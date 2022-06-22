Калужанам рассказали о старых традициях: венчались в поминальном, а волосы не выкидывали

На днях в Доме музыки на выставке, посвященной Троицкой обрядности, можно было увидеть самые старые костюмы, которые носили в нашей губернии.

Владелец коллекции Алексей КУЗНЕЦОВ 15 лет назад переехал из Москвы в Юхнов, где является инвестором туристического посёлка.

Однажды он увидел настоящий старинный калужский костюм и был поражён, что это вовсе не красный сарафан.

Алексей стал интересоваться историей, и постепенно собирать костюмы. А потом даже поступил в КГУ на истфак, и сейчас пишет магистерскую работу по исследованию костюма Калужского края.

- Я привык что народный костюм - это сарафан из красного атласа, кокошник, всё – блестящее, искусственное и пародийное. Такой образ я видел на картинах и в кино, - рассказывает Алексей. - А здесь передо мной оказалось что-то очень этнографичное, самобытное.

Понёва (шерстяная набедренная женская повязка, напободие юбки) из домотканных материалов с красивыми узорами. Я был просто поражён! Мало того, что там ткани другие, там нить сделана вручную!

Крестьяне сами выращивали замашку (коноплю) или лён, обрабатывали, делали кудель, по ночам плели ниточку и ткали. Долгий, нудный процесс.

Большая часть жизни у женщин проходила за прядением и ткачеством. И этот костюм передает образ красоты в представлении нашего народа. С тех пор началась моя любовь к костюму, собираю их уже 15 лет. На территории нашего посёлка есть музей, где все они находятся.

- Сколько костюмов в вашей коллекции?

- Около 200. Калужских -70, кроме головных уборов: они редко сохраняются. И ещё сотня отдельных предметов. Брянских костюмов около 30.

Чтобы лучше понять историю калужского костюма, надо сравнить костюмы соседних регионов, тогда можно сделать анализ и рассказать, где есть генетическая связь, кто у кого что заимствовал. Это важно для исследования миграционных процессов.

- Где вы их находите?

- Есть сообщество калужских коллекционеров, антикварные лавки. Мы и в газеты давали объявления. Через интернет-площадки всплывают какие-то предметы.

В деревнях у людей тоже ещё можно найти. В основном продают те, у кого от бабушек, прабабушек остались старые вещи, детям и внукам они не нужны, для них это не представляет ценности.

Костюм села Огорь Жиздринского района.

- Это дорогие вещи?

- Цены на костюмы, как и на всё, меняются. Сейчас спрос выше, чем предложение, поэтому костюмы дорогие. Простенький костюм, где много восстановленных элементов, а часть его сделана из материалов 1950-60 годов, стоит примерно 20 тыс. рублей.

А если это 100-летний костюм, где всё домотканное, вышивка богатая, то и - 100 тыс. рублей. Но это костюмы нашей полосы.

Есть редкие, где художественная работа, здесь цена может доходить и до 200 тыс. рублей. Всё зависит от того, какую ценность костюм представляет с точки зрения редкости и украшения.

- А в вашей коллекции самый редкий и ценный?

- Самые архаичные костюмы, и по типу, и по времени – села Бояновичи Хвастовичского района. Это село впервые упоминается в 1480 году, а как и соседние Подбужье, Пеневичи. Но в Бояновичах сохранилась архаичная форма, нет покупных материалов. Эти костюмы полностью сделаны руками.

Ещё интересно, что в тех местах проживала одна из архаичных русских групп этого региона - полехи. У них был собственный, отличающийся от других, костюм, свой диалект, своеобразные домостроения. Эти костюмы, возможно, вообще самые архаичные.

Потому что в северных районах были сарафаны, которые пришли из более высокого, боярского сословия, на которое крестьяне стремились быть похожи. Корни сарафана, либо восточные, либо византийские.

Костюм деревни Бояновичи Хвастовичского района считается одним из самых древних.

- Понёва – коренной вид одежды для южнорусских регионов, к которым относится и Калужская губерния, ни у кого не перенятый. Мало того, это самый древний вид понёвы – распашные, не замкнутые, как в Туле, Рязани. И рисунок там уникален.

Обычная будничная понёва – клетчатая, а на праздничную нашивали разные позументы (золотая тесьма) и делали вышивку. В Бояновичах у праздничной понёвы был необычный рисунок - «тройные лапки», там немного другая клетка и построен он на особой технике.

Венчались в поминальной одежде

- Почему женские костюмы встречаются чаще, чем мужские?

- Мужской костюм - это рубашка. Реже встречаются жилетки и ещё реже – порты. Потому что у мужчин костюм по-другому эксплуатировался. У женщин были праздничные наряды. Их носили редко, поэтому они сохранились.

Праздничные комплексы надевали после венчания на свадебный пир. А на венчание, кстати, шли, либо в поминальной одежде – простой белой, либо - в будничной. Цвет печали был белый, а праздничный цвет - красный. И фата невесты – это элемент похоронного савана.

В коллекции Бояновичских костюмов есть касинки – головной убор, наподобие рушника. Девушки закрывали этой касинкой лицо на сватовство и когда в храме венчались. Бабушки из Бояновичей говорили, что касинки использовались ещё и в поминальном обряде.

Гости выставки рассматривали ткань и узоры калужских костюмов. Для многих они стали открытием.

- А в Воронежной области попадались костюмы, которые являлись одновременно венчальными и поминальным. Невеста раньше воспринималась, как некий мифологический мертвец.

Как только девушку просватывали, она уходила из одного рода в другой. Находилась на переходе родов и на переходе статуса. Она, как бы умирает, чтобы возродиться, как новый элемент. Отсюда и свадебные плачи. В Юхнове, например, невеста должна была выть. Если не воет - плохая жена будет.

Пробор сбоку – от дьявола

- На выставке вы рассказывали, что крестьяне и причёскам придавали особое значение, при этом даже сахар использовали.

- Сахаром они делали пробор. Замужняя женщина после свадьбы заплетала две косы и завязывала их вокруг головы, а потом надевала повойник так, чтобы было видно пробор. Этот пробор говорил о её статусе.

А чтобы он красиво лежал, был ровным, гладким, его намазывали сахарной водой, типа лака. Мужчины так не делали. Они стриглись под горшок, но пробор тоже носили чётко посередине. Считалось, что сбоку - от дьявола.

Мастер по изготовлению авторских кукол и исследователь народных костюмов Наталия МОИСЕЕНКО показывает, как раньше женщины делали себе головные уборы.

- Вообще, с волосами связано много магических представлений. Женщины не выкидывали волосы, которые оставались в расчёске или после стрижки. Они их собирали.

Потом подушки ими набивали, или после смерти их клали им в гроб. Мне даже встречалось, что волосы добавляли в нитки, которыми сшивали похоронную одежду. Это был магический элемент.

После замужества женщина волосы закрывала, вероятно, чтобы силой своего прошлого женского рода не повредить новому роду, в который она попала.

А если вдруг женщина ходит по деревне с распущенными волосами, значит, случилась какая-то огромная трагедия. Все всё бросали и начиналась паника. Потому что женщина с распущенными волосами ходить не может.

Осенью - в Калуге

- У вас для кино костюмы не просили?

- Нет. Но, если бы попросили, я бы поделился. Потому что, когда снимаются серьезные исторические фильмы, и видишь там неподходящий с точки зрения этнографии костюм, специалистам это режет глаз.

- В Калуге еще есть те, кто собирает народные костюмы?

- У настоятеля Людиновского храма отца Алексея есть при храме музей, где выставлено 15-20 местных костюмов. А в Барятино у отца Дмитрия, настоятеля Никольского храма тоже есть музей, где имеются калужские костюмы.

Алексей показывает один из самых архаичных костюмов Хвастовичского района.

- Нет планов показать свою коллекцию в Калуге?

- Недавно несколько костюмов были на выставке, посвященной Троице, в Доме музыки. Есть договоренность осенью, в конце октября, в ИКЦ сделать выставку именно калужского костюма.

И хотим издать альбом традиционного Калужского костюма. Мы уже коллекцию отфотографировали и ведём переговоры с другими частными коллекционерами и музеями, чтобы и их коллекции тоже переснять.

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