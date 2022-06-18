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Председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев: «Желаю Дзержинскому району дальнейшего развития»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.06.2022 14:43 0 40
Председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев: «Желаю Дзержинскому району дальнейшего развития»

17 июня, в День Дзержинского района, в Кондрово прошел Консультативный совет глав муниципальных образований области.

Отдавая дань памяти павшим бойцам советской армии, участники возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Журавли». Это место особенно почитаемо горожанами. Здесь  установлены таблички с именами погибших кондровчан и плиты с портретами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Город с многовековой историей сегодня активно развивается и благоустраивается. Ледовый Дворец «Угра» и Кондровская школа №1 являются одними из лучших в стране.

Юные фигуристы и хоккеисты показали гостям свое мастерство на ледовой арене. Более 200 детей выбрали эти виды спорта, а горожане с удовольствием приходят сюда покататься на коньках.

Председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ тепло поздравил спортсменов, их родителей и всех жителей с праздником.

- Дорогие кондровчане, вы живете в уникальном и красивейшем историческом месте, поприветствовал жителей спикер парламента. - Многие главы муниципалитетов, которые сегодня находятся здесь, вам по-доброму завидуют. Со временем мы обязательно везде такие объекты построим. Желаю Дзержинскому району дальнейшего развития.

В Кондровской школе №3 ремонт помещений в самой активной фазе. Но подрядчик заверил – все успеют сделать к началу учебного года.

Бережное отношение к своей истории – здесь не пустые слова. На фасаде здания табличка с именами Героев Советского Союза, которые учились в  школе. Продолжают традиции участники кадетского движения.

Просьба, прозвучавшая в адрес Председателя парламента о выделении средств на благоустройство школьной территории, была выполнена. Четыре с половиной миллиона рублей будут выделены.

Пример современной образовательной среды гости увидели в Кондровской школе №1. Всего за полтора года здесь возвели здание школы будущего.  Приятные цветовые решения, высокие потолки, светлые, просторные помещения. Все выполнено из экологичных материалов, в дополнение - современное оборудование в каждом помещении.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.06.2022 14:43 0 40
Тэги: законодательное собрание
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