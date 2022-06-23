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Разруха ценой 68 миллионов. Во что превратили калужский «Кристалл» годы запустения

Сергей ПЕТРОВ , Фото автора
Опубликовано: 23.06.2022 12:00 2 607
Разруха ценой 68 миллионов. Во что превратили калужский «Кристалл» годы запустения

Как мы уже писали, главное здание бывшего ликеро-водочного завода «Кристалл» на улице Ленина выставили на продажу. Собственник хочет за него 68 миллионов рублей.

Все те годы, что прошли с момента развала одного из самых известных в мире калужских производств, исторический памятник ветшал и разрушался.

Последнее ЧП произошло этой весной. Там обрушилась кровля.

Мы прогулялись вокруг этого объекта и посмотрели, что стало со зданием близ главных железнодорожных ворот Калуги, некогда украшавшим город и бывшим предметом гордости не одного поколения калужан. Коктейль из печали, уныния и скорби – в нашем постапокалиптическом фоторепортаже.

Встречает здание некогда гремевшего на весь мир ликеро-водочного завода окнами, зияющими дырами, как пустые глазницы и бойницы.

Одни пластиковые окна заколочены фанерой…

… другие профлистом.

Если посмотреть на окна, включив фантазию, можно провести ассоциацию с известной композицией «Три обезъяны»: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».

Знак, некогда запрещавший выгуливать собак, время видоизменило так, что теперь он запрещает выгуливать козлов. А зря. Глядишь, зелень пощипали бы. Ну или дворника наняли. Их в таких местах выгуливать не запрещено, а очень даже рекомендуется.

От славного прошлого «Кристалла», остались только контуры.

Под лежачий камень вода не течет, а стоячий кирпич – точит.

На середине пути вдоль «Кристалла» по улице Билибина попадаешь на островок цивилизации в море разрухи.

И через пару десятков метров получаешь подтверждение тому, что это именно островок.

Прекрасный пример максимально удачного места размещения наружной рекламы. Целевую аудиторию таким рекламодателям надо вылавливать именно в таких местах.

В конце пути - всепожирающие окна-рты.

- В чем сила, брат?

- В правде, брат.

- А в чем правда, брат?

- Мы все про… фукали, брат.

В заключение

В данный момент здание завода «Кристалл» является идеальной площадкой для съемок какого-нибудь постапокалиптического фильма. Уж сколько лет нам обещали открыть здесь то культурный центр, то рынок. Планов было – громадьё.  Однако время показало, что все они – пыль.

И вот подоспела новая порция обещаний. Верится в них уже с трудом. Особенно на фоне так удачно подоспевшего козла отпущения всего ранее наобещанного в виде «сложной ситуации в мире».

Впрочем, несмотря на весь наш скепсис, ситуация с калужским «Кристаллом» - тот самый случай, когда мы будем рады ошибаться. Хоть и не надеемся на это.

Уважаемые читатели, а что бы вы хотели видеть на месте бывшего завода «Кристалл», основное здание которого продают за 68 миллионов?

 Голосование заканчивается 07/07/2022

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Сергей ПЕТРОВ , Фото автора
Опубликовано: 23.06.2022 12:00 2 607
Тэги: общество благоустройство
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