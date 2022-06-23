Разруха ценой 68 миллионов. Во что превратили калужский «Кристалл» годы запустения
Как мы уже писали, главное здание бывшего ликеро-водочного завода «Кристалл» на улице Ленина выставили на продажу. Собственник хочет за него 68 миллионов рублей.
Все те годы, что прошли с момента развала одного из самых известных в мире калужских производств, исторический памятник ветшал и разрушался.
Последнее ЧП произошло этой весной. Там обрушилась кровля.
Мы прогулялись вокруг этого объекта и посмотрели, что стало со зданием близ главных железнодорожных ворот Калуги, некогда украшавшим город и бывшим предметом гордости не одного поколения калужан. Коктейль из печали, уныния и скорби – в нашем постапокалиптическом фоторепортаже.
Встречает здание некогда гремевшего на весь мир ликеро-водочного завода окнами, зияющими дырами, как пустые глазницы и бойницы.
Одни пластиковые окна заколочены фанерой…
… другие профлистом.
Если посмотреть на окна, включив фантазию, можно провести ассоциацию с известной композицией «Три обезъяны»: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».
Знак, некогда запрещавший выгуливать собак, время видоизменило так, что теперь он запрещает выгуливать козлов. А зря. Глядишь, зелень пощипали бы. Ну или дворника наняли. Их в таких местах выгуливать не запрещено, а очень даже рекомендуется.
От славного прошлого «Кристалла», остались только контуры.
Под лежачий камень вода не течет, а стоячий кирпич – точит.
На середине пути вдоль «Кристалла» по улице Билибина попадаешь на островок цивилизации в море разрухи.
И через пару десятков метров получаешь подтверждение тому, что это именно островок.
Прекрасный пример максимально удачного места размещения наружной рекламы. Целевую аудиторию таким рекламодателям надо вылавливать именно в таких местах.
В конце пути - всепожирающие окна-рты.
- В чем сила, брат?
- В правде, брат.
- А в чем правда, брат?
- Мы все про… фукали, брат.
В заключение
В данный момент здание завода «Кристалл» является идеальной площадкой для съемок какого-нибудь постапокалиптического фильма. Уж сколько лет нам обещали открыть здесь то культурный центр, то рынок. Планов было – громадьё. Однако время показало, что все они – пыль.
И вот подоспела новая порция обещаний. Верится в них уже с трудом. Особенно на фоне так удачно подоспевшего козла отпущения всего ранее наобещанного в виде «сложной ситуации в мире».
Впрочем, несмотря на весь наш скепсис, ситуация с калужским «Кристаллом» - тот самый случай, когда мы будем рады ошибаться. Хоть и не надеемся на это.
Уважаемые читатели, а что бы вы хотели видеть на месте бывшего завода «Кристалл», основное здание которого продают за 68 миллионов?
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