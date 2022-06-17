Какие льготы ждут калужан и на что потратят бюджет Калужской области

В четверг, 16 июня, прошло восьмое заседание пятой сессии областного парламента.

Оно началось с выступления председателя Законодательного Собрания Калужской области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА на тему оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса.

-Уже отправлено 10 больших автомобилей - каждый весом от 7 до 15 тонн, - говорит Геннадий Станиславович. – Это продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, вода – всё самое необходимое для жителей Донбасса. Работают волонтеры, в сетевых магазинах организован сбор гуманитарной помощи.

За прошедшую неделю собрано более 600 килограмм – это существенный вклад наших жителей, - продолжает Новосельцев. - Такая работа будет и дальше продолжаться. Хочу обратиться ко всем жителям Калужской области и каждому сказать: «Спасибо». Любая помощь бесценна. Главное, что наше общество демонстрирует единство, сплоченность, и в данной ситуации проявляются лучшие человеческие качества: взаимовыручка, сострадание, доброта.

Геннадий Новосельцев также рассказал о сотрудничестве нашего региона и города Первомайска Луганской Народной Республики.

-Калужская область будет участвовать в восстановлении инфраструктуры, жилья, соцучреждений. Там сейчас разрушено большое количество зданий. Линия фронта только недавно отошла от этого города. Будут требоваться строительные материалы, техника. Я уверен, что вместе мы справимся и вернем этот регион к нормальной жизни.

Еще один вопрос в повестке – изменения в бюджет текущего года

Планируется, что в 2022 год доходы увеличатся на 4 млрд. 782 млн. рублей, а расходы на 7,5 миллиардов.

4 млрд. 323 млн. рублей дополнительно потратят на дорожную отрасль.

408 млн. рублей пойдет на модернизацию школьных систем образования.

365 млн. рублей направят на оснащение сосудистого отделения нового инфекционного госпиталя.

303 млн. рублей на осуществление ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет.

233,5 млн. рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья.

54 млн. рублей на развитие водохозяйственного комплекса.

26,1 млн. рублей на завершение реконструкции здания концертного зала на улице Баженова.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев напомнил, что при формировании бюджета текущего года фракция «Единая Россия» предлагала увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 40 миллионов рублей. Это было сделано. Общий объем финансирования тогда составил 245 миллионов рублей. Теперь, при внесении изменений, к ним добавятся еще почти 66 миллионов.

Обсудили депутаты и поддержку цифровой сферы.

IT-компаниям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, до 2024 года предоставят налоговые льготы. Если налогом облагаются доходы, ставка составит 1 %, если доходы за вычетом расходов, – 5 %.

-Данный закон принят в целях оперативного реагирования на складывающуюся экономическую ситуацию, поддержки IT-специалистов, работающих в калужском регионе, - сказала председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА. - Эти меры дают достойные результаты - уже есть примеры возвращения IT-специалистов в нашу страну. Мы будем и дальше отслеживать их эффективность.

На 2022 год устанавливается льготная арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, которые предоставлены для строительства объектов промышленно-производственного назначения, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов. Для всех перечисленных случаев предусматривается плата в размере 10 %.

- Это будет стимулом к тому, чтобы строительство значимых объектов не останавливалось, - пояснил председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

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