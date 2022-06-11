В Калужской губернии проводили таинственный обряд: хоронили кукушку. И причём здесь «закомуристая травка»

Когда-то в Калужской губернии существовал мистический обряд, от которого становится немного не по себе. Назывался он «Похороны кукушки». А в некоторых уездах хоронили, вернее топили не кукушку, а русалку.

С Троицы начиналась Русальная неделя (Зелёные святки). В этом году мистическая неделя начинается с 13 июня.

Странно, что, например Масленица у нас прижилась, а вот про похороны кукушки никто не знает.

Сделать куклу-кукушку надо было по определённым правилам.

- Да был он очень известным, и считался важным праздником, — ​говорит этнограф, мастер по изготовлению традиционных кукол Жанна СТОЛЯРСКАЯ, которая много лет изучает этот обряд. – Просто советская власть Масленицу приняла как праздник встречи весны, а этот обряд был утрачен.

Масленицу легче было переделать под культурно-этнографическое действо, а кукушку как переделать? Кроме того, Масленица была общинным праздником, а этот – девичий, и многие исследователи его долго считали несерьёзным: ну, собрались девки, поиграли.

Но он и в 1960-х года ещё встречается, хотя уже не полностью, а его самая важная часть – кумление.

Жанна Троицкая рассказала, в чём смысл таинственного обряда похорон кукушки.

Зачем это делали

По поводу похорон кукушки исследователи выдвигают разные версии. Некоторые считают, что обряд проводили для того, чтобы урожай был хороший. Хоронили весну, встречали лето.

Другие пишут, что молодые девушки так прощались с беззаботной жизнь и переходили на новый этап взросления.

Обряд существовал не только в наших краях, но и в Орловской, Тульской, Курской, Брянской, Белгородской областях.

К обряду относились очень серьёзно.

В определённый день, обычно под Вознесение - в четверг на сороковой день после Пасхи - из травы Яртышник («Кукушкины слёзки»), ещё называли его «закомуристая травка» молодые девушки изготавливали куклу-кукушку.

При этом в обряде ​обязательно должна была присутствовать красная вещь, но не личная. Заворачивали корень в тряпочку, одевали сарафан, фартучек.

Местных ребят просили сделать гробик, или сами делали. Потом кукушку крестили: ​трижды брызгали водой, затем она «умирала», её клали в гробик или коробку (а в процессе утраты обряда использовали даже трехлитровую банку) и примерно в полчетвертого утра тайком шли в лес хоронить.

А мальчишки их выслеживали. Поэтому иногда девушки делали ложные могилки с нечистотами.

Затем кукушку поминали, а участницы обряда кумились через берёзовую арку и на год ​становились подругами, названными родственницами. Через несколько дней кукушку надо было выкопать. Тогда обряд прошёл удачно.

Если же мальчишки находили кукушку, то несли в деревню и издевались над ней. Это считалось дурным знаком. Старшие видели, что девушки не справились, значит, не умеют договариваться. А в некоторых областях говорили, что девки умрут до свадьбы.

Гробиком могла быть и просто коробка.

- В советские времена традиция продолжалась даже без кукольных атрибутов, потому что желание было в первую очередь не сделать кукушку и похоронить ее, а покумиться, найти себе подругу, - говорит Жанна Фёдоровна. - И скорее всего, где-то под диваном, в шкафу хранили эту куклу или её вообще не было, а была игра.

Основа – кумление. И мальчишкам говорили: «Кукушку над уважать. Если пошли кукушку хоронить – не мешать». Было уважение к женскому началу.

Кумление происходило через берёзовые ветки.

- Обряд нёс образовательный характер, - считает Жанна Столярская. - Все спрашивают: «А зачем?» Ответ на это вопрос – трава яртышник («кукушкины слёзки»). Она была материалом для кукушек. Корень яртышника, завернутый в тряпочку, - это самая классическая калужская кукушка, описанная большинством этнографов, начиная с ХVIII века.

Корень ятрышника состоит из двух частей: белый и черный. И если принимать порошочек из белого корня - будут детки, а если принимать чёрный – деток не будет. Контрацепция! И не только для женщин, но и для мужчин. Только мужским, наоборот, считался чёрный корень.

И в обряде надо было выбрать того, кто умеет его проводит, умеет изготовить этот порошок. Почему кумились? Ну как же я не покумлюсь с ней, если она умеет этот порошок делать? Чем отплачу? Может вышить что-то или связать, ты мне только порошочек сделай.

Сказать, что всё это было не серьезно – нельзя.

А это - кукушка из 1960-х годов. Куклы уже и не было.

Майя Сысоева объснила, кто такие русалки и последствия общения с ними.

Красивые и страшные русалки

В других местностях в это же время занимались не кукушками, а русалками. Их хоронили, топили или просто устраивали проводы из деревни.

- В середине ХIХ века Шейн описывает похороны русалки - редкий случай, - рассказывает мастер по изготовлению кукол Майя СЫСОЕВА, которая изучает обряды с русалками. - Делали гроб, куклу из травы, длинной ветки в 50-60 см, обтягивали тканью, малевали лицо, накрывали похоронной материей и потом приходили ряженые поп, баба с лаптем и куриным помётом, рядом – кто-то рыдает, кто-то - скачет. И потом её хоронили.

В других местностях делали чучела русалок и устраивали торжественные проводы - выкидывали в поле и иногда разрывали в клочья.

Троица – время, когда мёртвые выходят. Троицкая неделя носила ещё название Кривая неделя, то есть – неправильное, искорёженное время. Русалка сидит на кривой берёзе, страшно смеётся. В это время ходить в лес могли только смельчаки.

Русалки отвечали за росу на полях, за урожайность. Потому что, если не будет воды, всё засохнет, или, наоборот, вода могла всё залить. Поэтому с ними надо было повеселиться, создать им условия.

Русалки и чамки. Чамки - это разновидность русалок. В переводе с мокшанского (мордовского) - маска.

- Внешность у русалок встречается разная, - продолжает рассказ Майя Сысоева. - Они выглядят, как люди, никаких хвостов нет, одежды тоже нет, иногда бывают белые рубахи, потому в некоторых губерниях им оставляли белые холсты, развешивали на деревьях.

В южных губерниях, в том числе и Калужской, русалки предстают образе красивых девушек с мертвенно бледной кожей. А в других местностях русалки – злобные, в образе безобразных старух с длинными руками и титьками до пояса.

Они бегали, могли поймать и защекотать своими железными сосками. А когда бежали, перекидывали груди через плечи. И были очень агрессивными. Этих, в отличие от кукушки, преобразить тяжело. Это - правда жизни. Ещё в некоторых регионах русалки были в виде белой лошади.

Про Калужскую губернию этнографы пишут: «К русалкам относятся женщины, наложившие на себя руки, бывают водяные и лесные. Русалки иногда бывают жёнами водяных, а иногда им прислуживают.

Водяной варит их до вечной молодости». В Жиздринском уезде русалки - это похищенные у матери некрещенные дети (1903 г). Они иногда превращаются в сорок и кормятся по чужим семействам там, где ссора за столом.

Много быличек рассказывает, как русалки сидят на камне, расчёсывают волосы и зовут молодых парней. И если гребень возьмешь, она тебя с собой заберёт.

И были легенды, что русалку можно вернуть в живой мир, если её покрестить: накинуть на неё крест. А чтобы пообщаться с русалками, рекомендовалось надеть крест спереди и сзади и очертить круг.

Оберегом же от русалок являлись крест, булавки, иголки. Не любят они крапиву и полынь, чеснок и «любисток зорю» (что это такое – не известно).

Сейчас самое время запастись оберегом от русалок.

12 июня, в 16:00 в Доме музыки Жанна Столярская и Майя Сысоева расскажут ещё много всего интересного про Зелёные святки, кукушек и русалок. Приходите!

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