Черный цвет в тренде. Рассказываем о нарядах выпускников Калуги

Никогда такого не было: на шествие многие выпускники пришли в чёрном или белом.

Нам ребята говорили, что не сговаривались, просто это - модные цвета, они стройнят и им идут.

Кроме того, некоторые захватили с собой корону.

Давайте посмотрим, кем хотят стать наши выпускники и какие наряды они в этот раз выбрали?

Ярослава ПОНОМАРЁВА, школа №6, 11 «А»:

- На выпускном я хотела быть и невестой, и принцессой, поэтому выбрала романтичный образ. А для ресторана у меня есть второе платье - обтягивающее, блестящее. Поступать я планирую в МАРХИ, хочу стать архитектором. В Калуге нужно много всего перестроить. Много зданий в аварийном состоянии, надо всё приводить в порядок. Сейчас, летом, сначала поеду на вступительные экзамены, потом - на море отдохнуть и всё - на учебу.

Никита ТРУБКА, школа № 17, 11 «А»:

- Образ для выпускного мне подбирали всей семьёй. А необычную бабочку нашла мама. Сейчас по информатике должны прийти результаты. Если там всё хорошо, то буду поступать в КГУ на архитектора. Хочется в Калуге всё перестроить, планирую заниматься социальными объектами.

Елизавета, школа № 17, 11 «А»:

- Наряд у меня один, шили мы его на заказ. Придумала образ я сама, выбрала белый цвет, потому что он мне нравится. Поступать буду на экономический факультет, но вуз пока не выбрала, сейчас решаем: Москва или Калуга. Хочу стать предпринимателем. А летом буду по полной отдыхать, на море поеду. Сегодня у меня ещё день рождения. Двойной праздник!

Софья ГЛАДКИХ, школа № 43, 11 класс:

- Наряд сегодня у меня один. Нашла я его в интернет-магазине. Сначала думала идти в коротком платье, но потом поменячла решение: не хотелось быть, как все. Хотела что-то оригинальное. И помаду красную, чтобы выделиться. Белый цвет - мой любимый , поэтому выбрала его. Поступать планирую в КГУ, хочу быть клиническим психологом, а если не поступлю, то буду учителем биологии и географии.

Екатерина БЕЛОВА школа №1 11 «А» :

- Образ для выпускного искала долго, нашла в интернете и немного его доработала. Черный - базовый цвет, его легко потом можно использовать. Вот белый сложно было бы сочетать с чем-то. Поступать я буду в РАНХИГС. Хочу стать чиновником, возможно, мэром или даже президентом.

Дарья ИВАНОВА, школа № 24:

- Я считаю, что черный цвет стройнит, он стильно смотрится, ну и, может быть, мы предугадаем моду. Платье нашла в Калуге в бутике. Конечно, советовалась с мамой. А поступать буду в КГУ на ин. яз. Для шествия у меня одни наряд. А завтра у нас ресторан и будет другой наряд, который я купила в Москве.

Ростислав ХОМУТОВ, школа №14, 11 «Б»:

- Лавандовый цвет мне нравится, это - хит сезона. Волосы рыжие мне идут, сочетаются с цветом глаз. Я на протяжении пяти лет уже рыжий. Но к выпускному ещё немного подкрасил волосы.

На мне была снчала была красивая корона с изумрудами, но она давит, голова болит от неё, поэтому снял. Корона - это своеобразный фетиш из «Великолепного века».

А поступать я решил в КГУ на начфак: дошкольное воспитание детей плюс коррекция. Сейчас буду отсыпаться после экзаменов, потому что очень сложная пора была, больше двух недель сидел за билетами, решал. Глаза от компьютера отрываешь и дальше вытянутой руки ничего не видишь, всё расплывчато. А утром всё заново. Поэтому летом надо отоспаться.

Ростислав в короне все-таки попал в объектив фотокамеры. Уж слишком колоритно выглядел в ней, чтобы остаться без внимания фотообъективов!

Арина САРКИСОВА, школа № 46, 11 «Б»:

- Наряд я ещё в январе купила, советовалась с мамой. Выбирала между красным платьем и розовым. Сначала вязла красное. Но, спустя неделю, мне снились сны, и я всё-таки попросила это платье. Оно даже не розовое, а малиновое. А стать я хочу дизайнером.

Екатерина ЕРОХИНА планирует стать адвокатом, а Аделина БЕЛЯНКИНА – будущий архитектор. Школа №48, 11 «Б»:

- Наряды выбирали долго, специально в Москву ездили. Два месяца думали, нервы тратили. Между собой не советовались, а секретничали, хотели удивить друг друга.

Данила МАМОНОВ, школа № 12, 11 «Б»:

- Я просто переоделся. И уже не буду больше переодеваться. А куда поступать, ещё не решил.

Милена КАМЕНСКИХ, школа № 50, 11 «А»:

- Мне хотелось выглядеть необычно, чтобы платье было, не как у всех. Прическу сделала за неделю до выпускного, до того так не ходила. Платье мама шила целый месяц, всё вручную. Я - творческий человек, как и вся моя семья. У меня мама хорошо рисует и шьёт, сестра поёт и танцует, я – рисую, поэтому поступать буду на дизайн.

Мария АЛДОШИНА, школа №15, 11 «А»:

- Я планирую быть химиком-технологом, хочу поступать в питерский вуз. Сегодня мы прощаемся с детством, и много кто пришёл в чёрном. Для нас это правда грустный и трогательный день, очень важный. Целых 11 лет мы шли к этому. В классе многие выбрали чёрные или белые наряды. Мы это не обсуждали между собой, просто черный цвет сейчас в моде. Он стильный.

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