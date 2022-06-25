Мечтая об Артеке, калужанка выиграла всероссийский конкурс тревел-блогеров
14-летняя калужская школьница Таисия КУЗЬМИНА стала победительницей всероссийского конкурса молодых журналистов и блогеров.
Она вошла в число 30 счастливчиков, которые отправятся в путешествие в Пермский край и пройдут бесплатное обучение для тревел-блогеров.
В конкурсе принимали участие более 300 ребят в возрасте от 14 до 23 лет. Все они предоставили на суд жюри презентационный ролик о городке Кунгур.
Юная калужанка рассказала о том, как смогла поведать всей России о населенном пункте, в котором никогда не была, своих мечтах и том, какая она – современная молодежь.
Что такое Кунгур?
- Таисия, чем тебя заинтересовал этот конкурс?
- Честно говоря, я собираю грамоты и дипломы, чтобы попасть в Артек. Поэтому участвую во всевозможных конкурсах. Так что прохожу по всем ссылкам, которые мне могут помочь достичь моей цели.
Изначально я подумала, что Кунгур – это заповедник для диких животных. Только потом поняла, что это город.
И еще заинтересовали призы. Ведь победители получают возможность полетать на воздушном шаре и попасть в Кунгурские пещеры.
- Перед тобой стояла задача интересно рассказать о месте, в котором ты никогда не была.
- Да, это было сделать достаточно сложно. Кунгур – маленький город. Там проживает всего 70 тысяч человек.
О Кунгуре сложно найти информацию в интернете. Приходилось выискивать какие-то заметки, а потом компоновать их в свой материал, делая его интересным. Так что с информацией были сложности.
- А как вы записывали видео на полученный текст?
- У меня были очень сжатые сроки – все два дня. Записывали видео около часа. А вот процесс монтажа затянулся. Ведь видео из Кунгура найти еще сложнее, чем текстовую информацию.
- После завершения процесса монтажа ты увидела конечный ролик. Посмотрев его, тебе самой захотелось посетить Кунгур?
- Конечно. Мне кажется, что очень круто сначала рассказать о Кунгуре, а потом увидеть все своими глазами. Хочется побывать во всех местах, о которых я рассказала зрителям.
Таисия Кузьмина. Зачем ехать в Кунгур?
- Когда ты отправила видео, на что рассчитывала? Понимала, что можешь выиграть конкурс?
- Я просматривала другие работы. Понимала, что моя работа – одна из лучших. Уровень ролика был высокий. Чувствовала, что должна стать одним из победителей конкурса.
- Сейчас, если у молодого человека есть желание, сложно найти возможность для самовыражения?
- Конкурсов великое множество. Просто нужно желание. Следить, принимать участие. Также по всей России проводятся крутые лагеря, где можно пообщаться с интересными и известными людьми.
- Ты же не тревел-блогер? Это твой первый подобный опыт?
- Мы с семьей много путешествуем. Я посетила большое количество городов. А начались эти путешествия чуть ли не с пеленок.
Конечно, уже в сознательном возрасте я начала снимать видео, выкладывала его в социальные сети. Но это не был рассказ о моих путешествиях, просто красивые виды, связанные с нашими семейными поездками.
- Какие эмоции были у тебя, когда узнала, что стала победителем?
— Это было невероятно! Несмотря на то, что я ожидала своей победы, радовалась сильно.
Конечно, к этому празднику подключилась вся моя семья. Буря эмоций. Ведь я поеду в Кунгур и увижу вживую все красоты этого города в Пермском крае.
Таисия Кузьмина поедет покорять Кунгурские пещеры.
- Как ты готовишься к поездке?
- Вещи я, конечно, еще не собирала. Но эмоциональная подготовка идет. Все-таки мне только 14 лет. Предстоит перелет в Пермский край. Буду там в неведанном для себя Кунгуре.
Но с другой стороны – это классный опыт. Думаю, что я справлюсь, будет интересная поездка.
- Важный момент, с кем ты поедешь?
- Покорять Пермский край отправятся ребята со всей России, которые также стали победителями конкурса. Так что у меня есть прекрасная возможность пообщаться с новыми интересными людьми.
Большинство из них – старше меня. Потому что в конкурсе могли принимать участие блогеры от 14 до 23 лет.
Хочу с ними пообщаться. Ведь не каждый день выпадает шанс познакомиться с крутыми творческими личностями.
- Победа и поездка в Кунгур – шажок к твоей локальной цели в жизни. Ты ведь сказала, что хочешь попасть в Артек?
- Обязательно там окажусь. Все по той же причине. Люди. В нашей жизни крайне важны знакомства, тем более с людьми, которые думают, творчески развиваются и растут над собой.
Таисия Кузьмина хочет всю свою жизнь путешествовать.
Жизненный путь
- Блогерство – это сфера, где человеку надо быть и актером, и журналистом. Что для тебя ближе?
- Этот выбор мне еще предстоит сделать. Пока я хочу заниматься журналистикой как хобби. Ближе мне все же актерское мастерство.
- После победы в этом конкурсе у тебя появились мысли создать свой блог о путешествиях?
- Они и раньше были. Но последние события все изменили. Из-за ограничений наша семья практически перестала путешествовать. Удается выехать только в какие-то близкие города.
- Твоя мама – журналист. Папа – тоже имел отношения к журналистике. Чувствуешь в себе их творческие гены?
- Конечно, мне нравится что-то постоянно писать. В школе с радостью копаю информацию. Это интересно.
Также получаю удовольствие от работы на камеру.
- Чем ты занимаешься во внеурочное время?
- В этом году я окончила музыкальную школу по классу «Фортепьяно». Училась восемь лет.
Я очень творческий человек. Мне не нравятся какие-то точные науки. Сейчас посещаю театральную студию. А раньше ходила и на танцы, и на рисование.
Мне, например, нравится вязать.
- Вязание в 14 лет?
- Да. Я уже связала себе свитер.
- В нем полетишь в Кунгур?
- Нет, он очень объемный, весь чемодан займет.
- Ты ведь еще серьезно занимаешься пением. На большую эстраду не собираешься?
- Я хочу поступать в Московскую театральную школу Олега Табакова. Это учебное заведение имеет и музыкальную направленность.
Мне кажется, что для актрисы важно уметь петь. Нужно владеть музыкальным инструментом.
Я пою и подбираю песни под фортепьяно. Мне это нравится. Но не вижу себя именно в певческой карьере.
- Тебя направляют родители в выборе твоей будущей профессии?
- Они уделяют много времени и сил моему обучению. Но никто мне не навязает выбор профессии. Родители хотят, чтобы я нашла дело себе по душе. Они меня в любом случае поддержат.
- В этом году для молодежи случилось важное и не самое радостное событие. Были закрыты как минимум две популярных социальных сети. Как вы теперь живете?
- Для многих моих подруг - это настоящая трагедия. Они теперь не понимают, как им следить за своими любимыми блогерами.
Сейчас все метнулись в Телеграмм. Я тоже там подписана на своих любимых блогеров. Это, конечно, не то, но приходится как-то выживать.
В путешествиях Таисию часто сопровождают два брата – Леонид и Матвей.
Отношение к успеху
- Кто тебе больше всего нравится из блогеров?
- Из развлекательных я слежу за Александрой Бридж. Не только потому, что у нее крутой контент. Она из Великобритании, прекрасно владеет английским языком. Сейчас Бридж находится в Риме, путешествует по всему миру.
Но на развлечениях в блогерстве я не ограничиваюсь. Смотрю видео от психолога Лины Диановой. Она добилась нереальной популярности, хотя свое детство провела чуть ли не в деревне. А сейчас консультации Лины стоят нереальных денег. Я восхищаюсь ее прогрессу и успеху.
- Ты сказала, что тебе нравятся путешествия. Но они вряд ли возможны без знания английского.
- Я работаю над этим. Лет пять занимаюсь языком дополнительно с репетитором. Понимаю, что весь мир говорит на английском. Также хочу смотреть фильмы без перевода, в оригинале.
- Кстати, как ты воспринимаешь победы других людей? Это зависть или восхищение?
- Я радуюсь больше. Ведь человек чего-то добился, что-то смог сделать. Завидовать могу, но по-доброму.
- Если говорить о твоих ближайших планах, как ты хочешь жить?
- Во-первых, надо поступить в Школу Табакова. Переехать в Москву. Учиться и продолжать познавать этот мир. В дальнейшем не знаю, смогу ли я работать на одном месте. Все время хочется двигаться, расти и никогда не останавливаться.
Хотелось бы сняться в хороших фильмах. Но мне кажется, что не стоит жить ради того, чтобы оставить след в жизни после себя. Я хочу получать удовольствие каждый день – от работы и отдыха.
Таисия Кузьмина считает, что в России у молодежи много возможностей.
— Это желание подавляющей части твоих сверстников? Вообще, какая она – современная молодежь?
- Мы - яркие, не боимся рисковать. Молодежь ищет новые возможности, чтобы развиваться. Мы не хотим идти стандартным путем: колледж, вуз, одна работа. Современная молодежь – классная.
- Возможности для развития есть?
- Их очень много. Если ты профессионал, то обязательно будешь востребован. А это даст тебе возможность комфортно чувствовать себя в этой жизни.
- Но существует мнение, что молодежь грезит уехать из страны. Ты бы хотели покинуть Россию?
- Не скрою, у меня были такие мысли. Но сейчас поняла, что хочу жить в России, здесь есть возможности для развития и комфортной жизни. Не стоит думать, что переезд в Европу или США сразу же решит все твои проблемы. Россия – это крутое место.
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