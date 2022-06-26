Мой «Ласковый май». Каким запомнится Юра Шатунов в Калуге

23 июня на 49-м году жизни от обширного инфаркта скончался Юрий Шатунов. В воскресенье, 26 числа состоится прощание, его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Бывший солист группы «Ласковый май» стал не просто легендой для молодежи 80-х и начала 90-х, но и примером стойкой личности, пережившей все обрушившиеся на него семейные тяготы. На пике своей популярности он был самым известным и любимым человеком всего СССР.

Один из последних концертов своей жизни Шатунов он дал именно в Калуге. 17 июня зал ДК КТЗ был полон поклонников и Юра не разочаровал их.

В день похорон кумира, мы собрали рассказы наших читателей о том, какой след в их жизни оставил лидер «Ласкового мая».

Юлия Голенева: «Была на всех концертах в Калуге»

В 2002 году увидела по телевизору концерт, посвящённый Дню влюбленных, где Шатунов исполнил песню «Седая ночь». Слова, музыка, голос сразу пришлись по душе, можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Его песни простые, понятные, душевные, слушая которые вспоминались какие-то моменты из собственной жизни: встречи, любовь, расставания и т.д.

Была на всех концертах в Калуге, их было пять, начиная с 2003 года. Между концертами было примерно 3-4 года.

Он всегда был просто одет: футболка, джинсы, кроссовки, не было профессиональной подтанцовки - просто клавишник и Юра. Не было понтов, закидонов или хамства, всегда культурный, весёлый, общался с публикой с помощью записок, давал автографы.

На его концертах всегда был аншлаг, были люди разных возрастов. Например, мне 33 года, а на последнем концерте девочка 10-ти лет дарила ему цветы и танцевала под его песни. Также на последнем концерте видела бабушку на двух костылях.

Публика разная, и мужчины были, которые тоже пели его песни. Он - легенда.

Концерт проходил, как обычно. Он был бодрый, весёлый, много шутил, говорил, что закончит тур и будет записывать новые песни, что ему есть, чем удивить и порадовать.

Оксана Ратникова: «Его фото у меня было под стеклом на письменном столе»

Первую песню я услышала в 1985 году, конечно, это были «Белые розы». В Юрия просто невозможно было не влюбиться: простой, красивый, скромный парень.

Его фото у меня было под стеклом на письменном столе. На концерте не была - эта мечта так и останется мечтой…

У него были простые, трогательные песни, которые сразу западали в душу. Привлёк как талант, так и личность. Несмотря на популярность, он остался скромным парнем, открытым. Единственный артист, певший в живую.

Его любили и любят, как минимум, три поколения. Его песни действительно хиты, я, наверное, сравню его песни с песнями Цоя, которые будут жить вечно.

Светлана Кибикина: «Билеты купила ко дню рождения супруга»

Первая песня, которую я услышала - это «Белые розы». Песни Юрия Шатунова - воспоминания юности, ностальгия. В них прослеживается искренность, жизненность. Хочется слушать песни Шатунова за их особый смысл, мелодичность, уникальность.

Первый раз были на концерте с мужем 17 июня. Билеты купила ко дню рождения супруга. Концерт прошёл под аплодисменты зрителей.

Юрий Шатунов замечательно исполнил свой репертуар, шутил со зрителями, отвечал на вопросы, тепло отзывался о своей семье. Говорил, что он был и остаётся россиянином. Делился большими творческими планами, собирался записывать новый альбом. Говорил, что похудел, был в хорошей физической форме.

Наталья Тихонова: «Вся подростковая жизнь, первая любовь... Да вся жизнь была под его музыку…»

Ещё девчонкой впервые услышала песню «Седая ночь». Впечатлений масса. Какой голос! А достать кассету с фоткой Юры! Это была первая задача, когда подарили кассетник.

Под песни «Ласкового мая» мы танцевали на дискотеках, записывали тексты песен в свои песенники, пытались с подружкой записать свои песни, накладывая голос на аудиозаписи.

Вся подростковая жизнь, первая любовь... Да вся жизнь была под его музыку…

Эти песни были со смыслом, со значением, даже с продолжением. В песнях - как в текстах, так и в том, как Юрий их пел, преподносил, всегда был смысл. Их хотелось слушать. Им хотелось подпевать. Они - легенда.

К сожалению, на концертах не была. Но песни до сих пор и в памяти, и в душе, и в сердце.

Мои старшие дети знают песни Юры Шатунова, хотя поклонники совсем других жанров. А маленькая отлично подпевает и «Седую ночь» и «Белые розы». Юра - это реальная личность. Его судьба, жизнь, творчество - это все заслуживает того, чтобы о нем говорили. И скорбели.

Евгения Егорова: «Это было самое лучшее время. Время «Ласкового Мая».

Впервые я услышала песню «Белые розы», когда мне было 11 лет. Очень нежная, трогательная и грустная. Песня, которая тронула мое сердце до мурашек!

В то время я и мои подружки с замиранием сердца слушали песни, искали любую возможность где-то услышать - тогда не у каждого в доме был магнитофон.

И мы бегали на площадку детскую, куда вечерами приходили парни с магнитофонами. Мы пели песни громче магнитофона, чтобы лучше запомнить, записывали строчки и заучивали. Это было самое лучшее время. Время «Ласкового Мая». Время детства, юности.

Я практически выросла на песнях Юры Шатунова: под его песни мы и плакали, и радовались.

И у меня был просто шок! Как?! Не может быть! Это как что-то внутри оборвалось…

Мне 44 года, и я хочу сказать, что у нас на работе коллектив разного возраста, но песни «Белые розы» и «Седая ночь» любят абсолютно все. На любом корпоративе, на любом мероприятии без них не обходится ни один вечер. Они настолько заряжали нас энергией - просто непередаваемо! К сожалению, на концерте я не была ни разу, о чем сейчас очень сожалею.

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