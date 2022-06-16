Калужанка Светлана Богданова: «Я побывала во многих уголках земного шара, считающихся райскими, но таких красот, как на Алтае не встречала нигде»

Светлана БОГДАНОВА путешествует много, и в походы ходить ей не привыкать.

Но поездку на Алтай изначально она не планировала. Хотела, конечно, там побывать, но всё откладывала. Искала туры на Камчатку или Байкал.

Но всё сложилось каким-то невероятным образом.

- Я побывала во многих уголках земного шара, считающихся райскими, но таких красот, как на Алтае и в таком количестве не встречала нигде, - рассказывает Светлана. - Алтаем меня заразила знакомая, родившаяся в тех местах, а ныне живущая в Калуге.

Однако, в силу дороговизны, моя мечта долго оставалась мечтой. И о чудо! Одна из российских авиакомпаний, которой я часто путешествую, прислала мне на почту предложение (для пенсионеров и студентов): перелет до Горно-Алтайска за 4 тыс. рублей.

Я сразу купила билет и стала искать подходящий тур. Связалась с местной алтайской фирмой, выбрала групповой маршрут «Золотое кольцо Алтая». Все сложилось наилучшим образом.

К тому же Ростуризм продлил на 2022 год акцию с кэшбэком за путешествия по России: через три дня после оплаты тура мне на карту вернулось почти 9 тысяч рублей. Дорога окупилась.

Пока ждала группу

- На Алтае я провела 10 дней, три дня самостоятельно путешествовала, и неделю – с группой.

Перелет до Горно-Алтайска занял 4 часа. Я прилетела на три дня раньше, чем группа. Остановилась у гостеприимных и добрых родственников моей знакомой. Они встретили меня в аэропорту, показали город.

Во второй день самостоятельно отправилась на озеро Айя, прогулялась по подвесному мосту через реку Катунь, соединяющему Алтайский край и Республику Алтай. От озера на попутке доехала до Манжерока. Помните Эдита ПЬЕХА пела: «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок?» А как он красив из кабины современного фуникулера!

Обратно в Горно-Алтайск добиралась тоже на попутке. Водитель, не хотел брать деньги за проезд и по-доброму ворчал, что он не таксист. «Вот приедут сюда туристы, доедут до Чемала и думают, что они Алтай видели. А настоящий Алтай начинается за Семинским перевалом!», - утверждал он.

Мой Алтай начинался на следующий день. Я в составе небольшой группы туристов (всего 5 человек), средний возраст которых не дотягивал до 35 лет, должна была отправиться по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы. Нашим гидом был местный молодой человек по имени Роман.

Знакомились по-алтайски

- В первый день наша группа проехала 630 км - основную часть Чуйского тракта, наслаждаясь великолепными видами одной из живописнейших дорог России. Журнал National Geographic включил Чуйский тракт в ТОП-10 красивейших дорог мира. Здесь проходил Мунгальский путь, по которому тысячу лет назад торговцы везли товары из России в Китай и обратно.

Светлана, по традиции, сделала обязательное алтайское фото на Чуйском тракте.

И вот, долгожданный Семинский перевал, за которым, как мне обещали, начинается настоящий Алтай! Высота перевала - 1717 м, поэтому уши закладывает, как в самолете. Наш водитель преодолевает 9 километров подъема. Погода непредсказуема. На перевале лежит снег, довольно холодно и ветрено, даже летом.

Все перевалы на Алтае являются священными местами. Совершая ритуал, алтайцы повязывают на дерево разноцветные ленточки, в надежде на помощь духов. Туристам не рекомендуют повторять этот обряд, так как он проводится с определенным смыслом и в строго установленном порядке.

Также запрещено громко разговаривать и кричать, дабы не рассердить духов гор. Мысли тоже должны быть чистыми, иначе горы тебя не примут.

Одиннадцатикилометровый спуск с перевала дарит великолепные виды. Ты то паришь, взлетая над вершинами кедров, то любуешься тайгой или рощицами из лиственниц и елей. А над тобой - бездонное сине-голубое небо!

На 713 км Чуйского тракта сливаются две крупные реки - Чуя и Катунь. Слева мутная Чуя наполняет бирюзовую Катунь, неся свои воды с горных ледников. Два потока разного цвета мчатся рядом, постепенно смешиваясь и превращаясь в один, мощный.

Познакомились мы и с историей этих мест. Здесь, в урочище Адыр-Кая, находится крупное древнее святилище с курганами кочевников, легендарным каменным воином и петроглифами времен бронзовой эпохи.

А вечером заселились на базу, где со всеми членами нашей группы знакомились по алтайскому обычаю.

Домчались до Марса

- На следующий день нас ждал Марс. Добирались мы до него не на космическом корабле. Местный водитель по имени Максим буквально со скоростью ракеты домчал нас туда на своей буханке, подпрыгивающей на горной грунтовой дороге.

Марсом неофициально называют необычного цвета горы в пяти - семи километрах от Чуйского тракта: терракотовый цвет, дополненный красными, желтыми и оранжевыми оттенками. Такое разноцветие объясняется присутствием в горных породах различных минералов и полиметаллических руд.

Сплошные марсианские пейзажи

Есть даже свой марсоход.

- Инопланетные каньоны и марсианские пейзажи создают впечатление пребывания на красной планете. А много миллионов лет назад здесь было гигантское Чуйское озеро, о чем свидетельствуют найденные в геологических пластах останки пресноводной озерной фауны.

«Приземлились» мы на берегу бирюзового гейзерового озера, где в центре небольшого термального водоема бьют источники, поэтому рисунок дна постоянно меняется, образуя причудливые узоры.

На причудливые узоры гейзерового озера можно смотреть бесконечно.

- Вода - кристально чистая, природа вокруг - сказочная. Видимо, поэтому на пути к озеру установлены фигурки различных сказочных персонажей. У всех объектов на Алтае сейчас есть хозяева, поэтому вход везде платный.

Древние захоронения

- На следующий день, распрощавшись с гостеприимными хозяевами базы, мы отправились в самое сердце среднегорья Алтая - долину реки Чулышман. Четырежды проезжая через петляющую реку Чибитку, по узким мостам добрались до Красных ворот.

На 50 метров в небо взметнулись две огромные отвесные красные скалы. В этот цвет их окрасила киноварь - примесь ртутных минералов.

А местная легенда гласит, что в районе ущелья богатырь погнался за злодеем-великаном. Раздвигая горы, он ободрал себе плечи, с тех пор на скалах остались кровавые следы.

Далее дорога, то петляла в тайге, то открывала нам степные просторы. Из окна автомобиля можно было разглядеть стоявших на холмиках или камнях по стойке «смирно» сурков.

На скалах прекрасно сохранились древние петроглифы.

- Преодолев самый высокий на Алтае Улаганский перевал - 2080 м над уровнем моря, мы добрались до таинственных захоронений времен скифов - Пазырыкских курганов. Эти царские захоронения скифов относят к 5-4 векам до нашей эры!

Сегодня они представляют собой нагромождение камней посреди степи. А раньше под этими насыпями, площадью от 8 до 17 кв. метров, находился большой бревенчатый сруб, в котором и хоронили вождя кочевников.

Рядом укладывали четырех коней в оленьих масках и повозку. На стенах погребальной камеры с помощью деревянных гвоздей развешивали войлочные ковры.

В курганах было найдено множество культовых и бытовых предметов, которые, по мнению жрецов, должны были пригодиться царям во время их путешествия по загробному миру.

И да, на телах мумий были обнаружены хорошо сохранившиеся татуировки. Вечная мерзлота позволила сберечь все эти важнейшие для науки находки. К сожалению, многие алтайские курганы, в том числе и пазырыкские, были разграблены. Хорошо, что грабителей интересовали только золото и драгоценности.

Самый сложный на Алтае перевал Кату-Ярык. Дорогу-серпантин здесь сделали три человека за три года.

Затем мы достигли самого опасного перевала Кату-Ярык – только через него можно попасть в долину реки Чулышман и выйти к южному берегу Телецкого озера. По сути, это серпантин из девяти поворотов, протяженностью 3,8 км. Перепад высоты – 892 м. Спускались пешком.

Оказавшись в долине, дошли вдоль Чулышмана до кемпинга «Каменные грибы», где в течение трех дней жили в домиках в гармонии с природой.

И хотя в каждом домике стояла железная печь, тепло было только когда мы их топили. Из-за резкого перепада дневных и ночных температур к утру зуб на зуб не попадал.

Но нас заранее предупредили, чтобы мы взяли с собой термобелье. В общем, я довольно хорошо перенесла все ночевки, без простудных последствий. Да и помогала алтайская банька, горячая, с парком.

Встреча с шаманкой

- От входа в домик хорошо просматривались каменные грибы на склонах гор. К ним мы и направились утром по курумникам - каменным осыпям, преодолев довольно непростой путь по узкой горной тропе. Посредством вымывания и выветривания горных пород, природа создала многометровые каменные фигуры.

Чудо природы – каменные грибы.

Сделав здесь несколько фото, я решила спуститься немного вниз, чтобы с небольшого плато полюбоваться видом на чулышманскую долину. Сюда же спустилась группа, которую, как оказалось, вела шаманка. Она начала проводить ритуал.

Боже мой, не зря наш гид Роман предупреждал, что на Алтае сбываются мечты, поэтому надо быть осторожными в своих желаниях. Я ведь так хотела увидеть шаманский обряд!

И пока наша группа рассматривала каменные грибы, я медитировала под звуки шаманского варгана и любовалась долиной, не заметив, как шаманка со своими спутниками ушла вниз.

Вдруг, прямо по крутому курумнику, с ужасом в глазах и паническими воплями, бежала туристка из шаманской группы.

- Видела я такой… туризм в…! - кричала она, буквально выскочив на меня. От медитаций мне пришлось перейти к успокоительным процедурам.

Оказалось, что туристка сбилась с тропы и заблудилась. При этом внизу осталась её мама - моя ровесница, которая побоялась совершить восхождение. Представляете материнские чувства, когда та увидела вернувшуюся группу, а её дочери нет.

К счастью, телефон поймал сеть, и мы позвонили маме горе-туристки. Та буквально кричала и плакала в трубку, а мы как могли её успокаивали. В этот момент подошла наша группа, и мы благополучно вернулись на базу.

День водопадов

- Следующим пунктом нашей программы был радикальный выход к водопадам. После трудного предыдущего дня я засомневалась и спросила Рому, стоит ли мне идти, не стану ли я этаким «балластом».

Наш заботливый гид сказал, что это даже не обсуждается: «Ты ж как молодка! Бежишь впереди всегда!» Роман был самым молодым из нашей группы, он настолько внимательный и добрый, что хотелось сказать спасибо его матери и отцу, кстати, коренным алтайцам, за воспитание такого сына.

А как он готовит! Девчонки, срочно отправляйтесь на Алтай! Ужинали мы обычно на базах. А вставали рано, позже 8 часов на маршрут не выходили. Поэтому завтраки нам обычно готовил Роман, а мы помогали ему что-то нарезать, посуду помыть.

Однажды Роман варил сложное блюдо - кукурузную кашу и предложил провести мастер-класс всем желающим, но для этого надо было встать в 5 утра! Каша, кстати, получилась очень вкусная!

Что касается водопадов, то на Алтае их множество. Самый большой - каскадный Учар имеет высоту падения 160 метров.

Мне подумалось, что за границей из любого малюсенького водопадика или пещерки делают туристическую бомбу. А здесь и придумывать ничего не надо - чудеса на каждом шагу.

Прощальный ужин

- Когда я отправлялась в путешествие, у меня была мечта: увидеть цветущий маральник. Вы не представляете, какое это зрелище, когда в мае склоны гор покрываются сиреневым ковром! Куда там Японии с её цветущей сакурой!

Но на пути нам встречались лишь отдельные цветущие кустики, массовое цветение ещё не началось. Группа подшучивала надо мной, но наш водитель обещал, что мы обязательно увидим эту красоту.

Сбывшаяся мечта Светланы: цветущий маральник. Сейчас она даже на своём участке такой посадила.

- Моя мечта исполнилась, когда мы достигли берега Телецкого озера: открылись склоны, покрытые цветущим маральником. Чудо! Конечно, мы остановились и провели фотосессию.

А потом с южного берега Телецкого озера на скоростном катере по волнам помчались в Артыбаш. Максимальная глубина этого озера 325 метров. Наполняют его 70 рек, а вытекает из него только одна - Бия. Вода в озере настолько чистая, что в безветренную погоду оно просматривается на глубину до 15 метров.

Нам рассказали, что если на Земле исчезнет вся пресная вода, кроме Телецкого озера, то его запасов хватит на всех жителей Земли на 8 лет, при условии, что каждый будет тратит в день не более 100 л воды.

И хотя у нас оставался ещё один день путешествия, вечером Ромка устроил нам прощальный ужин с жареным на гриле хариусом и шашлыком. И каждый делился своими самыми яркими впечатлениями.

Вообще, группа у нас подобралась хорошая: люди состоявшиеся, без лишней мишуры, все - влюбленные в путешествия. И по словам Ромки, не вредные. «Вредных туристов Алтай одаривает дождями и ненастьем», - сказал он. Нам же на протяжении всего пути светило солнце.

Мумия принцессы

- Завершился наш путь в Горно-Алтайске. Мы посетили Национальный музея Республики Алтай. Честно признаюсь, не люблю краеведческие музеи. Но этот оказался лучшим из всех, которые я видела.

Интересная экспозиция погружает вас в историю земель. Теперь здесь хранится мумия легендарной Уокской принцессы и её восстановленное захоронение с конями и всей атрибутикой.

Его не разграбили только потому, что сверху, над ним было сделано ещё одно, ложное захоронение воина. И грабители не догадались о существовании усыпальницы принцессы.

Много чем меня поразил и удивил Алтай. Но самое яркое впечатление - люди, гордые, независимые, живущие в единении с природой и ревностно охраняющие свои земли от любых посягательств. З

десь никто не потерпит неуважения, нарушения веками сложившихся неписаных законов, пренебрежительного отношения к природе.

Пока ещё есть на Алтае заповедные уголки, где редко ступает нога человека. Но туризм развивается и это, увы, несет и негативные последствия. Хочется, чтобы эта божественная первозданность сохранялась в веках.

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