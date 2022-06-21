Шумные кафе, проблемы Правого берега и троллейбус в Кошелев обсудили на планерке Денисова

В понедельник, 21 июня, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Поставить на учет бесхоз

В Калуге по-прежнему есть большое количество инженерных сетей, коллекторов, различных конструкций и даже детских площадок, которые формально никому не принадлежат, а значит, часто являются потенциальной угрозой для калужан.

Так, в 2021 году в областной столице было поставлено на учет 195 бесхозных объектов. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м. Об этом рассказал начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин.

В числе поставленных на учет бесхозных объектов вошли жилые и нежилые помещения, здания, спортплощадки, сети и другие объекты благоустройства.

Подобного количества бесхозных объектов Калуга поставила на учет впервые за последние десять лет. А в муниципальную собственность в 2021 году было принято 120 объектов. И это тоже рекорд.

По «Кошелеву» в ближайшее время троллейбусы ходить не будут.

Волнующие калужан вопросы

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Виталий Симаков пожаловался на работу всем известного кафе «Зазеркалье». Жители областной столицы в очередной раз обратили внимание на то, что на Московской площади буянят и шумят. Дмитрий Денисов попросил прокомментировать эту проблему Владимира Васина.

- К сожалению, это ежегодная проблема летнего периода, - сказал начальник управления экономики и имущественных отношений. – До ночи там происходят гуляния. Я уже дал поручения вызвать собственников подобных кафе, находящихся в городе. Проведем серьезный разговор, потребуем, чтобы «зазеркальцы» жизнь окружающим не портили.

Калужанка Анна Цветкова попросила благоустроить пешеходную дорожку в микрорайоне «Веснушки».

- Надо, действительно выехать на место, подвести все под топографическую основу. Строители там на площадке присутствуют. Может быть, попробуем сделать пока какое-то временное решение, - отметил градоначальник.

По словам Дмитрия Денисова, очень важно сделать грамотные пешеходные связи микрорайона «Веснушки» с автодорогой «Калуга-Шопино».

О бардаке на линии электропередач в деревне Петрово спросила калужанка Марина Шумихина.

- У нас все подобные населенные пункты испытывают аналогичные проблемы, - сказал городской голова. – Коллеги из электросетей, которые обслуживают пригород, в рамках своей инвестиционной программы должны проинвестировать развитие сетей и строительство новых трансформаторных подстанций, повышение категории надежности подстанций, то есть когда деревня запитывается из двух независимых источников. А у нас, к сожалению, все деревни на одном фидоре болтаются. Это техническое решение очень ненадежное. Коллеги должны обратить внимание на то, чтобы в деревне Петрово не было таких частых отключений электроэнергии.

Дмитрий Денисов, отвечая на еще одно обращение калужанина, обсудил с коллегами по городской управе возможность продления 18-го маршрута троллейбуса внутри микрорайона «Кошелев». Для этого необходимо строительство 2,5 километров сетей контактной линии. Стоимость таких работ составит порядка 300 миллионов.

- Продления маршрута в ближайшие год-два не будет, - подытожил Дмитрий Денисов. – Автобусов большой и малой вместимости на этом направлении вполне хватает. Здесь, как говорится, овчинка выделки не стоит. Будем улучшать работу общественного транспорта. По этому направлению пока работают частные перевозчики.

Проблема с разметкой у поворота на Пучково решена

На прошлой неделе калужане массово возмущались в соцсетях новой разметкой на окружной дороге в областной столице у поворота на деревню Пучково. За последние дни проблема уже решена.

- Понятно, что собственник автомобильной дороги хотел на упреждение отработать, - отметил Дмитрий Денисов. - И с учетом будущей эксплуатации кампуса, собственник решил таким образом существенно оказать влияние на движение машин на этом перекрестке. Решение, мягко говоря, не самое удачное. Со временем на этом участке появится дорога-дублер, которая позволит решить проблему проезда к кампусу МГТУ и жилому микрорайону, который там планируется построить.

Городской голова предложил подумать и о других решениях. Таких, как организации Т-образного перекрестка, как на пересечении Тульского шоссе и улицы Генерала Попова.

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