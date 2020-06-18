В Калуге открыли реконструированный стадион в сквере Волкова: массово, затянуто и недоделано

В областной столице отметили Всероссийский олимпийский день. На этот раз праздник прошел с большим масштабом.

В субботу, 18 июня, открылся после реконструкции спортивный комплекс в сквере Волкова.

На этом месте долгое время занимались физкультурой студенты калужского филиала МГТУ имени Баумана. После этого земля перешла из федеральной в региональную собственность. И даже планировалось строительство 10-тысячного футбольного городского стадиона. Ведь к тому моменту арена на Ленина уже прекратила свое существование.

Но хорошо, что один из самых красивых въездов в город в Центральном федеральном округе вообще получил новый спортивный объект.

Во Всероссийский олимпийский день на искусственном газоне футбольного поля собрались сотни учащихся спортшкол Калуги.

Главное официальное событие, которое состоялось в этот день, - подписание соглашения о развитии студенческого спорта. Договор скрепили подписями региональный министр спорта Олег Сердюков и президент Российского студенческого союза Сергей Сейранов.

Если уж не профессиональный, то студенческий спорт в Калужской области теперь должен начать подниматься с колен.

Сергей Сейранов и Олег Сердюков подписали соглашение о развитии студенческого спорта в Калужской области.

Калужскую область, наконец, порадовали своим присутствием участники Паралимпийских игр - представители голбола.

Калужские сурдлимпийские чемпионы по волейболу - как всегда на месте.

Сотни воспитанников спортивных школ выстроились по периметру обновленного футбольного поля.

Места на реконструированном стадионе нашлось как детям, так и их родителям.

Вовлечены в праздник были и спортсмены с безграничными возможностями центра «Лидер».

На футбольном поле и за его пределами шли мастер-классы.

На 20-градусной жаре уже через 20 минут некоторые участники решили посидеть на новой травке.

Праздник получился крайне затянутым. На улице за +20, дети явно устали.

Точно хорошо было на памп-треке. И динамично тоже.

Участники праздника могли сдать нормы ГТО.

Естественно, не обошлось без шашек и шахмат, которые так горячо любят в Калужской области.

Безвкусный сумобол пользовался популярностью.

По такой плитке можно теперь попасть на новый спортивный объект.

На других входах ситуация выглядит плачевно.

Вообще же до озеленения территории дело еще не дошло.

В немногочисленные биотуалеты выстроилась очередь.

Ждет открытие физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Легкоатлетические дорожки еще явно не готовы.

Баскетбольная ферма также ждет своего часа.

А вот футбольное поле ФОКОТа уже активно можно использовать.

Можно использовать и силовые тренажеры. Но сюда без присмотра опытного инструктора лучше носу не совать. Можно остаться без пальцев и конечностей.

Открытие состоялось. Получилось оно очень затяжным. Два часа под палящим солнцем для детей - это перебор. Да и точек с водой было не так много.

Видно, что многие вещи доделывались едва ли не в последний момент. К чему-то даже не приступали.

Но главное, что сквер Волкова вновь стал спортивным.

Доделывать будем, как всегда, в процессе.

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