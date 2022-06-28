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Во сколько этим летом обойдется калужанам отдых на море

Татьяна Светлова
Опубликовано: 28.06.2022 08:00 4 1334
Во сколько этим летом обойдется калужанам отдых на море

В последнее время количество туристических направлений значительно сократилось.

Не в любую заграничную страну можно улететь.

Однако Турция и Египет у нас остаются по-прежнему.

Говорят, что цены взлетели до небес и растут с каждым днём, так как спрос высокий, а выбор мест для отдыха теперь ограничен.  

- Цены сейчас стабилизировались. Я бы не сказал, что они продолжают расти, где-то даже идут вниз, - рассказал нам генеральный директор одной из калужских турфирм Александр ХАРЧЕНКО. - Можно найти даже спецпредложения, отели делают скидки. 

Загрузка невысокая

По словам калужских специалистов туриндустрии, в российском морском направлении очень востребованы автобусные туры.

Стоимость 10 дней на море в частной гостинице будет в районе 12-20 тыс. на человека. Это примерно уровень 2-звездочного отеля, с хорошими номерами, в 100-800 метрах от моря.

Такие туры удобны тем, что сел в Калуге в автобус и вышел уже прямо возле гостиницы. Калужане выбирают и Краснодарский край, и Азовское море. Самые востребованные направления - Анапа и Геленджик, затем идут Сочи и Крым.

Есть и премиум-предложения. Но это небольшая доля. Цены на 4-5 звездочные отели на нашем юге дороже, чем тур в Турцию. Например, неделя в Турции на трех человек сейчас в среднем стоит 150 тыс. рублей с перелетом.

Примерно в такую же сумму обойдётся и отдых в равнозначном отеле в России без перелёта. Но такие премиум-туры не самые востребованные.

- Загрузка отелей сейчас не самая высокая, но и не низкая, примерно 70%. Поэтому можно найти и спецпредложения, - поясняет Александр Харченко. - При этом не забывайте, что самолеты летают только в Сочи, и это сказывается. Потому что если сравнить с 2-3 предыдущими годами, то из-за авиаперелётов нагрузка тогда была выше.

Также можно уехать в Абхазию, но здесь нет массового спроса. Абхазия -  продукт специфический, там всё как в постсоветский период, в основном старенькое, отремонтированное. Хотя есть и новые пансионаты. А на Грузию  спроса нет.

Высокий сезон

Если брать заграничный морской отдых, наиболее популярны Турция, Египет и ОАЭ. Это направления, где более-менее понятно с логистикой и с безопасностью.

Для Турции сейчас сезон. Для Египта невысокий сезон. Цена зависит от предложений на рынке. На Турцию много предложений, и цена немного ниже, чем у Египта. По Египту не так много предложений, но они появляются. Сезон Египта будет ближе к осени.

В Эмираты путёвки не так популярны. Самое востребованное направление – Турция. Кстати, сотрудники турфирм говорят, что ни от кого из туристов не слышали, чтобы там были проблемы с использованием банковских карт.  

На Кавказ и в Чечню

Вполне доступны экскурсионные автобусные туры эконом-класса. Вариантов с выездом из Калуги - масса: Петербург, Карелия, Кавказские Минеральные воды, Кавказ, Чечня. И по Калужской области неплохо продаются однодневные-двухдневные туры.

Цены, как и везде, повысились на уровень инфляции. Но, например, тур в Питер на 5 дней можно приобрести за 12 тыс. рублей на человека: проживание, питание, экскурсии. Довольно приемлемая цена. Есть варианты и подороже. Дешевле – нет.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 28.06.2022 08:00 4 1334
Тэги: туризм отдых
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