Психолог из Калуги Михаил Обухов рассказал, почему мы боимся врачей и любим лечиться по интернету

Сегодня мы отмечаем День медицинского работника. И хотя все мы с детства знаем, что профилактика лучше, чем лечение, к врачам ходить не любим.

Легче залезть в интернет и начитаться ужасов, а потом найти у себя симптомы всяких болезней, особенно тех, которых больше всего и боимся.

А некоторые так вообще сами ставят себе диагнозы и умудряются спорить с врачом.

Почему у нас в сознании прочно закрепилось, что от медиков и больниц надо держаться подальше? Об этом мы сегодня поговорим с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Когда припекает

- Михаил, все мы ходим к врачам, но визиты в поликлинику нас тревожат и даже пугают.

- Эо уже глубоко сложившаяся традиция - побаиваться. Мы же к врачам не похвалиться приходим и не для того, чтобы порадоваться, а когда припекает.

- А вот почему многие идут только, когда припекает?

- У нас нет понятия профилактики, нет понятия про периодические обследования. У нас не принято заботиться о своём здоровье. За рубежом есть клиники, где человека сначала спрашивают: занимается ли он спортом, фитнесом, йогой, цигун и так далее.

Если не занимается ничем, его сперва отправляют заниматься, а через пару месяцев ждут у себя в клинике.

Если у нас появится другая страховая медицина, я бы поддержал идею, чтобы стоимость страховки зависела от того, занимается человек фитнесом, спортом, физкультурой или нет.

Если он каждый день сидит на диване с пивом перед телевизором, курит, не занимается спортом (а то, что он занимается, должно быть как-то подтверждено), то справедливо, если его медицинская страховка будет стоить дорого.

Слишком много людей делают много неправильных вещей, а потом удивляются: почему у них проблемы со здоровьем.

- У вас были пациенты, которые боялись ходить к врачам?

- Нет. Я думаю, что большинство боится врачей, но не вижу в этом ничего странного. Не считаю это проблемой. Я сам боюсь врачей, не люблю медицинские манипуляции. У меня есть болевой порог, поэтому терпеть это всё не могу. Но если со мной что-то случается, я иду в больницу.

- Почти для всех самый страшный врач – стоматолог.

- Вот, я как раз сейчас его и прохожу. Большого восторга мне это не приносит, но совершенно очевидно, что зубы надо лечить. Если в организме есть очаг инфекции, это со временем может ударить и по чему-то ещё в организме – по суставам, сердцу и т.д. Зачем судьбу испытывать?

- Ещё мы не любим ходить в поликлинику из-за того, что там очереди, все вокруг нервные, злые. Не хочется себе лишний раз нервы трепать.

- Ну, правильно, и что? Некоторые и такси не пользуют. Мало ли кто к тебе приедет. Можно, вообще, теперь дома сидеть, никуда не выходить.

Не сваливать на генетику

- Сдавать кровь для некоторых – испытание. Почему кто-то боится вида крови, а кто-то нет? Разная психика?

- Да, разная.

- Это врождённые качества, может передаться от родителей по наследству?

- Нет врожденных качеств. Надо забыть про слово «врождённый». Есть предрасположенность. Но вида крови она не касается. Не надо всё сваливать на генетику. Это вопрос научения. Иначе всё можно свалить на врождённость. И о чём тогда говорить, если всё врожденно?

- А избавиться от боязни вида крови можно?

- Теоретически - да. Но она практике - не так просто. Это – психотерапия, дорогая и долгая.

Обсудить болячки

- Многие походов к врачам побаиваются, но есть люди, особенно бабульки, которые, наоборот, любят лечится.

- Вид хобби такой, хорошо, что есть с кем поговорить, обсудить болячки. Но это - совсем другая тема. Есть ипохондрики, которые только этим и живут.

Если за душой ничего другого нет, тогда приходится говорить про болезни. Ипохондрия во многом - следствие неправильно сформированных жизненных приоритетов.

- Она с возвратом появляется?

- Есть и юные ипохондрики. Это такая стратегия мышления. Не врожденная, это приходит с воспитанием. Когда человеку нечем хорошим занять психику, она начинает занимать себя нехорошим. Если человек не находит ценности, смыслы, идеалы, стремления, пускает свою душевную жизнь на самотёк, он - в группе риска.

Плюс ещё добавляется наша информированность - интернет, самодиагностика. Люди - неразумные и, что хуже всего, они считают себя умными.

Кроме того, пациенты стали для медицины клиентами (это может быть не заметно для многих). А клиент всегда прав, он может потребовать для себя больше, чем пациент.

В норме всегда было: на ком белый халат, тот и прав. И я с этим согласен. Не я врачу указываю, что делать, а он – мне, я его слушаюсь. Вот при таком отношении, чаще всего, всё будет хорошо.

Чем более адекватно человек себя ведёт, тем больше к нему адекватного внимания, чем к тем, кто с гонором начинает строить медперсонал.

Конечно, мне сейчас наши читатели скажут: «А как же врачебная ошибка, недосмотр?» Да, есть врачебные ошибки, недосмотр. Медицина, вообще, наука - не точная и не естественная, а описательна. Гарантировать, что с человеком будет так, как решил врач, нельзя.

- Сейчас всё-таки диагностика хорошо развита.

- Диагностика развита не во всех областях. Взять онкологию, там диагностика развита. Именно цифровые методы позволяют диагностировать патологию с точностью до 98%.

А в других областях диагностика - хуже, например, по лор-заболеваниям, по акушерству и гинекологии, там есть сложные моменты. И, действительно, бывают ошибки и неточности.

- Почему мы больше верим интернету, чем врачам?

- Это - глупость, неразумие. Я интернету не верю вовсе, я верю человеку. Если я пришёл к врачу, значит, я ему верю. А если не верю, то зачем я к нему тогда пришёл? За свою жизнь я ни разу про себя ничего в интернете не посмотрел, потому что понимаю, что написать можно всё, что угодно.

Страх онкологии

- Ещё мы боимся услышать какой-нибудь страшный диагноз.

- Это – про отношение к жизни и к смерти, как человек относится к тому, что там, за пределами жизни. Атеистам живётся тяжелей.

- Для многих самый страшный диагноз – «онкологии», есть же понятие канцерофобия.

- Да, есть. Потому что онкология - одна из самых загадочных областей, где ничего практически не известно про причины её возникновения, ничего не гарантировано и не понятно. Люди боятся всего непонятного и негарантированного.

- Возможно, у человека от рака тяжело умирал родственник, поэтому он теперь боится столкнуться с этим заболеванием.

- У всех нас куча родственников умерли ещё до нас от разных причин. И почему-то это никого не смущает. Вообще-то, помирают все. Зачем делать большой акцент.

Ценность жизни - это проблема современной цивилизации, которая привыкла к удобству, потреблению. Как это я потреблю чего-то на 10-20 лет меньше, чем мог бы!

А никого не смущает, что, протянув ещё несколько лет, человек может попасть в такое состояние, что особо потребления-то и не будет: деменция, иные возрастные изменения. Беспомощность любого вида.

Нам никто не гарантировал, ни качество, ни продолжительность жизни. Другой вопрос: что мы сами в состоянии что-то сделать для поддержания своего здоровья.

В первую очередь, это даже касается того, чего делать не надо: не употреблять лишнего, не употреблять не нужного, не употреблять без меры.

Иногда получается так, что люди тратят свою жизнь на зарабатывание денег, а потом тратят эти деньги на восстановление здоровья. Ну и какой смысл?

Чего боятся врачи

- А у врачей есть страхи по поводу работы? Однажды один молодой терапевт, только что закончивший наш КГУ, признался мне, что иногда на вызовах боится ставить диагноз, и тогда звонит заведующей поликлиникой.

- Я, конечно, всех врачей не знаю, но с такими не встречался. Мне кажется, что такие отсеиваются ещё в ординатуре.

- Но врача понять можно, он несёт ответственность за жизнь человека.

- Это - разговор про первокурсников. К концу ординатуры они становятся нормальными, спокойными, циничными в нужной степени людьми.

Проблемы не существует

- Как сделать, чтобы ребёнок в будущем не боялся врачей?

- Пример ему не показывать.

- Когда ведёшь малыша в поликлинику, он боится, плачет. А ещё хуже, когда уколы надо делать.

- Значит, будет бояться. Когда мы берем какую-то сферу и делаем её значимой, это становится проблемой. Человек все-таки не каждый день ходит по врачам

. Если он будет ходить раз в полгода и бояться, это - не великая проблема. А если его жизнь сложилась так, что он вынужден практически жить в больнице, то ему бояться нечего, потому что это и есть его жизнь.

Не надо делать еще одну проблему наряду с теми проблемами, которые уже есть у человека. Проблемы нужно исключать. Вот мы говорим, что боязнь врачей - это проблема.

Мы сами назначили это проблемой. И можем людей натолкнуть на такую идею. Вот, жил человек, даже не думал об этом. Ну, боялся врачей и боялся. А мы об этом стали говорить.

- Мы хотим помочь перестать бояться.

- Не надо хотеть невозможного. Если сильно боится, то пускай приходит к психотерапевту и решает эту проблему.

А на уровне советов в газете, типа: 5 шагов к преодолению страха, 10 шагов к замужеству, 15 шагов к финансовому благополучию, это - дешево и тупо.

Не надо продуцировать лайфхаки, категорически. Мы можем говорить только о причинах чего-то, а не о том, что с этим сделать.

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