заказа управления городского хозяйства Татьяна Арен отметила, что в июле также начнут менять изношенный слой асфальта на улицах Третий академический проезд и Тарутинская и на Синих мостах.

- Сроки у нас там ограничены. Так как это не полноценный ремонт, а работы по замену слоя износа, - сказала Татьяна Арен. – У нас контрактом предусмотрено закрытие асфальтом участков в течение трех дней с момента фрезерования. Поэтому работы там должны проводиться оперативно.

Контракт на эти дорожные работы должен быть заключен 2 июля.

Полноценная реконструкция Синих мостов и прилегающих к путепроводу улиц начнется в 2022 году. Проект проходит госэкспертизу.

В качестве дорог-дублеров будут использоваться улицы 8 Марта и Мельничная. Это позволит осуществлять параллельное движение.

— Разумеется, появятся проблемы с передвижением транспортных средств, но, надеемся, что решения, которые в итоге будут приняты, позволят оптимизировать движение, как при начале работ, так и при их производстве, — подытожил Дмитрий Денисов.

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