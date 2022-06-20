Девяностые вернулись: в Калужской области на женщин с четырьмя детьми напали в их собственном доме

История, которую мы вам сегодня расскажем, появилась на радарах нашего агентства поздно вечером в воскресенье, 19 июня. Пройти мимо нее было невозможно. Ведь от услышанного и увиденного у нормального человека, живущего в 2022 году, волосы на голове встанут дыбом.

В Жуковском районе Калужской области около 15 лет проживает семья Башмановых. Семья, к слову, большая, аж 17 человек. В собственности у них находится дом в СНТ «Лесная поляна» в деревне Верховье. В нем прописана только бабушка этого семейства.

Остальные – 10 взрослых и 6 малолетних детей – числятся в Обнинске.

Инвестор и распри

Глава семейства Башмановых всю свою жизнь занимался стройкой. И несколько лет назад на свое горе повстречал на своем пути нового компаньона из Москвы.

Столичный инвестор вложил средства в строительство дома в поселке Кабицыно. Речь тогда шла о нескольких миллионах рублей.

В дальнейшем пути-дорожки компаньонов по строительному бизнесу разошлись, но вот беда - остались нерешенные судебные споры. Длятся они уже не первый год.

Несколько лет назад Башмановы были признаны банкротами. А их дом с недавних пор выставлен на торги. Со многими решениями жители Жуковского района не согласны. Но этими вопросами продолжат заниматься адвокаты.

В детектив в нескольких томах под названием российское правосудие погружать нашего читателя мы не станем. Это не имеет ровно никакого отношения к тому, что произошло в пятницу, 17 июня.

Лучше всего об этом в своем видео рассказала одна из женщин семьи Башмановых - Анастасия, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности.

Крик о помощи девушка выложила в соцсети как раз 19 июня, через два дня после событий, которые бы легко вписались в прозаичные бандитские разборки 90-х.

Беременная Анастасия Башманова рассказывает о нападении на ее семью.

Нежданные гости

Восстановим хронологию событий со слов хозяев дома. В 15 часов 20 минут в СНТ «Лесная поляна» заявились несколько машин. Из них десантировались четверо мужчин и одна женщина.

У одного из мужчин была в руках деревянная палка длиной около метра, на руках перчатки. У женщины в руках металлический гвоздодер. Гостья закрывала свое лицо черной маской, а на ее голове был завязан платок.

Гости вторглись на территорию дома. На тот момент там находилась слабая часть семьи Башмановых - 4 женщины и 4 детей – от полутора до 5 лет.

Приехавшие люди потребовали убраться из их дома. Дом, справедливости ради скажем, действительно, выставлен на торги, но неизвестные обосновали свои требования покинуть жилье, крайне странно.

- У приехавших людей не было никаких бумаг о собственности на наш дом. Через какое-то время появились только фотографии в телефоне документов – договора купли-продажи и решения суда об отмене обеспечительных мер в виде запрета регистрационных действий, которое не вступило в законную силу, - рассказывала нам беременная Анастасия Башманова, находившаяся в тот момент в больнице с угрозой преждевременных родов. – Никогда не думала, что стану свидетелем рейдерского захвата, еще и дома моей семьи.

Анастасии Башмановой попала в больницу после того, как в ходе часовых разбирательств ей распылили в лицо и на кожу перцовый газовый баллончик.

В ходе разборок еще одна женщина - Наталья Башманова - получила побои и также не осталась без порции перца от непрошеных гостей. Ее гости, впрочем, в больницу не отправили. А вот Юрию Башманову, который подоспел на помощь женщинам своей семьи, вскоре парализовало ноги.

- Мы приехали где-то через час после начала конфликта, - рассказал нам мужчина. – Я получил удар в область спины. Сейчас ног не чувствую. Нахожусь в больнице.

Полицейское спокойствие

Местная полиция на такой флешбэк из девяностых отреагировала спокойно. Участковый, по словам Юрия, приехал спустя три часа после первых звонков женщин, защищавших свое жилище.

- Мы передали видеозаписи, которых у нас было очень много, на флешке, - продолжил Башманов. – Участковый же взял объяснения на месте только у напавшей на нашу семью женщины. Как теперь полиция будет искать пятерых других мужчин – не понимаю. И разве после всего произошедшего можно было отпускать всех участников конфликта, не разобравшись в ситуации?

18 июня в СНТ «Лесная поляна» приехала оперативная группа. По словам Башмановых, были сняты отпечатки пальцев, сделана опись имущества.

В понедельник, 20 июня, мы получили официальный ответ от УМВД по Калужской области: «Сотрудниками полиции установлены и опрошены участники инцидента, выданы направления на прохождение судебно-медицинского обследования, запрошены необходимые документы, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение».

Реакция детей семьи Башмановых на погром в их доме.

Права и дети

Страшнее всего в этой словесной перестрелке, переходящей в кулачный бой, было детям. Четверо ребятишек спрятались в одной из комнат. Что с их психикой будет дальше – сказать сложно. Без сомнений, что в это дело вмешается уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева. Тем более, уверены, не должен оставить такое без внимания и прокурор Константин Жиляков.

За три часа погрома гости, которые заявляют о своих правах на дом Башмановых, не только попытались поменять замки. Они частично вынесли чужие вещи. Есть заявление от одного из Башмановых о пропаже 350 тысяч рублей.

Еще один настораживающий момент во всей этой истории. Приехавшие в Жуковский район гости пытались разбить оконные стекла. Зачем, правда, было это делать, если это, действительно, их дом, не совсем понятно.

Также нет объяснения, почему в дом Башмановых заявились люди без всяких документов, полиции и судебных приставов и причинили физический урон взрослым и эмоциональные травмы малым детям.

- Мой ребенок уже двое суток не может заснуть, - уже без эмоций сказал нам Юрий Башманов. – Кто за это ответит и когда?

Время собирать камни

До юридического финиша этой истории бывшим компаньонам бежать ой как далеко. А вот правовую оценку погрому, учиненному в СНТ «Лесная поляна» Калужской области, районная и областная полиция и региональная прокуратура должны дать как можно скорее. И кто знает, что произойдет, скажем, сегодня или послезавтра, в ближайшие выходные?

Может, вдохновленные тем, что в этот раз легко отделались, к дому Башмановых подъедут еще несколько машин?

Заключение

Когда материал уже был готов к выходу, к нам поступил еще один ответ – от прокуратуры Калужской области: «В одном из домовладений СНТ произошёл конфликт между гражданами, причиной которого стало нежелание одной из сторон инцидента освобождать жилой дом, право собственности на который принадлежит другой стороне. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия».

Будем надеяться, что органы не спустят дело на тормозах и найдут ответы на вопросы, кто в итоге все-таки является настоящим собственником, кто избил беременную Анастасию, уложил на больничную койку Юрия Башманова и причинил психическую травму многочисленным детям этой семьи.

Мы продолжим следить за развитием ситуации.

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