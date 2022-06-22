ЕГЭ: знаниям во благо или очередной источник стресса

Проведение Единого государственного экзамена подошло к концу. Основной период завершился 21 июня. В Калужской области в нем приняли участие 4 680 выпускников.

И в очередной раз в этом году в свете последних событий гораздо громче, чем в прошлые годы, зазвучали голоса в пользу его отмены.

Пользуясь случаем, мы решили покопаться в этом вопросе и попытаться найти ответ на вопрос, нужен ли нам ЕГЭ.

История вопроса

Первый экспериментальный ЕГЭ был проведен 21 год назад, в 2001 году, и только в пяти регионах страны. Вскоре к ним присоединилась и Калужская область. Последующая разработка и поэтапное введение Единого государственного экзамена продолжались восемь лет, с 2001 по 2009 год.

Целью создания ЕГЭ называли пресечение коррумпированности в школах и высших учебных заведениях, предоставление единого стандарта оценки знаний выпускников.

С единым стандартом оценки спорить не приходится, но вот само проведение экзамена до сих пор вызывает разногласия среди родителей и педагогов. Кто-то называет оценку знаний, проводимую таким образом, слабой, кто-то говорит о сложной и выматывающей подготовке старшеклассников к ЕГЭ: начиная с 10 класса мало кто из учеников обходится без помощи репетитора.

— Единому государственному экзамену уже 20 лет, – говорит заслуженный учитель РФ Сергей ФАДЕЕВ. – И каждый год, каждую весну родители опять переживают.

Я был председателем совета директоров средних специальных учебных заведений, и нас приглашали на десятидневную учебу, где объясняли прелести данного ЕГЭ. Но мы, к сожалению, понимали, что эта система у нас не приживется. Я считаю, что русская национальная система образования не смогла проглотить систему западную, – утверждает Сергей Алексеевич.

— Когда я наблюдаю, как ребенок приходит сдавать ЕГЭ, у меня слезы наворачиваются на глаза: он еще ничего не сделал, он еще ничего не сказал, а его уже обыскивают. Ручку отобрали, бумагу отобрали. Он оказался в чужом кабинете, в чужой школе, с ним рядом незнакомые преподаватели. И это все ради того, чтобы была объективность, справедливость и были знания у ребенка? У этого ребенка не знания вырабатываются, а негативные чувства к этим знаниям, к этой школе, и к этой обстановке.

Хотелось бы напомнить, что ЕГЭ – это система тестирования, – подчеркивает Фадеев. – Если я везучий, я смогу сдать китайский язык, не сказав ни слова, просто правильно поставив галочку. Сдавать иностранный язык, поставив галочку, – и это нам подают как высшее достижение системы образования? Как можно сдавать русский язык, литературу, не сказав по-русски ни одного слова? А нам говорили, что именно так должно быть.

Я в свое время окончил историко-английский факультет. Помню, как сдавал государственный экзамен по английскому. Он состоял из трех элементов: я прочитал английский текст, пересказал его, затем мне давали тему, и я свободно общался в ее рамках, в завершение всего мне дали газету, я прочитал, перевел и беседовал с преподавателем на политические темы. И последнее – госкомиссия на английском языке задавала мне разные вопросы, я отвечал. И, конечно, на английском же языке комиссия потом давала комментарии, что у меня было хорошо и что не очень.

Так что же еще должно случиться с образованием, чтобы эти нормы восстановили? – завершает Сергей Алексеевич.

Родители говорят

Мы побеседовали и с родителями, чьи дети в этом году заканчивают школу и сдают Единый государственный экзамен.

— Я сама ЕГЭ не сдавала, но, судя по детям, мне такая система не нравится, – говорит мама одиннадцатиклассника, калужанка Татьяна ОСИПОВА. – Лучше было сдавать по билетам или вопросам: все абсолютно понятно, знали, на какую теорию рассчитывать. А теперь может попасться что угодно. Подготовка к ЕГЭ — это стресс для всей семьи.

Те знания, которые приходится добывать ребенку, достаточно глубокие, часто далеко за пределами страниц учебника. Много приходится штудировать дополнительной литературы, чтобы сдать на хорошие баллы. У большинства детей, и моего тоже, есть репетиторы по нужным нам предметам, – продолжает Татьяна.

— После сдачи ЕГЭ мой ребенок пришел как выжатый лимон, обессиленный. Испытал очень сильное волнение и напряжение. Спал потом несколько дней и никак не мог выспаться. Теперь опять волнения – ждать результаты. Мы все волнуемся, но радуемся, что это наконец закончилось, – говорит Осипова.

— Отношение к ЕГЭ скорее неопределенное, – рассказывает мама выпускника 11 класса Юлия РОЖКОВА. – Много лишнего в процедуре проведения. Но в то же время беспристрастность оценивания. Стал ли период подготовки стрессом для ребенка? Скорее да, чем нет. Интенсивность подготовки и, как следствие, большая усталость и небольшое количество свободного времени.

Мой сын считает, что экзамен, скорее, не позволяет отразить всю глубину его знаний, так как происходит натаскивание на определенные виды задач, шаблонный подход, – говорит Юлия. – Однако мнение нашего репетитора по математике иное.

По итогу, так как у сына была серьезная подготовка, пробники, то на деле экзамен оказался менее страшным, чем пытались представить учителя, – подытоживает Татьяна Осипова. – Впрочем, если бы не было подготовки и пробников, то было бы страшнее. Тяжело в учении, легко в бою: этого правила никто не отменял.

Официально

Мы попросили региональное минобрнауки расскзать об особенностях проведения ЕГЭ в этом году. Комментарий дал помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ.

— В ЕГЭ-2022, по сравнению с прошлым годом, существенных изменений нет. По некоторым предметам задания стали более творческими и практикоориентированными, например, по базовой математике. Если называть изменения в целом, то с 2021 года ЕГЭ по информатике полностью сдается в компьютерной форме.

Вы спрашиваете об отмене ЕГЭ при отказе от Болонской системы. – уточняет Михаил Сергеевич. – Хочу заметить, что эта система работает на уровне высшего образования и к ЕГЭ не имеет никакого отношения. Иными словами, Болонская система — это организация обучения в вузах. Единый государственный экзамен — это оценка освоения выпускником школьной программы и вступительное испытание.

Выход из Болонской системы высшего образования никак не повлияет на ЕГЭ. Вступление России в Болонскую систему произошло в 2003 году, а ЕГЭ стартовал в России в 2001-м. Это совершенно разные системы. Таким образом, отмена ЕГЭ не планируется.

Кроме того, тестовых заданий в ЕГЭ уже практически не осталось, – подчеркивает Морозов. – Сейчас задания ежегодно донастраиваются в сторону проверки функциональной грамотности, то есть умения применять знания на практике. В материалах по русскому языку, к примеру, теперь есть составное задание, которое проверяет умение стилистически анализировать текст.

А демонстрационные варианты ЕГЭ-2023 появятся в начале нового ученого года, но каких-либо изменений пока не анонсировано, – рассказал Михаил Сергеевич.

Обратная связь

Уважаемые читатели, если ваш ребенок сдавал Единый государственный экзамен, расскажите о впечатлениях вашего выпускника и вашем взгляде на формат сдачи экзамена. Какие изменения к лучшему или, напротив, недостатки, в формате ЕГЭ вы могли бы отметить?

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