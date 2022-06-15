15-летняя Анастасия Степанова из Калуги вышла в суперфинал шоу «Кондитер. Дети». Она приготовила торт, поразивший жюри

Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Пятница» выходит новое шоу «Кондитер. Дети».

7 июня в эфир вышел второй выпуск, в котором одержала победу 15-летняя калужанка Анастасия СТЕПАНОВА.

Ведущий шоу известный кондитер Ренат АГЗАМОВ дал четверым участникам сложное задание. Ребята должны были повторить его торт с двумя фигурками роботов и разбросанными сладкими деталями: гайками и шурупами.

Торт участники шоу готовили для певца Вани ДМИТРЕНКО, который поставил три своих условия: начинка – на выбор, две центральные фигуры роботов – обязательны, мелкие детали тоже должны быть сохранены. Не всем участникам удалось это выполнить.

Анастасия приготовила торт «Наповал»: жёлтый робот одержал победу над красным. Использовалась подсветка. Были соблюдены все условия заказчика. Внутри торта был сочный мягкий бисквит, карамельный крем с орешками. Карамель калужанка приготовила сама, удивив Рената Агзамова:

- В этих условиях, во время соревнований ты не побоялась сделать карамельную начинку сама, понимая, что чуть передержишь – будет горчить!

- Вкусная солёная карамель, - оценил шедевр Насти Ваня Дмитренко.

У жюри конкурса были только положительные впечатления:

- Это прям вау, видно, какой сочный! Гениально, конечно!

Теперь Анастасия поборется в суперфинале за звание лучшего юного кондитера страны и приз 500 тыс. рублей. Финал мы увидим в августе, когда закончатся все отборочные выпуски. Болеем за нашу Настю!

- В процессе съемок были, и адреналин, и радость, и волнение, - поделилась впечатлениями Анастасия. – Сложность была в том, что мало времени. Бисквиты готовятся долго, и начинку выбрать тяжело – в голове крутилось много вариантов.

Потом, когда я уже выходила к жюри, чувствовала себя уверено. Готовить мне было легко. И ребята все дружные, помогали друг другу, некоторые даже рецептами делились. Мы подружились, сейчас общаемся.

Съёмки проходили в конце октября, поэтому сейчас уже эмоции утихли.

- Конкурс очень честный. – рассказала нам мама Анастасии - Марина. – Настя мечтала на него попасть. Год назад писала заявку, заполнила анкету, отправляла видео-обзор: надо было сделать домашний торт.

Ей прислали здания, которые надо выполнить, и пригласили на кастинг. Она сразу прошла в финал, а потом и - в суперфинал.

Мы очень волновались. В 6 утра приехали на конкурс, а уехали в 11 вечера.

Кулинарией Настя увлекается с 6 лет, хочет стать кондитером. Мечтает поступить в Сибирский федеральный университет, где можно получить высшее образование в сфере гастрономии. Она очень целеустремленная.

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