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Какие льготы ждут калужан и на что потратят бюджет Калужской области

Опубликовано: 17.06.2022 14:57 0 274
Какие льготы ждут калужан и на что потратят бюджет Калужской области

В четверг, 16 июня, прошло восьмое заседание пятой сессии областного парламента.

Оно началось с выступления председателя Законодательного Собрания Калужской области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА на тему оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса.

-Уже отправлено 10 больших автомобилей - каждый весом от 7 до 15 тонн, - говорит Геннадий Станиславович. – Это продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, вода – всё самое необходимое для жителей Донбасса. Работают волонтеры, в сетевых магазинах организован сбор гуманитарной помощи.

За прошедшую неделю собрано более 600 килограмм – это существенный вклад наших жителей, - продолжает Новосельцев. - Такая работа будет и дальше продолжаться. Хочу обратиться ко всем жителям Калужской области и каждому сказать: «Спасибо». Любая помощь бесценна. Главное, что наше общество демонстрирует единство, сплоченность, и в данной ситуации проявляются лучшие человеческие качества: взаимовыручка, сострадание, доброта.

Геннадий Новосельцев также рассказал о сотрудничестве нашего региона и города Первомайска Луганской Народной Республики.

-Калужская область будет участвовать в восстановлении инфраструктуры, жилья, соцучреждений. Там сейчас разрушено большое количество зданий. Линия фронта только недавно отошла от этого города. Будут требоваться строительные материалы, техника. Я уверен, что вместе мы справимся и вернем этот регион к нормальной жизни.

Еще один вопрос в повестке – изменения в бюджет текущего года

Планируется, что в 2022 год доходы увеличатся на 4 млрд. 782 млн. рублей, а расходы на 7,5 миллиардов.

4 млрд. 323 млн. рублей дополнительно потратят на дорожную отрасль.

  • 408 млн. рублей пойдет на модернизацию школьных систем образования.
  • 365 млн. рублей направят на оснащение сосудистого отделения нового инфекционного госпиталя.
  • 303 млн. рублей на осуществление ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет.
  • 233,5 млн. рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья.
  • 54 млн. рублей на развитие водохозяйственного комплекса.
  • 26,1 млн. рублей на завершение реконструкции здания концертного зала на улице Баженова.
  • Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев напомнил, что при формировании бюджета текущего года фракция «Единая Россия» предлагала увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 40 миллионов рублей. Это было сделано. Общий объем финансирования тогда составил 245 миллионов рублей. Теперь, при внесении изменений, к ним добавятся еще почти 66 миллионов.

Обсудили депутаты и поддержку цифровой сферы.

IT-компаниям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, до 2024 года предоставят налоговые льготы. Если налогом облагаются доходы, ставка составит 1 %, если доходы за вычетом расходов, – 5 %.

-Данный закон принят в целях оперативного реагирования на складывающуюся экономическую ситуацию, поддержки IT-специалистов, работающих в калужском регионе, - сказала председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА. - Эти меры дают достойные результаты - уже есть примеры возвращения IT-специалистов в нашу страну. Мы будем и дальше отслеживать их эффективность.

На 2022 год устанавливается льготная арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, которые предоставлены для строительства объектов промышленно-производственного назначения, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов. Для всех перечисленных случаев предусматривается плата в размере 10 %.

- Это будет стимулом к тому, чтобы строительство значимых объектов не останавливалось, - пояснил председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

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Опубликовано: 17.06.2022 14:57 0 274
Тэги: законодательное собрание
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