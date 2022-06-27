На совещании правительства Калужской области говорили о ремонте дорог

В понедельник, 27 июня, на совещании правительства Калужской области городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал о том, как продвигается ремонт 12 автомобильных дорог в Калуге. Напоминаем, работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— В текущем году на реализации нацпроекта «БКД» было направлено финансирование в размере 141 миллион рублей, из них 134 миллиона – это областной бюджет и 7 миллионов муниципальный бюджет, – сказал градоначальник. – Планируется отремонтировать 12 автомобильных дорог общей протяжённостью 7,4 километра. По 8 улицам контракт был заключен ещё в 2021 году и по 4 объектам мы взяли финансирование 2023 года. Контракт также заключен заблаговременно и к работам тоже можно уже приступить.

Как обозначил городской голова, в плане на 2022 год числятся улицы: Новорежская, Космонавта Комарова (участок от Плеханова до Пушкина), Энергетиков, Баррикад, 8 марта, Кутузова, переулок 2-й Тульский и площадь Старый Торг.

В 2023 году в планах ремонт улиц: Мельничная, Кирпичный завод МПС, улица Привокзальная и площадь Привокзальная в районе станции Калуга-2.

Стало известно, что при выборе дорог для ремонта в этом году дополнительным критерием стала возможность использования улиц в качестве дублеров при реконструкции Синих мостов.

Работы включают в себя не только замену дорожного покрытия, но так же ремонт тротуаров, замену люков и дождеприемников, нанесение горизонтальной разметки.

Улица Энергетиков сделана на 100%, площадь Старый Торг на 95%, улица Кутузова готова на 90%, Баррикад на 75%, Космонавта Комарова на 65%. Также приступили к ремонту Привокзальной, Новорежской и 2-му Тульскому переулку.

Отставаний от графика в этом году нет.

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