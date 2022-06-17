В купеческих домах Калуги не раз находили клад

В Калуге, как известно, каждый десятый житель был купцом. Поэтому до сих пор в нашем городе говорят о тайниках, кладах и сокровищах.

Приписывают их всем старинным городским зданиям.

А некоторые калужане не оставляют надежды отыскать клад.

В некоторых калужских домах, действительно, были тайники. Самый известный клад нашли в 1927 году в доме купца Григория ЧИСТОКЛЕТОВА. Это - коллекция старинных монет XVII-XVIII веков, спрятанная от Советской власти в дымоходе.

В доме Чистоклетовых сейчас находится музей изобразительных искусств.

Григорий Чистоклетов был краеведом, нумизматом, изучал калужскую историю. Скончался он в 1909 году и был похоронен на кладбище Крестовского монастыря. Но в усадьбе еще восемь лет жила его мать Мария ЧИСТОКЛЕТОВА.

А уже потом дом перешёл её дочерям, младшим сёстрам коллекционера - Марии и Антонине. После 1917 года сестры уехали в Москву. Почему они не взяли с собой монеты – не известно. Найденную коллекцию передали в областной краеведческий музей.

В ней были такие редкие и ценные монеты, как киевская гривна, рубль начала XVII века Лжедмитрия I, четвертак царя Алексея Михайловича и серебряная двухрублёвая монета Петра I.

Кстати, в музей передали и икону Спас Вседержитель неизвестного мастера XVIII века, принадлежавшую Чистоклетовым. На её обороте сохранилась надпись «Антонина Чистоклетова».

Шевыревское богатство

Известно, что у купцов ШЕВЫРЁВЫХ (владельцы магазина, находящегося на нынешней улице Рылеева) было много драгоценностей. У потомков Шевыревых краеведов Светланы и Олега МОСИНЫХ есть фотография конца XIX-го века, где Синклитья ШЕВЫРЁВА сидит в кресле в золотых украшениях. Куда они делись? Не знает никто.

По рассказам родственников, весной 1918 года Советская власть обыскала дом, но нашли лишь немного золота и кое-какие драгоценности.

Шевыревы позже вспоминали: «Когда мы поняли, что новая власть отберет у нас все, много времени было потеряно. Мы начали прятать золото куда придется: под половицу, в печь, потом нашли несколько чугунных горшков, сложили все туда и глубокой ночью закопали под сараями нашего дома.

Когда же Советы нагрянули к нам с обыском, золота в доме уже не было. Они конфисковали все, что представляло какую-либо ценность: старинные часы, купленные отцом на аукционе, пару сервизов и несколько картин. Довольствуясь награбленным, они избавили нас от своего присутствия».

По одной из версий золото нашли дочери Шевырева - Ольга и Лидия, за счет них они прожили до конца жизни, ни вчём не нуждаясь.

Фамильные бриллианты

Обе сестры Шеверёвы вели замкнутый образ жизни, ни с кем, кроме своего брата Александра не общались, замужем не были. В доме у них имелась посуда из старинного фарфора, серебряные ложки.

«Сестры не распространялись про выемку клада, вероятно, опасаясь за свою судьбу, – пишет в своей книге «Судьбы людские» Светлана Мосина, - однако однажды на день рождения они подарили маме старинную золотую брошь-кулон виде сердечка, инкрустированного несколькими крупными бриллиантами, вероятно принадлежащую Синклитье Сергеевне, а отцу - несколько старинных ложек из серебра, одна из которых с клеймом 1845 г. перешла в наследство нашей семье.

Старинная брошь всем очень понравилась, ничего подобного раньше мы не видели, поэтому решили никогда не продавать ее, а беречь как семейную реликвию. Однако нужда заставила сделать это - семья жила бедно, дедушку никуда не брали на работу.

Тогда мама вытащила бриллианты и сдала их в комиссионный магазин, получив за них большие по тем временам деньги. А потом ей пришлось отнести в комиссионный магазин и саму брошь».

По городу до середины ХХ века ходили слухи о богатствах Шевыревых. Перекопали весь двор. Когда дом сносили, говорят, что строители обнаружили под фундаментом золотую цепочку, сережку и несколько золотых монет.

Вытащили из печи

В 80-х годах в одном из старых домов на улице Кирова строители разбирали старую изразцовую печь. И из неё на пол выскочила монета с изображением человека в орденах. А в глубине оказался тайник со старинными монетами. Краевед Виктор ПУХОВ провёл исследование, выяснив, что дом принадлежал калужскому купцу Петру Грибанову. А еще ранее здесь был трактир и постоялый двор.

Грибанов был богатым купцом, владел лавкой в Гостином дворе, торговал кожевенными изделиями. Но краеведы пришли к выводу, что на монете изображён не он, а высокопоставленный чиновник, скорее всего, - городской голова, так как на груди у него герб Калуги.

Грибановы чиновниками не были. Но Петр Грибанов был женат на дочери городского головы Александре ФАЛЕЕВОЙ. Известно, что Фалеевы дважды избирались на эту должность.

В 1777 году Василий ФАЛЕЕВ стал самым первым городским головой Калуги. А через 100 лет на этом посту был его правнук Михаил ФАЛЕЕВ.

Старообрядческий род купцов Фалеевых происходил от калужского иконописца XVIII века Семена ФАЛЕЕВА, который в 1740 году для церкви Георгия за верхом написал икону Божией Матери Иерусалимской.

Пробрёл её помещик Василий ХИТРОВО. И в его доме икона стала творить чудеса: излечивать больных. Василий передал её в церковь Рождества Богородицы.

В 1771 году в Калуге началась эпидемия чумы. В течение трех дней после поста калужане обходили с этой иконой наш город - и болезнь отступила.

Фалеевы были богатейшими купцами, владельцами нескольких фабрик, каменных домов, но Советская власть конфисковала все, поэтому Фалеевы относились к ней с неодобрением, и, скорее всего, клад этот был спрятан именно ими.

Только слухи

Говорят, что в 1990-х годах клад находили и в доме купцов НОСОВЫХ, который находится на площади Старый Торг (улица Кутузова, 2/1). Там при реставрации строители обнаружили монеты XVII века.

Дом Носовых выделялся на полощади Старый торг и привлекал искателей сокровищ.

Краеведы считают, что сами Носовы в этом доме не жили, а сдавали его, а потом продали не менее богатым купцам БЛИСТАНОВЫМ. Новые владельцы также продолжали сдавать дом. Кто там спрятал клад – не известно.

Во время войны 1812 года здесь содержали пленных французов. А при Советской власти в здании был магазин «Урожайный».

Попадались небольшие находки и в Оке, всё-таки по ней когда-то ходило много пароходов, и знатная публика периодически что-то роняла в воду.

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