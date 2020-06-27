Новый главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха: «Болельщик должен понять, что я приехал сюда не номер отбывать»

Футбольный клуб «Калуга» меняет концепцию своего развития. У тренера Константина Дзуцева по окончанию сезона завершился контракт. Но вакантный пост был свободен совсем недолго.

В понедельник, 27 июня, на пресс-конференции генеральный директор клуба Олег МИТРОФАНОВ и экс-игрок ЦСКА и питерского «Зенита», а также тренер молодежной и юношеских сборных России Дмитрий Хомуха поставили подписи под контрактом. Именитый специалист будет руководить «Калугой» как минимум два ближайших года.

Дмитрий Хомуха выигрывал с юношеской национальной командой первенство Европы, также завоевывал серебряные медали этого престижного турнира.

До подписания контракта с «Калугой» тренер работал со сборной России до 19 лет.

Дмитрий Хомуха со своим тренерским штабом уже проводит двухнедельный тренировочный сбор с нашей командой. После одного из занятий специалист согласился пообщаться с нашим корреспондентом.

Дмитрий Хомуха подписал двухлетний контракт с «Калугой» 27 июня.

Цель – подготовка молодых футболистов

- Дмитрий Иванович, в вашем послужном списке немало побед как в карьере профессионального футболиста, так и на тренерском поприще. Как появился летом 2022 года вариант с клубом «Калуга»?

- Произошли большие изменения в Российском футбольном союзе. В связи с событиями на Украине спортивная и мотивационная составляющая от работы в сборной сошла на нет. Отменили официальные международные соревнования. А это было важным моментом в моей работе.

Я встретился с генеральным директором ФК «Калуга». Был обозначен вектор развития клуба. Мне показался проект интересным, ведь мы будем развивать молодых футболистов.

- То есть цель подготовки молодых игроков поставило именно руководство клуба?

- Именно так. Эта работа мне нравится. Говорили, что в команде будет несколько опытных футболистов. Они нужны, чтобы молодежь прогрессировала. А ее у нас в команде будет очень много.

Дмитрий Хомуха работал 10 лет тренером сборных России.

- До принятия решения о работе в нашем городе о Калуге что-то слышали?

- Конечно, знал это место. Мой помощник Владимир Скоков начинал здесь свою карьеру (прим. – выступал за калужскую «Зарю» в сезоне 1990-1991). Евгений Лосев сейчас работает в молодежной команде. Это те люди, с которыми я познакомился в ярославском «Шиннике», когда еще был футболистом.

Конечно, перед принятием решения владел информацией, что из себя представляет калужский футбол.

- Калужские болельщики, хотя так, наверное, происходит по всей России, любят делить футболистов на местных и приезжих…

- Ситуация предельно простая. При беседе с руководством клуба я сказал, что для меня есть только один критерий отбора футболиста – это спортивный принцип. Если калужский игрок сильнее привезенного, то, конечно, он будет выходить на поле. В обратном случае – в составе появится иногородний.

Для меня нет никаких делений. Это главный принцип, который я сразу обозначил руководству клуба. Мы согласовали этот вопрос. Потому что в выборе решения я должен быть независим ни от кого, ни от каких факторов.

- В команде этим летом появится много приезжих футболистов. Думаю, что разговоров в среде болельщиков будет не меньше. Уже начали обсуждать агента, который помогает поиску игроков.

- Еще раз повторю, я не завишу ни от кого. От агентов тем более. Выбираю сам решение. Потому что за результат отвечать именно мне.

В Калуге строят новую футбольную команду.

Непростое время

- У вас сейчас тяжелая ситуация. В российском футболе летнее межсезонье очень короткое. Насколько возможно за месяц-полтора работы создать хоть какой-то боевой состав?

- Первые матчи покажут, как продуктивно мы поработаем. Надеюсь, что молодые и талантливые ребята, которые приехали в команду, воспримут наши тренерские идеи. И мы все вместе с болельщиками, футболистами, персоналом клуба попытаемся вывести калужский футбол на новый уровень.

До зимней паузы мы можем увидеть те очертания команды, к которой мы стремимся.

Конечно, по ходу самого чемпионата продолжим селекционную работу. Она идет каждый день и завершится только после закрытия трансферного окна. Но мы все понимаем, что у клубного бюджета есть определенные рамки. За них не выйти. Наша задача – выбрать, исходя из клубных возможностей, оптимальное сочетание молодых и опытных футболистов.

- Из команды ушли несколько калужских ребят. Денис Семин, Никита Бурдыкин, Сергей Храпов…Вы пытались их оставить в команде?

- Руководство «Калуги» предпринимало для этого шаги. Но, к сожалению, игроки получили более выгодные предложения.

- Какова сейчас концепция развития клуба в вашем понимании? В «Калуге» будут готовить молодежь и продавать в более сильные клубы?

- Мы должны подготовить команду и футболистов таким образом, чтобы клуб имел возможность без посторонней помощи решать вопросы своей жизнедеятельности. Это процесс не быстрый, он требует определенного времени.

- Команда летний период практически полностью проводит на тренировочной площадке «Спутник». Насколько вы довольны условиями?

- Я изначально просил предоставить локацию, которая обеспечена всем необходимым. Должен быть еще тренажерный зал, пока его у команды нет. Руководство клуба решает создающиеся вопросы. Это непросто. Все упирается в затраты. Но они просто необходимы, чтобы развивать молодых футболистов.

- Команда сейчас находится на домашних тренировочных сборах.

- В этом плане можно сказать только хорошие слова руководству клуба. Нам создали хорошие условия. Тренируемся мы в большинстве своем в двухразовом режиме.

На 2 июля есть договоренность о встрече с московской командой «Динамо-2». В этой игре мы сможем себя проверить на фоне таких же молодых и квалифицированных футболистов.

9 июля состоится матч с брянским «Динамо».

- Помимо тренировок на поле есть же еще и теоретические занятия? Видел сегодня на поле, что идет видеосъемка каждой тренировки.

- Для молодых ребят это очень необычно. Когда они смотрят содержание тренировочного занятия. Мы его анализируем. Смотрим на то, что у нас получается, а что нет.

Такие занятия дают возможность гораздо быстрее прогрессировать молодым ребятам.

Дмитрий Хомуха (второй слева) со своим тренерским штабом на матче калужан в Юношеской футбольной лиге Центр.

Консолидация футбольной Калуги

- Вы лично захотели перед началом сезона встретиться с футбольной общественностью Калуги. С чем это связано?

- Я хочу консолидировать усилия всех заинтересованных людей, кто так или иначе задействован в местном футболе. Мы вместе должны сдвинуть дело с мертвой точки, чтобы о клубе «Калуга», наконец, начали говорить в России.

Бывают разные мнения, ревность какая-то, другие причины. Моя задача поговорить и узнать, кто готов к консолидации. Мы со своей стороны будем открыты всесторонне.

Скажу так: мы не будем ничего рушить. Пришли сюда созидать. Не ломать, не ругаться, не ходить и говорить, что мы главные.

Большое внимание будет уделяться спортивным школам. Я десять лет проработал в системе Российского футбольного союза. Уже есть определенные договоренности. Будем приглашать в Калугу методистов РФС, чтобы школы развивались.

- Вы также предусмотрели перед началом сезона встречу с болельщиками.

- Я просто хочу познакомиться с активной частью любителей футбола, чтобы попросить их нашей молодой команде оказать поддержку. Мы, со своей стороны, приложим максимум усилий, чтобы всех калужан порадовать.

Болельщик должен прийти на матч и увидеть полную самоотдачу футболистов, страсть в глазах, что нет на поле равнодушных. Понятно, что это спорт. Бывают и поражения. Но футболисты должны сделать все, что от них зависит, чтобы добиться цели.

- Как вы будете работать с молодежной командой?

- Плотно находимся во взаимодействии с дублирующим составом. Тренеры «молодежки», когда это возможно, принимают участие в тренировочном процессе основы. Они погружены, понимают все принципы нашей игры.

Уже сейчас протестировали некоторых игроков дублирующего состава. Эти данные мы предоставим, чтобы понимать, что с физиологической точки зрения представляют из себя молодые калужские футболисты.

Тренеры должны понимать, в каких компонентах необходимы улучшения, чтобы ребята могли конкурировать в первой команде.

Дмитрий Хомуха уже тренирует калужан.

Дисциплина и результат

- Какие требования футболистам вы изначально озвучили?

- В первую очередь, это дисциплина. Это тот фундамент, с которого мы начали свой проект. Сразу же обратили на это внимание.

Игроку надо самому себя контролировать. Питание, отдых, восстановление – все это требуется профессиональному футболисту. Если это будет, тогда игрок прогрессирует. В обратном случае – перейти на другой уровень не получится.

А дальше тренерский штаб проведет свою спортивную работу.

- Сейчас клубы меряются своей креативностью в социальных сетях. Чего только не увидишь. Кто-то песни поет, кто-то плавает на кораблях. Вы к чему в этом плане готовы?

- Я лично готов ко всему, чтобы поднять интерес к клубу «Калуга». А вот футболистам нужно сконцентрироваться на работе, а потом уже думать обо всем остальном.

- Какой футбол будет проповедовать «Калуга» при главном тренере Дмитрии Хомухе?

- Мы начали нашу подготовку именно с атакующего блока. Ставим перед футболистами задачи сложные, чтобы понять, насколько они способны их решать.

Сейчас идет процесс адаптации к нашим требованиям. В дальнейшем тренерский штаб проанализирует проведенную работу и даст оценку. Сможем ли мы реализовать наши планы в ходе чемпионата.

- По итогу своей работы в «Калуге», какой результат для вас будет положительным?

- Когда я буду проводить последний матч в клубе, хочу, чтобы болельщик подошел ко мне и сказал: «Спасибо за работу. Мы довольны». Это главная задача.

То же самое касается футболистов. Если кто-то из игроков скажет мне, что при нашей работе стал сильнее, значит, мы делали все правильно.

В принципе в «Калуге» я буду заниматься тем же самым, что и в Российском футбольном союзе, но только на клубном уровне. Развитием молодых игроков. Правда, здесь это будет гораздо проще сделать, чем в сборной. Там ведь есть всего семь дней на подготовку, все ограничено.

В «Калуге» у меня будет намного больше вероятность вывести молодого футболиста на уровень выше. Все зависит только от качества моей работы. Я обязан подготовить игроков, ведь именно с этой целью меня пригласили в «Калугу».

Болельщик должен понять, что я приехал сюда не номер отбывать, а выполнять задачи, которые передо мной поставило руководство клуба.

То же самое я должен своим отношением к работе показать футболистам. И игроки всем этим требованиям обязаны соответствовать, иначе их просто не будет в команде.

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