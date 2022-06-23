Владимир Епифанцев без понтов и другие. Репортаж со съемок сериала «Жуки» в Калужской области

В деревне Нижние Подгоричи Перемышльского района начались съёмки третьего сезона популярного сериала «Жуки».

Ожидается, что это будет последний сезон сериала. Все они снимались в Перемышльском районе.

На днях в Подгоричи заехала наша коллега Снежана ЭПОВА, чтобы посмотреть на процесс съемок. Снежана сейчас в декрете, ждёт четвертого ребёнка – дочку Киру, которая должна вот-вот появиться на свет. Перемышль Снежане хорошо знаком, это её родные места.

- Люблю сериал «Жуки», у меня вся семья его смотрит, - говорит Снежана. – Там в первых сериях и сам Перемышль можно увидеть, например, полицию местную. О том, что начались съемки нового сезона, я узнала из интернета. Мы с мужем Антоном поехали по делам и заехали в Нижние Подгоричи, посмотреть.

Деревня относительно небольшая, её можно пешком обойти, очень красивая, с видом на Оку. Съёмочных площадки три, снимают на ферме, в посёлке и внизу, на хуторе.

В Нижних Подгоричах Снежана была впервые.

- Виды деревни мне знакомы по фильму. И сначала мы заехали туда, где церковь, сделать фото, потом колодец, в который одна из героинь провалилась. По дороге спросили местных жителей, где кино сегодня снимается. Нам сказали, что на хуторе, показали, как проехать.

Безо всяких понтов

- К месту, где снималась основная сцена, нас близко не пустили, мол, мы будем мешать съемочному процессу. Поэтому декораций я не видела. Мы стали ждать артистов у фургончиков.

Время подходило к обеду. Там есть повар-женщина, которая им готовит. Стоят накрытые тентом столы. На них были салаты, чай. Помощники подходили и просто брали еду, а артистам её в вагончки заносили.

Епифанцев сразу согласился попозировать Снежане и Антону.

- Сначала из опушки лесочка показался Владимир ЕПИФАНЦЕВ (Толик) в каких-то тапках, наверное, так по роли надо было. Муж подошёл к нему, спросил: «Можно с вами сфотографироваться? Мы - ваши фанаты» Он говорит: «Да, без проблем, давайте!» И мы 5-6 фото сделали.

Епифанцев очень простой, дружелюбный. Он предложил: «Давайте я сам сфоткаю селфи». И стал нас снимать на мой телефон. Потому что я – маленького роста, мне неудобно тянуться, а он большой, высокий, ему хорошо снимать.

После Епифанцева подошёл молоденький актёр Вадим ДУБРОВИН (Артемий ШНАЙДЕР). Он тоже очень приветливый, доброжелательный.

А потом вышла Екатерина СТУЛОВА ( по фильму продавщица Ира из магазина, жена Толика). Она увидела, что я в положении, меня по животу погладила, спросила, кого жду. Очень дружелюбные, приветливые люди, безо всяких понтов.

Вадим Дубровин сыграл в сериале одну из главных ролей. актёр признавался, что до этого никогда не жил в деревне, он - полоностью городской человек.

Чья жена продавщица Ира

- Больше в это момент артистов не было. Ну и из желающих сфоткаться тоже мы одни были. Ещё мы пообщались с парнем, который являлся дублером Павла КОМАРОВА (Денис ПОПОВ). Правда, похож.

Я у него спросила, про сцену с коровой. Он говорит: «Ну, да, я снимался». Потом стал хвастаться, что и там, и там снимался, что лично знает Комарова и Епифанцева, и что сейчас будет с КОЗЛОВСКИМ сниматься, и это очень крутой актёр. Ну, мы так посмотрели, решили, что он «свистит».

Съёмки в деревне идут каждый день. Но я больше туда не поезду, мне буквально на днях рожать. Впечатления от общения с актёрами остались очень позитивные.

Я, конечно, очень хотела с Максимом ЛАГАШКИНЫМ (участковый Маслов) сфотографироваться. Но его не было. Кстати, он, оказывается, муж Екатерины Стуловой, у них двое детей. Я даже не знала!

Екатерина Стулова в жизни ещё красивее, чем в кино.

Напомним, что сериал «Жуки» рассказывает историю троих москвичей. Никита, Дэн и Артемий разработали уникальное приложение для смартфонов и готовы были продать его, но в последний момент сделка срывается и парней забирают в армию.

Чтобы продолжить работу, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где пытаются довести свой проект до конца и заработать свои миллионы. Но не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже Интернета.

В новом сезоне мы вновь увидим Вячеслава Чепурченко, Павла Комарова, Вадима Дубровина, Максима Лагашкина, Екатерина Стулова, Игоря Верника и, конечно, Владимира Епифанцева.

Премьера нового сезона сериала «Жуки» запланирована на осень.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.