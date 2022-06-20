16 000 детей отдохнут этим летом в лагерях

Учебный год в школах завершился, наступила пора долгожданных для детей, родителей и учителей летних каникул. Некоторые школьники поехали гостить к бабушкам-дедушкам, кто-то отправится с родителями в отпуск.

Однако любимым и по-прежнему популярным времяпровождением для детей остается поездка в летний лагерь, где уже завершаются первые смены.

Ммы выяснили, как и где отдыхают юные калужане в этом году.

Лагеря и площадки

По сообщению правительства Калужской области, в нашем регионе этим летом работают более 20 загородных детских лагерей. Организованным отдыхом планируется охватить около 16 000 детей. А с 1 июня при школах начали свою работу 323 летние площадки.

Ковидные ограничения сняты, и этим летом детские лагеря можно заполнять на 100%, а не на 75%, как это было ранее, при ограничительных мерах.

— Сейчас важно поддержать семьи, поэтому постараемся, чтобы, как и в прошлом году, максимальное число детей смогли отдохнуть бесплатно, – сказал ранее о летнем детском отдыхе губернатор Калужской области Владислав ШАПША. — Прежде всего это, конечно, ребята из семей в трудной жизненной ситуации.

Задумываться о приобретении путевок для детей в летние оздоровительные лагеря жители Калуги стали еще 1 февраля, когда открылся прием заявлений на отдых и оздоровление детей и подростков. Для жителей муниципальных районов нашей области прием заявлений был открыт ранее, осенью прошлого года. Путевку можно получить на детей с 7 до 17 лет включительно.

Заявки от родителей на летний отдых для их детей принимает Управление образования Калуги. Распределяет путевки в детские лагеря Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие».

Последующая выдача путевок осуществляется в порядке очередности, по дате подачи заявления. Помним, что есть льготные категории заявителей, которые имеют первоочередное право на получение путевки в летний лагерь: это дети из многодетных семей, дети сотрудников силовых структур, дети-инвалиды.

Кэшбек за детский отдых

Правительство России в марте приняло решение о выделении 7,5 миллиарда рублей на программу кешбэка за детский отдых. Чтобы к ней присоединиться, нужно оплатить путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир».

Возвратить родителям смогут до 50% от стоимости детского отдыха, но не больше 20 тысяч рублей. При этом количество поездок на одного ребенка не ограничено. Более того, для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

Предложения по программе опубликованы на портале Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Ряд калужских организаций отдыха и оздоровления детей являются участниками программы.

Путевки-поощрения за достижения

Юные калужане, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, смогут поехать в оздоровительные лагеря лучших российских курортов. Такая мера поддержки тоже утверждена правительством Российской Федерации. Министерством образования и науки Калужской области подписаны договоры на 2022 год с центрами «Орленок», «Смена» и «Артек» на осуществление совместной деятельности по отбору и направлению детей из Калужской области.

Путевки выделяются в качестве поощрения и предоставляются бесплатно. Участники смен оплачивают только проезд в обе стороны, питание во время пути, а также расходы по сопровождению во время пути.

А беженцы что?

В последние месяцы у калужан не раз возникал дополнительный вопрос относительно распределения мест в детских лагерях региона, поскольку еще ранней весной часть из них была отдана для приема и размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

Не будут ли дети заселяться в лагерь с беженцами? А остались ли вообще свободные лагеря для летнего отдыха юных калужан?

Комментарий о текущей ситуации с детским отдыхом нам дал помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ.

— В 2022 году мы решили повторить опыт 2021 года, сделав летний отдых полностью бесплатным для всех детей в государственных и муниципальных лагерях нашего региона. Мы планировали, что в загородных лагерях смогут отдохнуть более 16 тысяч детей. В первую очередь путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В нашем регионе 25 загородных лагерей: 13 частных, 6 государственных, 4 муниципальных, 1 федеральный лагерь «Русичи» и лагерь Калужской Епархии «Златоуст».

В частные лагеря путевки остаются платными, но большинство из них подключены к программе детского кешбэка.

Отдых для детей планируем организовать в лагерях: «Чайка», «Златоуст», «Смена», «Ласточка», «Сокол», «Строитель», «Сигнал», а также в трех лагерях за пределами Калужской области: «Вита», «Зорька» и Белобережский санаторий.

В данный момент в 8 лагерях («Витязь», «Звездный», «Галактика», «Спутник», «Воробьево», «Дружба», «Полет», «Белка») организованы пункты временного пребывания граждан, покинувших территорию Украины. Пока в этих лагерях не планируется отдых наших детей.

Смены проходят с 29 мая по 31 августа. Частные лагеря обычно начинают смены уже с середины мая.

Родители могут озвучивать пожелания при подаче заявлений на путевки в детские лагеря, по возможности их стараются учитывать. Отмечу, что все лагеря предоставляют одинаковый уровень отдыха. Большей популярностью сейчас пользуется лагерь «Сокол».

На паузе

Но не все лагеря пока работают. В Малоярославецком районе один такой пока не включен в реестр лагерей. Там планируется провести ремонт, чтобы в 2023 году он смог принять первые смены. Ряд ремонтных работ в этом году будет проведен в лагере «Галактика» на территории Жуковского района.

Уважаемые читатели, а ваши дети отдыхали в лагерях? Что вы можете рассказать о том, как устроен отдых и довольны ли осталась детвора? Пишите в комментариях!

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