Змея укусила калужанина во время поцелуя

Началось лето, и в сети всё чаще стали появляться жалобы калужан на змей.

Их фотографии из разных уголков Калужской области появляется в соцстеях чуть ли не ежедневно. Складывается впечатление, что ползучих гадов с каждым годом становится всё больше и больше, но так ли это на самом деле?

Какие змеи обитают в нашем регионе и где на них можно наткнуться? Чем они опасны? Как избежать укуса и что делать, если самое страшное всё-таки произошло?

На все эти вопросы ответят наши эксперты.

Всему виной – технический прогресс

- Это не змей стало больше, - уверен кандидат биологических наук, начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГБУ КО «Дирекция парков» Сергей АЛЕКСЕЕВ. - Просто раньше не было фотоаппаратов в телефонах и никто их не фотографировал. В Калужской области обитает 3 вида змей и ещё одна безногая ящерица, которую многие принимают за змею, и, поверьте мне, людьми они не питаются.

Первая и самая распространённая из змей – это уж обыкновенный. Он питается преимущественно лягушками и обитает чаще возле водоёмов. Ещё он может есть насекомых, ящериц, если удастся поймать. Гораздо реже ужи питаются грызунами. Обычно, они стараются либо удрать, либо притвориться мёртвым. В общем, вреда от них никакого нет, только польза.

Второй вид змей, крайне редкий, это медянка. Она немного похожа на гадюку. Этот вид питается исключительно ящерицами.

И третья змея, которую все боятся, это гадюка обыкновенная. Она встречается, в общем-то, редко и, судя по данным исследований московских и других учёных, численность этого вида постоянно сокращается. И по нашим, ну скажем неполным, мониторинговым данным в нашем регионе их становится видно всё реже и реже. Гадюка у нас занесена в Красную книгу Калужской области. И вообще во многие Красные книги средней полосы, поскольку вид постепенно исчезающий.

Они кусаются

Гадюка обыкновенная – самая настоящая ядовитая змея. И в наших краях люди с ней сталкиваются, их даже кусают.

- За последние два месяца этого сезона уже более 20 случаев госпитализации после укуса змеями, - рассказала нам заведующая отделением экстренной терапии больницы скорой медицинской помощи, врач-терапевт первой категории Татьяна КОРОТКЕВИЧ, - обращений было чуть больше, просто не все соглашаются госпитализироваться. Из тяжёлых случаев, 5-7 были с местными реакциями и системными, когда был выраженный отёк и симптомы интоксикации. А если за год в целом взять, то случаев 35 бывает. Это те, которые проходят госпитализацию, средней тяжести и тяжёлые случаи.

Люди чаще всего встречают змей в лесу. Они обитают в заболоченных и темных места. Наткнуться на них можно в куче листвы, зарослях кустарника, на просёлочных дорогах. Они любят лежать на всяких возвышенностях - пнях, холмах и пригорках, - свернувшись клубком и греться, поскольку являются холоднокровными животными.

- Часто гадюки встречаются в местах колонии грызунов, - говорит Сергей Алексеев. – Там змеи могут притаиться в ожидании добычи и на них можно нечаянно наступить. По нашим относительным данным, наибольшая численность гадюк сконцентрирована в Калужско-Алексинском каньоне. Не возле Оки, а выше по склонам, где остепнённые луга. Там много грызунов мелких обитает, поэтому это любимые места змей. Также там хорошие места для зимовок.

Поцелуйчики – отставить!

Гадюка обыкновенная ядовитая, но не агрессивная. Специально на человека не набрасывается. Змея нападает только, если почувствует угрозу. Например, человек случайно на неё наступил или захотел взять в руки.

- Чаще всего, процентов 70, случайные укусы при обработке на дачных участках или лесополосе, когда люди что-то собирают, - рассказывает Татьяна Короткевич. - Есть случаи, когда самостоятельно ловят этих животных, чтобы с ними сфотографироваться. Один пациент пытался даже поцеловать змею.

При встрече со змеями на дороге или поляне нужно постараться обойти её. Соблюдайте дистанцию не менее полутора метров. Не надо трогать змею палкой - она мгновенно доберется до вас и ужалит. Если змея зашипела и приняла угрожающую позу, необходимо медленно и без резких движений отступать назад.

- Чтобы избежать укуса, ходите в закрытой обуви, - советует Сергей Алексеев, - которую не прокусит змея. У гадюки довольно мелкие зубы, она брючину джинсов, если даже прокусит, весь яд на этих же джинсах и останется.

Грибникам и ягодникам поможет длинная палка. Прежде, чем сорвать гриб или начать собирать ягоды, осмотритесь и пошевелите ею в том месте. Змея почувствует вибрацию и уползёт.

Помоги себе сам

Но что же делать, если самое страшное всё-таки произошло, и гадюка вас укусила?

Во-первых, ни в коем случае нельзя паниковать. Паника провоцирует всплеск адреналина в крови и яд при этом всасывается быстрее. Также нельзя резать место укуса и прижигать ранку. Не пытайтесь высасывать яд. Во рту могут быть ранки и микротравмы. Через них яд всасывается быстрее, чем локально, и причиняет гораздо больший вред организму.

Чтобы замедлить распространение яда в теле человека, нужно ограничить подвижность пострадавшего органа. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении. Жгут накладывать нельзя! При наличии антигистаминных препаратов, их можно выпить.

- Ранку нужно обработать антисептиком. Любым, который есть под рукой - говорит Татьяна Короткевич. - Например, перекисью водорода, спиртом или спиртосодержащим раствором. И, конечно же, обратиться в больницу скорой медицинской помощи в приёмное отделение, потому что только врач может оценить состояние человека. А до этого пить много жидкости. Если есть рвота или потеря сознания, тогда человек, который есть поблизости, должен оказать первую медицинскую помощь: уложить пациента и вызвать бригаду скорой помощи.

Тяжелее всего отравление ядом переносят дети и пожилые люди. Лечение в стационаре занимает от одной до двух недель. Дальнейшее восстановление может длиться до полугода.

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