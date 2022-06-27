Калужские чиновники отрицают наличие проблемы с двойным списанием за проезд

С момента введения на калужском транспорте возможности оплатить проезд безналом, калужане стали жаловаться на случаи, когда деньги списываются дважды или ещё раз через несколько дней после проезда, хотя транспортом в этот день они не пользовались.

Как устроена система оплаты общественного транспорта банковской картой и что делать, если списание денег взялось из воздуха?

- Списание за проезд происходит в оффлайн-режиме, - отвечают в горуправе на наш запрос. - В момент прикладывания карты к терминалу для оплаты проезда связь с банком не осуществляется, но карта и факт оплаты регистрируются. Распечатанный чек - это регистрация поездки, но еще не подтверждение списания средств. Далее, по расписанию или по прибытию на конечную остановку маршрута, информация с терминала передается в банк для проведения операций списания денежных средств со счета.

Оплата может не пройти по двум причинам: либо из-за технических проблем, либо из-за недостатка средств на карте. Однако система продолжает попытки провести платеж, поэтому списания могут произойти через день, неделю, и даже месяц после проезда.

-Также «двойных» списаний с банковских карт пассажиров не происходит, - утверждают чиновники. - Списание средств может происходить по ранее совершённой операции, которая не была оплачена.

Чтобы проверить обоснованность списаний с карты, вы можете сверить свои поездки по карте на сайте «Транспортная карта Калужской области» с историей банковских операций, - сообщает горуправа. - Для этого необходимо зайти на сайт.

Перейти по ссылке «Личный кабинет пассажира».

Ввести номер карты.

После чего должна отобразиться история ваших поездок.

Также калужанам предлагают обратиться на горячую линию технической поддержки по оплате проезда по номеру 8-800-500-76-31.

Между тем, позволим себе усомниться в том, что все так гладко, как стелют калужские власти.

- Ехал на маршрутке, приложил телефон к терминалу, вылез чек, причем, вообще ничего на нем не видно, вся лента, что выходит из терминала - сплошная мазня, - говорит наш читатель Владимир. – А через какое-то время с разницей в две секунды плата списалась с меня моей карты дважды. Причем, это стопроцентно за одну поездку. У меня никаких долгов за проезд никогда не было и нечему было второй раз списываться.

Да и сервис по проверке поездок по номеру карты, похоже, работает кривовато.

- Я попытался проверить свои поездки после двойного списания, - продолжает Владимир. - Однако там только одна единственная поездка – в марте. И больше ни в архивных, ни в основных разделах ничего нет. Пусто!

Калужанин утверждает, что рассчитывается в подавляющем большинстве случаев при помощи чипа в смартфоне. При этом, на том же сайте пишут, что поездки, оплаченные с помощью NFC (телефон, часы), в личном кабинете отображаться не будут.

А по факту получается, что чиновники в очередной раз создали нам всем типичную ситуацию, когда проблемы, которая, по-видимому, все-таки есть, официально не существует, а значит и решать ее никто не собирается. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Единственное, что мы можем посоветовать вам в этой ситуации – платить наличкой.

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