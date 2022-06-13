Психолог из Калуги Андрей Скатов рассказал, почему люди смотрят скандальные телешоу и участвуют в них

Агрессия и разборки в ток-шоу имеют стабильно высокие рейтинги в отличие от добрых и позитивных сюжетов.

Как подобные ток-шоу, где все оскорбляют друг друга, дерутся и поливают грязью влияют на нас?

Почему люди соглашаются в них участвовать?

Эту тему мы обсудили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

- Андрей, недавно у нас вышла статья, как калужанина избили на телешоу. На сайте она набрала гораздо больше просмотров, чем, например, культурная или историческая тематика. Почему людей привлекают скандалы и разборки?

- Стандартизировать всё сложно. Закон более примитивной информации - хлеба и зрелищ – с давних времён привлекает человека. Грубо говоря, если смотреть какую-то интеллектуальную передачу, надо думать, и мы потратим больше энергии и калорий, потому что мозг тоже забирает у организма силы.

А более простая информация перерабатывается проще, и мы получаем удовольствие оттого, что быстро с ней справились. И если раньше существовали определённые ограничения, на экране был светлый, добрый образ советского человека, с определенными нравственными качествами, с определённой культурой речи, сейчас закон – хлеба и зрелищ - вернулся. Человеку надо что- то попроще, попримитивней.

Кроме того, на фоне героев таких шоу человек думает, что у него не всё так плохо в жизни. Наступает какое-то успокоение: у других-то вон какой треш!

И ещё один закон психологии. В таких телешоу нет никакой конечной мысли, конфликт остаётся нерешенным, ни к какому выводу не приходят. А любые нерешенные конфликты, любое незавершенное действие запоминается лучше.

Пока конфликт не закрыт, наша психика фиксирует на нём внимание. Поэтому и возникает желание пересмотреть серию, или посмотреть продолжение. Этим пользуют режиссеры и создатели таких передач.

- Почему человек соглашается приходить позориться на телешоу, неужели ради денег?

- Всем хочется славы, известности. Я не могу судить о воспитании и образовании всех участников. Но часто после просмотра таких телешоу люди ищут этого человека в соцсетях, подписываются на него, следят за его жизнью.

Кто-то из участников телепередач начинает потом что-то рекламировать. Идёт монетизация, пусть и небольшие деньги, но для них это неплохо. Человек поймал хайп и стал на своём образе зарабатывать.

Понятно, что, если он приехал из небольшого городка в Москву, потом весь этот городок о нём будет знать, и он может это использовать. И опять же, повторюсь, человеку хочется чувствовать себя особенным, незаурядным.

Он считает, что это его звёздный час, что вся страна смотрит. Это же популяризируется. Это такая модель потребления. Человеку совершенно не важно, что за контент, в котором он участвует, для него главное - ощущение своей значимости, избранности.

- Но люди это смотрят и воспринимают такую модель поведения, как норму.

- Ну, не прямо так думают. Это постепенно встраивается в психику и для человека превращается в норму. Он даже этого не замечет. Мы же учимся всегда не на словах, а на примерах.

Если человеку говорить о морали, нравственности, проводить на эту тему уроки в школе, это не будет иметь эффекта, потому что вся среда формирует совершенно другую модель.

И если человек постоянно смотрит подобные шоу, он может, не замечая, начать вести себя неадекватно и считать это нормой. Иногда мы видим, что кто-то и без камеры ведёт себя так, будто он в ток-шоу находится. Его поведение перенимает те формы.

И это - самый большой вред. Модели поведения встраиваются в определённые незащищённые слои нашего общества, которые в большом количестве потребляют такую информацию.

Два вида агрессии

- В последние время на экране и в интернете слишком много агрессии.

- Есть мнение, что люди таким образом выпускают пар. Агрессии всегда было много. Раньше, я помню, были группировки, которые район на район ходили. И если ты оказывался в другом районе, чувствовалось напряжение. Опасно было передвигаться, потому что тебя могли втянуть в какой-то конфликт.

Считается, что часть элементов агрессии, которая существует, и во взрослых, и в подростках реализуется в сопереживании таким новостям, эмоциональной информации.

Действительно ли это оказывает эффект сброса напряжения, сложно сказать, потому что научными данными не подтверждено.

- Агрессия свойственна каждому?

- Агрессия бывает двух уровней. Во-первых, как природный механизм, – защитная агрессия. Грубо говоря, при встрече с опасностью, когда надо спасать свою жизнь, жизнь своего потомства. Это более адекватная агрессия, которая соответствует внешним условиям.

А есть агрессия, когда человек просто в адекватном или неадекватном состоянии, с психическим диагнозом или без, изменив своё сознание алкоголем или другими веществами, или нет, в какой-то момент решает, что что-то не соответствует его представлениям и резюмирует это в агрессию.

Это - неадекватное реакция, которая не требует защиты себя, своего потомства, а является, по сути, немотивированной.

- Часто на сайте или в соцсетях читаешь злобные, агрессивные комментарии даже под добрыми темами.

- Как показывает практика, такие комментарии пишут люди, имеющие анонимность в интернете. Можно зарегистрироваться под ником и выражать не то что своё мнение, а отреагировать свои эмоции, проявлять необоснованную агрессию.

Бывает, люди и не анонимно это делают. Это может быть психопатология. Человек таким образом в каком-то смысле социализируется, вступает в социальный контакт, взаимодействует в такой форме общения.

Он не воспринимает реальность адекватно и, к сожалению, это всё отражается в его комментариях.

- Сейчас таких людей всё больше.

- Нам кажется, что таких людей много. Нам постоянно показывают какие-то рейтинги. Но статистика в этом плане - дело сложное. Ещё вопрос, как она собирается. Это может быть не такое больше число, как нам представляется.

Потом, эти люди более эмоциональны. Они более ярко себя проявляют, более заметны. Если человек идёт, кричит, он, может быть, такой один на 20 км. Но мы его увидим и запомним, потому что наша психика опасается таких людей, опасается, что он с нами вступит в какой-то контакт с последующим конфликтом.

Есть закон защиты психики – подмечать и видеть неадекватных людей.

Меняется психика детей

- Как оградить детей, подростков от того, чтобы они не смотрели подобные телешоу и ролики в интернете. Сейчас у них очень популярен TikTok, в котором чего только не увидишь.

- Здесь очень сложно. Во-первых, все подростки - разные. Во-вторых, TikTok подстраивается под ту модель потребления, которую демонстрирует подросток.

Некоторые дети говорят: «Я смотрю развивающие ролики, например, про Ивана Грозного, или про солнечную систему, или что такое озоновый слой земли». Они воспринимают TikTok, как энциклопедию, где есть всё обо всём.

И у них не возникает понимания, что из маленького ролика за такое короткое время получить адекватные знания, а не поверхностную информацию, нельзя. Плюс подросток может сказать родителям, что ему никто не навязывает ничего, он сам выбирает, что смотреть.

Но здесь вопрос, сам ли он выбирает или это делает специальный программный алгоритм, который этому подростку по рекомендации встраивает видео. А вот что это за видео? Какие смыслы они в себе несут? Какую культуру они воспитывают, какие ценности прививают?

В Китае, например, с этим очень строго. Там существует запрет на определённые ролики. И если у нас не будет более четких, понятных ограничений в рамках той информации, которую потребляет наше общество, то проблему эту не решить.

Потому что-то, с какой скоростью, с учётом цифровизации, меняется психика наших детей, мы многие вещи просто не понимаем, не осознаем масштаб воздействия. Смена героев поколений происходит практически каждый год. Нам ещё предстоит иметь дело с последствиями.

- Когда ребенок идёт в школу, у него появляется групповой чат с одноклассниками, и там тоже рассылается разная информация. Иногда думаешь, откуда он этого понабрался.

- У ребенка, который идёт в школу, уже есть информационная зависимость, вот в чём беда. И здесь вопрос не только в среде, в том, что у ребенка будет групповой чат, друзья плохому научат.

Есть такое житейское выражение, что ребёнка надо начинать воспитывать, когда он ещё лежит в пелёнках. По сути, психические процессы формируются до 5-6 лет. И если ребенок до этого возраста растёт в полной демократии, то требовать потом каких-то ограничений - большая психотравма для него.

Ко мне на приём приходят родители. И иногда единственный выход из их ситуации - строгие ограничения, можно сказать, даже система определённых наказаний. Но родители не умеют этого делать.

А если и попытаются, будет жуткий скандал. Потому что ребёнок не привык к этому. Он привык, что всё можно, и уткнулся в телефон. А тут внезапно у родителей случилось озарение.

Только профилактику надо было с раннего детства проводить. Не существует в психологии легкого, волшебного метода, чтобы неожиданно ребенок жил одной жизнью, а потом психолог применил какую-то технику, и у подростка случился инсайт.

Бывает, конечно, шоковая терапия, когда ребенок попадает в другие условия, в ограничения, но для него это, по-любому, травматично.

Нужна энергия

- Если человек чувствует, что выходит из себя, как справится с агрессией?

- Помогает физическая активность. Например, поприседать. Это полезно не только в плане агрессии. Обычно, когда у нас нет энергии, нас тянет на примитивчик, на информационный фаст-фуд.

По сути, у нас включается режим энергосбережения. Если энергия есть, мы можем заниматься более сложными делами.

И всегда важно в конфликте дать время. Если возможно, то лучше решить какие-то моменты на следующий день.

Это очень хорошо помогает. Иногда потом даже не хочется возвращаться к обсуждению, главное - сделать правильные выводы. Если нет возможность взять паузу, то хотя бы сосчитать до десяти.

Это снижает тот градус, который может вылиться в пожар и потерю контроля над своими словами, действиями, что ведёт к саморазрушению.

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