Почему ремонт улицы Советской в Калуге опять отложили

Этой весной мы опубликовали материал о том, как пережили несколько зим дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В целом на всех участках с ними порядок, кроме улицы Советской.

Ею городские власти обещали заняться в мае\июне.

- Ведется работа по решению данного вопроса комплексно, с целью недопущения дальнейших и повторных разрушений асфальта, - говорила нам в начале мая директор Службы единого заказа Калуги Татьяна АРЕН. - Работы будет производить подрядная организация, бюджетные средства задействованы не будут. Планируем провести работы в май/июнь.

Однако 14 июня наш читатель написал о том, что люки на Советской до сих пор не отремонтированы.

И в этот же день мы приехали посмотреть на многострадальную дорогу.

Середина июня - улучшений ноль. Опять мы увидели огороженные колодцы, только уже с разгромленными досками.

Даже колодцы, которые не на ремонте, явно не в идеальном состоянии.

За исключением этого.

Нетрудно догадаться, как за всё время намаялись с этой дорогой автомобилисты. Стоящие по соседству автосервисы уже выглядят по-издевательски.

Напомним историю вопроса. До ремонта дороги на этом участке ГП «Калугаоблводоканал» проводил работы по замене 600-метровой магистральной трубы. После них в июле 2020 года был уложен асфальт. В октябре произошла осадка плит перекрытия и опорных плит под люками.

В начале 2021 года вокруг двух колодцев начало разрушаться покрытие, провалы оперативно заделали. Вероятно, просадка произошла из-за плохого уплотнения нижележащих слоев, но заключения, по чьей вине это случилось, не было. Каждый этап ремонта сопровождался километровыми пробками.

В июне подняли 9 люков и восстановили асфальт. Однако в ноябре на двух наиболее проблемных колодцах обнаружили повторные разрушения и просадку люков. После этого предполагались комплексные работы, которые помогут избежать очередные разрушения асфальта.

16 мая уже этого года на планёрке Дмитрия ДЕНИСОВА говорили о проходящей закупке необходимых для ремонта материалов, после которой должен был начаться ремонт люков. Работы снова обещали провести в мае-июне.

Почему ремонт до сих пор не возобновили? Возможно ли за оставшиеся две недели сделать его качественно, если этого не было сделано за два года?

Мы снова обратились за комментарием к директору Службы единого заказа Калуги Татьяне АРЕН.

- Самая основная и первоочередная задача - снять старое покрытие, демонтировать старые опорные плиты и определить, в каком состоянии находятся нижележащие слои, понять, по каким причинам идут систематические просадки и разрушение плит и люков, - объяснила Татьяна Николаевна. - Далее, при необходимости будет произведена выборка щебеночного основания, засыпан новый щебень, уплотнен. Уложен выравнивающий слой, установлены новые опорные плиты, люки и уложен верхний слой.

А вот в озвученные ранее сроки вряд ли удастся завершить работы.

- Уже определились с подрядной организацией, однако из-за погодных условий начало работ затягивается, - продолжила Арен. - Это связано с тем, что работы на данном участке необходимо выполнить максимально оперативно, крайне нежелательно, чтобы разобранный участок заливался дождями. В ближайшее время планируем по погоде выбрать 3-4 дня для проведения данных работ.

Дорога на улице Советской уже не первый год является настоящей головной болью для калужан. Для жителей микрорайона Турынино-3, Красного Городка, Ждамирово - это единственный путь в город. Ремонтные работы здесь проводились неоднократно, но положительного результата не дали. Когда и будет ли вообще у этой истории хэппи-энд – остается только догадываться. Мы уже не удивимся, если и после этих работ всё пойдет по старому сценарию. А удивимся, если проблема с люками на Советской наконец-то исчезнет. Приятно, конечно же.

Умеют ли чиновники приятно удивлять – узнаем, когда закончатся дожди.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.