Мечтая об Артеке, калужанка выиграла всероссийский конкурс тревел-блогеров

14-летняя калужская школьница Таисия КУЗЬМИНА стала победительницей всероссийского конкурса молодых журналистов и блогеров.

Она вошла в число 30 счастливчиков, которые отправятся в путешествие в Пермский край и пройдут бесплатное обучение для тревел-блогеров.

В конкурсе принимали участие более 300 ребят в возрасте от 14 до 23 лет. Все они предоставили на суд жюри презентационный ролик о городке Кунгур.

Юная калужанка рассказала о том, как смогла поведать всей России о населенном пункте, в котором никогда не была, своих мечтах и том, какая она – современная молодежь.

Что такое Кунгур?

- Таисия, чем тебя заинтересовал этот конкурс?

- Честно говоря, я собираю грамоты и дипломы, чтобы попасть в Артек. Поэтому участвую во всевозможных конкурсах. Так что прохожу по всем ссылкам, которые мне могут помочь достичь моей цели.

Изначально я подумала, что Кунгур – это заповедник для диких животных. Только потом поняла, что это город.

И еще заинтересовали призы. Ведь победители получают возможность полетать на воздушном шаре и попасть в Кунгурские пещеры.

- Перед тобой стояла задача интересно рассказать о месте, в котором ты никогда не была.

- Да, это было сделать достаточно сложно. Кунгур – маленький город. Там проживает всего 70 тысяч человек.

О Кунгуре сложно найти информацию в интернете. Приходилось выискивать какие-то заметки, а потом компоновать их в свой материал, делая его интересным. Так что с информацией были сложности.

- А как вы записывали видео на полученный текст?

- У меня были очень сжатые сроки – все два дня. Записывали видео около часа. А вот процесс монтажа затянулся. Ведь видео из Кунгура найти еще сложнее, чем текстовую информацию.

- После завершения процесса монтажа ты увидела конечный ролик. Посмотрев его, тебе самой захотелось посетить Кунгур?

- Конечно. Мне кажется, что очень круто сначала рассказать о Кунгуре, а потом увидеть все своими глазами. Хочется побывать во всех местах, о которых я рассказала зрителям.

Таисия Кузьмина. Зачем ехать в Кунгур?

- Когда ты отправила видео, на что рассчитывала? Понимала, что можешь выиграть конкурс?

- Я просматривала другие работы. Понимала, что моя работа – одна из лучших. Уровень ролика был высокий. Чувствовала, что должна стать одним из победителей конкурса.

- Сейчас, если у молодого человека есть желание, сложно найти возможность для самовыражения?

- Конкурсов великое множество. Просто нужно желание. Следить, принимать участие. Также по всей России проводятся крутые лагеря, где можно пообщаться с интересными и известными людьми.

- Ты же не тревел-блогер? Это твой первый подобный опыт?

- Мы с семьей много путешествуем. Я посетила большое количество городов. А начались эти путешествия чуть ли не с пеленок.

Конечно, уже в сознательном возрасте я начала снимать видео, выкладывала его в социальные сети. Но это не был рассказ о моих путешествиях, просто красивые виды, связанные с нашими семейными поездками.

- Какие эмоции были у тебя, когда узнала, что стала победителем?

— Это было невероятно! Несмотря на то, что я ожидала своей победы, радовалась сильно.

Конечно, к этому празднику подключилась вся моя семья. Буря эмоций. Ведь я поеду в Кунгур и увижу вживую все красоты этого города в Пермском крае.

Таисия Кузьмина поедет покорять Кунгурские пещеры.

- Как ты готовишься к поездке?

- Вещи я, конечно, еще не собирала. Но эмоциональная подготовка идет. Все-таки мне только 14 лет. Предстоит перелет в Пермский край. Буду там в неведанном для себя Кунгуре.

Но с другой стороны – это классный опыт. Думаю, что я справлюсь, будет интересная поездка.

- Важный момент, с кем ты поедешь?

- Покорять Пермский край отправятся ребята со всей России, которые также стали победителями конкурса. Так что у меня есть прекрасная возможность пообщаться с новыми интересными людьми.

Большинство из них – старше меня. Потому что в конкурсе могли принимать участие блогеры от 14 до 23 лет.

Хочу с ними пообщаться. Ведь не каждый день выпадает шанс познакомиться с крутыми творческими личностями.

- Победа и поездка в Кунгур – шажок к твоей локальной цели в жизни. Ты ведь сказала, что хочешь попасть в Артек?

- Обязательно там окажусь. Все по той же причине. Люди. В нашей жизни крайне важны знакомства, тем более с людьми, которые думают, творчески развиваются и растут над собой.

Таисия Кузьмина хочет всю свою жизнь путешествовать.

Жизненный путь

- Блогерство – это сфера, где человеку надо быть и актером, и журналистом. Что для тебя ближе?

- Этот выбор мне еще предстоит сделать. Пока я хочу заниматься журналистикой как хобби. Ближе мне все же актерское мастерство.

- После победы в этом конкурсе у тебя появились мысли создать свой блог о путешествиях?

- Они и раньше были. Но последние события все изменили. Из-за ограничений наша семья практически перестала путешествовать. Удается выехать только в какие-то близкие города.

- Твоя мама – журналист. Папа – тоже имел отношения к журналистике. Чувствуешь в себе их творческие гены?

- Конечно, мне нравится что-то постоянно писать. В школе с радостью копаю информацию. Это интересно.

Также получаю удовольствие от работы на камеру.

- Чем ты занимаешься во внеурочное время?

- В этом году я окончила музыкальную школу по классу «Фортепьяно». Училась восемь лет.

Я очень творческий человек. Мне не нравятся какие-то точные науки. Сейчас посещаю театральную студию. А раньше ходила и на танцы, и на рисование.

Мне, например, нравится вязать.

- Вязание в 14 лет?

- Да. Я уже связала себе свитер.

- В нем полетишь в Кунгур?

- Нет, он очень объемный, весь чемодан займет.

- Ты ведь еще серьезно занимаешься пением. На большую эстраду не собираешься?

- Я хочу поступать в Московскую театральную школу Олега Табакова. Это учебное заведение имеет и музыкальную направленность.

Мне кажется, что для актрисы важно уметь петь. Нужно владеть музыкальным инструментом.

Я пою и подбираю песни под фортепьяно. Мне это нравится. Но не вижу себя именно в певческой карьере.

- Тебя направляют родители в выборе твоей будущей профессии?

- Они уделяют много времени и сил моему обучению. Но никто мне не навязает выбор профессии. Родители хотят, чтобы я нашла дело себе по душе. Они меня в любом случае поддержат.

- В этом году для молодежи случилось важное и не самое радостное событие. Были закрыты как минимум две популярных социальных сети. Как вы теперь живете?

- Для многих моих подруг - это настоящая трагедия. Они теперь не понимают, как им следить за своими любимыми блогерами.

Сейчас все метнулись в Телеграмм. Я тоже там подписана на своих любимых блогеров. Это, конечно, не то, но приходится как-то выживать.

В путешествиях Таисию часто сопровождают два брата – Леонид и Матвей.

Отношение к успеху

- Кто тебе больше всего нравится из блогеров?

- Из развлекательных я слежу за Александрой Бридж. Не только потому, что у нее крутой контент. Она из Великобритании, прекрасно владеет английским языком. Сейчас Бридж находится в Риме, путешествует по всему миру.

Но на развлечениях в блогерстве я не ограничиваюсь. Смотрю видео от психолога Лины Диановой. Она добилась нереальной популярности, хотя свое детство провела чуть ли не в деревне. А сейчас консультации Лины стоят нереальных денег. Я восхищаюсь ее прогрессу и успеху.

- Ты сказала, что тебе нравятся путешествия. Но они вряд ли возможны без знания английского.

- Я работаю над этим. Лет пять занимаюсь языком дополнительно с репетитором. Понимаю, что весь мир говорит на английском. Также хочу смотреть фильмы без перевода, в оригинале.

- Кстати, как ты воспринимаешь победы других людей? Это зависть или восхищение?

- Я радуюсь больше. Ведь человек чего-то добился, что-то смог сделать. Завидовать могу, но по-доброму.

- Если говорить о твоих ближайших планах, как ты хочешь жить?

- Во-первых, надо поступить в Школу Табакова. Переехать в Москву. Учиться и продолжать познавать этот мир. В дальнейшем не знаю, смогу ли я работать на одном месте. Все время хочется двигаться, расти и никогда не останавливаться.

Хотелось бы сняться в хороших фильмах. Но мне кажется, что не стоит жить ради того, чтобы оставить след в жизни после себя. Я хочу получать удовольствие каждый день – от работы и отдыха.

Таисия Кузьмина считает, что в России у молодежи много возможностей.

— Это желание подавляющей части твоих сверстников? Вообще, какая она – современная молодежь?

- Мы - яркие, не боимся рисковать. Молодежь ищет новые возможности, чтобы развиваться. Мы не хотим идти стандартным путем: колледж, вуз, одна работа. Современная молодежь – классная.

- Возможности для развития есть?

- Их очень много. Если ты профессионал, то обязательно будешь востребован. А это даст тебе возможность комфортно чувствовать себя в этой жизни.

- Но существует мнение, что молодежь грезит уехать из страны. Ты бы хотели покинуть Россию?

- Не скрою, у меня были такие мысли. Но сейчас поняла, что хочу жить в России, здесь есть возможности для развития и комфортной жизни. Не стоит думать, что переезд в Европу или США сразу же решит все твои проблемы. Россия – это крутое место.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.