Певица КАТи из Калуги рассказала о закулисье финала конкурса «Новая звезда»

Певица КАТи (Екатерина ТЫСЯЧНОВА) – единственная калужанка за всю историю «Новый звезды», которая дошла до финала.

12 июня на телеканале «Звезда» завершился 7-й сезон проекта «Новая звезда». В нём участвовало 85 исполнителей, но в финал попали лишь 20. Нашу КАТи в самый последний момент в проект вернуло жюри конкурса.

Это казалось просто невероятным! Её запомнили из такого огромного количества участников! Финал был грандиозным. Сильнейшие участники, мощные голоса.

Победу одержала 19-летняя Катерина ЛАЗУКОВА из Свердловской области, но наша КАТи выглядела очень достойно.

- Я не расстроилась, для меня само участие уже было победой, - поделилась впечатлениями КАТи. - Я смогла преодолеть волнение, смогла управлять своими эмоциями.

Было немного обидно, что не хватило времени. Но всё равно, я очень благодарна за такой шанс! Сейчас я вернулась в Калугу и мне стало грустно. Съёмки начались полгода назад, всё это время я находилась движении.

Скучаю по команде «Новой звезды», по той атмосфере. Сейчас мы с участниками проекта общаемся, переписываемся в соцсетях, следим за творческой жизнь друг друга. Такие проекты мотивируют, дают стремление двигаться дальше.

У КАТи в финале «Новой звезды» был романтичный образ. Наряд для выступления она привезла свой.

Заветный конверт

- Екатерина, как вы узнали, что вы – в финале?

- После отборочного этапа, хотя члены жюри поставили мне максимальный балл и сказали много хороших слов, в финал выбрали другого участника: в моей группе несколько человек набрали 100 баллов. Многие отмечали, что этот сезон «Новой звезды» был очень сильным.

Но меня ещё могли вернуть зрители. Я просила поддержки у калужан. Однако по зрительскому голосованию не прошла, хотя набрала много голосов, была на пятом месте.

Вернуть понравившегося участника имело право и жюри. Но близился финал, а мне никто не звонил. Сначала я надеялась и очень ждала, подготовила песню. Но потом успокоилась, настроилась, что на проект не возвращаюсь.

И тут раздается телефонный звонок, я как раз собиралась выходить из дома. По видеосвязи звонит ведущий «Новой звезды» Оскар КУЧЕРА. Это была полная неожиданность!

Он сообщает, что есть заветный конверт, в котором - моё имя. Я, конечно, была в таком шоке!

Сразу позвонила, сообщила эту новость маме, папе и своему молодому человеку Игорю ФРОЛКИНУ - они за меня больше всех переживали. А потом уже выложила пост в соцсетях, потому что многие люди следят за моим творчеством, голосовали за меня.

- Получается, у вас почти не осталось времени на подготовку.

- Я - единственный участник, буквально запрыгнувший в последний вагон. Мне даже понервничать некогда было. Я приехала буквально накануне финала, у меня оставалось всего три дня, чтобы подготовиться.

Мы стали придумывать концепцию номера, работать с педагогами по вокалу, хореографом. И если у других участников были поставлены танцы, в их номерах участвовали гимнасты, использовались элементы шоу, я выступала одна.

Не тягалась с Долиной

- Расскажите про песню, которую вы спели в финале.

- Песня- авторская. Её для меня написал замечательный музыкант Сергей ВОРОБЬЕВ. Он живет в Москве. И когда я приехала к нему, и он дал мне послушать эту песню, я поняла, что она - моя.

Я её чувствую, она мне очень близка. И я понимаю, что вокально, технически смогу её передать так, как мне бы хотелось. Песня очень красивая, лирическая, медленная.

Я счастлива, что на большой сцене смогла исполнить авторскую композицию. Потому что, когда ты перепеваешь песни известных артистов, люди вольно-невольно начинают тебя с ними сравнивать.

На отборочном туре я пела песню Леонида АГУТИНА «Любовь и одиночество», которую исполняет величайшая певица Лариса ДОЛИНА. Я даже с ней не собиралась тягаться. Просто попыталась эту песню по-своему интерпретировать.

А здесь уже - авторский материал. И либо члены жюри попадают с тобой на одну волну, либо - нет.

После финала к КАТи подошла певица Зара, обняла её, подержала и пожелала удачи в будущих проектах.

- Справились с волнением?

- Безусловно, я очень нервничала. За несколько дней до начала съёмок немного приболела, и переживала, что не смогу взять какие-то высокие ноты.

Но всё получило, я справилась с волнением. Второй раз выходить на сцену было легче. И я счастлива, что представила в финале наш Калужский регион.

В день записи финала мы находились на съемочной площадке с 7 утра до 10 вечера. У нас были репетиции, саунд-чеки с членами жюри, мы вместе выходили на сцену, пели несколько песен, снимались в рекламных роликах.

Время шло быстро. На проекте ты себя очень комфортно чувствуешь, благодаря команде «Новой звезды». Обстановка дружеская, все искренне переживают за тебя, поддерживают. Это очень важно.

Группа поддержки

- В этот раз вам не удалось набрать максимальное количество баллов, в чём была сложность?

- Мне придумали концепцию номера, с которой я была не согласна. Вручили букет цветов. Я должна была сидеть с цветами на коленях и петь. Потом по сценарию я вставала, цветы падали и рассыпались, я оставалась с одной розой в руках и пела дальше.

Я решила прислушаться к мнению профессионалов, но с цветами ни разу не репетировала, и в финале они меня отвлекали. Я не смогла настолько погрузиться в песню, насколько мне хотелось бы.

Конечно, когда ты участвуешь в таких конкурсах, очень важно мнение профессиональной группы, которая с тобой работает, но надо прислушаться к себе и отстаивать свою точку зрения.

- Когда пели, следили за реакцией жюри?

- На отборочном этапе участник изначально имеет 100 баллов. И на столе жюри горит пять звезд. Но в процессе выступления любой из пяти членов жюри может погасить одну звезду, уменьшив эти баллы. Одна звезда – минус 20 баллов.

А в финале жюри, наоборот, должны зажечь эти звёзды. И ты ждёшь, когда они зажгут, и это немного сбивает. Жаль, что в этот раз в жюри не было Дмитрия ХАРАТЬЯНА, была Юлия САВИЧЕВА, которой очень сложно угодить. Но я всем благодарна, постараюсь учесть всё, что мне сказали и в следующий раз победить.

В зале за КАТи болели Игорь и друзья.

- С кем отметили участие в финале?

- У меня была крутая группа поддержки. Игорь и наши друзья присутствовали на съемках, сделали плакаты. Это было здорово! Я видела, как они болеют за меня. Мне было безумно приятно!

И после финала мы поехали отмечать в ресторан. А когда я вернулась в Калугу, отметили на природе с семьей.

Свой проект

- Что сейчас происходит в вашей творческой жизни?

- Когда я вернулась в Калугу после отборочных туров, мы с Игорем создали собственную группу, она называется «КАТи Band» и будет работать в разных направлениях.

Игорь не только мой молодой человек, но и мой продюсер. Благодаря ему появились мои песни. Если бы не Игорь, я бы и на «Новую звезду» не попала, он меня двигал, поддерживал. Игорь не музыкант, но очень творческий человек и любит музыку.

Мы вместе продумываем стратегию развития, у него поразительный организаторский талант, и он кайфует от этого процесса. Сейчас уже записан наш проморолик, мы начнём его активно продвигать.

В планах – развивать группу, снимать клипы и участвовать в новых вокальных конкурсах. Я поняла, что чего-то стою и могу состязаться с сильными участниками.

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