Почему аварии на теплосетях Калуги стали нормой

В четверг, 30 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша на официальной странице в соцсетях рассказал, что подготовка к предстоящему отопительному сезону идет полным ходом.

— Вспомните, какой суровой была минувшая зима, – говорит глава региона. – Благодаря тщательной подготовке, прошли ее без серьезных аварий. И сейчас нацеливаю коммунальщиков: надо внимательно посмотреть, где были сбои. Устранить их причины.

Мы решили последовать совету губернатора и вспомнить, каким же был прошедший отопительный сезон?

Он завершился в мае и прошедшей зимой в Калуге не обошлось без аварийных ситуаций. Вот только некоторые из них:

29 октября 44 жилых дома, два детсада и школа остались без отопления в Калуге. Из-за ремонта на трассе временно приостановила работу котельная на Грабцевском шоссе, 35в. Тепло в дома вернулось спустя несколько часов.

22 ноября временно отключали отопление по адресу: улица Глаголева, д.10А – СОШ №11; оставались без тепла и несколько домов по улицам Московской и Тельмана. Причиной отключения стало проведение ремонтных работ на магистральном трубопроводе отопления.

30 ноября весь день проводились работы по устранению утечки системы отопления дома №25 по улице Королева.

15 декабря ремонтировали участок на трассе отопления на улице Кубяка. После осмотра и проверки трубопровода была выявлена утечка на подаче отопления от котельной. Причиной стало плохое состояние трубы, проводилась замена части трубопровода.

17 декабря произошло очередное отключение отопления, снова связанное с ремонтными работами. Тогда на несколько часов без тепла остались жилые дома на по трем улицам на Малинниках: Радищева, Валентины Никитиной, Зерновой. Под это отключение попадали и два детских сада, расположенных в микрорайоне. Причиной тогда назвали проведение ремонтных работ на теплосетях завода «Ремпутьмаш».

26 января авария на трубопроводе вынудила полностью остановить работу котельной на 1-м Академическом проезде, 29, Правобережья. Без тепла и горячей воды остались 93 жилых дома, 4 детских сада и две школы. Произошел разрыв трубопровода диаметром 159 мм. Причина разрыва – коррозия трубы. Стоит отметить, что работы были выполнены быстро, подача отопления и горячей воды были восстановлены.

Недобросовестные исполнители?

Это только те случаи, которые получали широкую огласку. Как видим, большинство проблем было связано с состоянием труб системы отопления.

Эффективнее всего для калужан было пожаловаться на отсутствие отопления на официальной странице губернатора или градоначальника, да и в Государственную жилищную инспекцию Калужской области. Это они берут под свой контроль заявку, фиксируют проблемы, сообщают ответственным о необходимости устранения, а в случае сложностей с выполнением ремонтных работ привлекают недобросовестных исполнителей к суду.

Мерзли этой зимой калужане нередко, хотя, по сообщению городского головы Дмитрия Денисова на официальной странице в соцсетях, всего в минувшем отопительном сезоне работало 100 городских котельных, одной из которых муниципальные власти помогали финансово в полноценном запуске, чтобы отопить детский сад и школу. Остальные 24 котельные – частные.

Здесь не можем не вспомнить историю прошлого года, когда по решению суда был поднят вопрос капитального ремонта многоквартирного дома в Калуге по адресу: улица Суворова, д.153, корп. 2. Напомним, тогда капремонт сильно затянулся из-за смены подрядчика-банкрота. А в планы, помимо ряда других работ, входил ремонт центрального отопления. На тот момент вопрос так и остался нерешенным.

Официальная статистика

Чтобы узнать об итогах отопительного сезона, мы обратились в Государственную жилищную инспекцию Калужской области. На наши вопросы ответила ведущий специалист отдела контроля за обращениями граждан Татьяна ЛАРИНА.

— Отопительный сезон начался с 15 сентября. Первыми тепло получили детские сады, школы и больницы. Жилой фонд начал отапливаться 20 сентября.

За отопительный период в оперативно-диспетчерскую службу поступило 8038 телефонных звонков и 1011 письменных обращений из разных источников. Еще 1511 обращений поступило через соцсети. Итого 10 560 обращений от жителей Калужской области.

Основные проблемы в отопительный сезон: завоздушивание системы отопления, заниженный температурный режим, а у кого-то перетоп (в конце апреля).

Отопительный период в городе завершился 4 мая, и с этого момента началась подготовка к следующему.

В Калужской области уже проходят плановые отключения горячей воды, которые являются технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения.

Также в социальных сетях задают вопросы о начислениях платежей за отопление за май месяц.

За период с 1 по 4 мая оплата за отопление в домах, не оборудованных общедомовым прибором учета, начисляться не будет, – говорит Татьяна Ларина. – Если вам за указанный период придет начисление, обращайтесь к нам с письменным заявлением и копиями квитанций для проведения проверки.

Обращение можно направить любым удобным для вас способом: через ГИС ЖКХ, Почтой России по адресу: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д 71а.

Уроки

Чтобы не питать ложных надежд и прояснить ситуацию с подготовкой к следующему отопительному сезону, мы обратились в комитет по организации текущего и капитального ремонта управления многоквартирными домами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги. Спросили, есть ли дома, в которых по плану капремонта в 2022 году будет производиться замена системы центрального отопления?

Представитель комитета Анна ЛУКЬЯНОВА прокомментировала задачи на текущий год.

— Краткосрочный план сформирован из 117 многоквартирных домов, обслуживаемых региональным оператором. В 2021 году работы по капитальному ремонту центрального отопления в рамках реализации региональной программы капитального ремонта не проводились. В 2022 году в 7 многоквартирных домах планируется проведение капитального ремонта системы центрального отопления.

Поблагодарив представителя ведомства, проводим параллель между тем, что «в 2021 году работы по капремонту центрального отопления не проводились» и нашим списком аварий на теплосетях за минувший сезон, где наиболее частой причиной являлись пришедшие в негодность трубы.

Можем предположить, что контролировать состояние частных котельных не так просто, как городских, но сейчас самое время провести совместную работу, комплексное обследование и поэтапно ремонтировать проблемные участки. И для самих рабочих, и для жителей города будет лучше, если проблемы будут решены сейчас, в теплое время года. Готовь сани летом, как говорится.

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