Раньше в Калуге было 40 церквей, про некоторые из них до сих пор ходят удивительные истории

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Сегодня продолжаем рассказывать о легендах и удивительных происшествиях, связанные с калужскими церквями.

Старые кладбища

Раньше возле каждой церкви Калуги было свое небольшое кладбище. Потом их закрыли, но иногда всё же разрешали хоронить знатных калужан - за заслуги перед городом и приличную плату.

Особенно почётными местами считались кладбища Крестовского и Лаврентьевского монастырей. Так, до революции в описи Крестовского некрополя (находился в районе нынешней школы №17) значилось около 200 захоронений.

Среди них - 14 почетных и потомственных горожан, 12 дворян, 4 генерал-майора, брат обер–прокурора Святейшего Синода, а также чиновники и уважаемые представители города: врачи, священники, военные.

На территории Лаврентьевского монастыря покоились БИЛИБИНЫ, ПРЯНИШНИКОВЫ, ЗЮЗИНЫ, ТОРУБАЕВЫ, МАЛЮТИНЫ, ЗОЛОТАРЁВЫ, князья ОБОЛЕНСКИЕ, ВОЛКОНСКИЕ, архитекторы НИКИТИН, ЯСНЫГИН, СОКОЛОВ, поэт НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ с дочерью, герои Отечественной войны 1812 года - генералы Карл БАГГОВУТ, Алексей ВСЕВОЛЖСКИЙ и Николай ЛЕБЕДЕВ.

Директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ рассказывал о легенде, что, будучи детьми, два друга Карл Багговут и Николай Лебедев поклялись друг другу, что не только всегда будут вместе, но и могилы их будут рядом. Так и случилось.

После советской власти некрополь был разрушен. Местные жители из кладбища сделали огороды, а из склепов – погреба. Рассказывают даже, что здешние мальчишки играли черепами в футбол.

Лаврентий Калужский скончался 23 августа 1515 года и был погребён в храме Рождества Христова. Потом здесь возник Лаврентьевский монастырь.

Когда-то церковное кладбище было и на месте знаменитого дома на улице Ленина, 100. Дом построили в 1934 году. В нём давали квартиры железнодорожникам и высокопоставленным партработникам. Тогда это было элитное жильё.

А раньше здесь стояла церковь Михаила Архангела, было при ней и приходское кладбище. Старожили вспоминали, что начале 1960-х годов при ремонте рабочие наткнулись на старинный дубовый гроб, в котором лежал старый священник с серебряным крестом на груди. Его перезахоронили на Пятницком кладбище.

Жильцы не раз говорили, что видят призраков. Обычно такие видения происходили осенью, когда сумерки наступали рано. В доме возникали расплывчатые силуэты, слышались шаги и шум. Одна жительница уверяла, что в её квартире появляются фигуры в чёрных рясах. Об этом не раз упоминал историк, краевед Алексей УРУСОВ, знаток тайн старины, преданий и мистических историй.

Преследовали несчастья

Когда-то в Калуге был очень красивый храм в честь Воскресения Христова, который пережил несколько трагедий. Купец Иван ГУБКИН вёл дневниковые записи «Драгоценная память..» и сообщал, что 18 мая 1732 года «в вечере вихрем с Воскресенской церкви крест с тульею сломило».

В 1754 году церковь пострадала от пожара: в ней сгорело 15 человек, хотевших укрыться от огня. Храм отстроили заново. А зимой 1797 года года сильный ветер сломал крест на храме. Через три года калужские купцы Прянишниковы его восстановили.

Однако на этом несчастья не закончились. 21 мая 1905 года в девятом часу утра над Калугой разразилась сильная гроза. Шаровая молния попала в Воскресенскую церковь, где в это время служили молебен.

Воскресенская церквь когда-то стояла на ул. Воскресенкой.

Дьякон был отброшен на сажень, певчие попадали, и двое из них получили ожоги. Купца АЛФЁРОВА завертело и отбросило на несколько саженей к выходу.

Обожгло на паперти двух нищих. На колокольне этим же ударом молнии оторвало под шпилем угол карниза и внутри откос одного из колокольных окон.

Попала молния как-то и в Лаврентьев монастырь. Губкин пишет, что 18 мая 1721 года «во всеночной в день Вознесения Господня в Лаврентеве монастыре во время литии ударом грома на церкви каменный шатер из главок збило, многих людей опалило. 3-х человек убило до смерти и все свечи загасило».

Исцеляла и помогала

Одна из старейших церквей Калуги - Покрова Пресвятой Богородицы (Покрова на рву). Здесь до революции хранилась чудотворная икона Божией матери Петровская. Явлен образ был в 1792 году. Об этом в 1870 году писал местный священник Авдий УГОРСКИЙ.

Хранилась икона у богатых купцов САПОЖНИКОВЫХ. Они ещё до ДАВИНГОФА владели банями в Березуйском овраге. А их дом находился рядом с Покровским храмом.

В 1792 году от испуга с дочерью купца Пелагеей случился апоплексический удар. «Пронзительно вскрикнув, она пала без чувств на землю, лицо искривилось, язык, правая рука и нога отнялись, и в таком ужасном положении страдала она более года».

Но однажды во сне Пелагея увидела, что молится перед Петровской иконой Божией Матери и услышала голос, обещающий ей исцеление. Проснувшись, она дала знак родным, чтобы поднесли ей икону. И тут же ей стало легче, Пелагея пошла на поправку.

После этого икона помогала многим калужанам, которые перед ней молились, исцеляла и помогала. Так, служащий в Калужском гарнизоне внутренней стражи Андрей СЕМЁНОВ был несправедливо обвинен в краже казенных вещей и заключён в тюрьму.

Однажды его пришёл проведать сосуживец и посоветовал молиться Божией Матери Петровской. Семёнов так и сделал, и даже видел сон, как молится в храме и кланяется этой иконе.

А наутро он узнал, что оклеветавший его фельдфебель заболел и признался, что расхищал имущество. После этого Семёнова отпустили, он пришёл в храм Покрова и увидел ту обстановку, какую видел во сне. Он рассказал эту историю и заказал иконе благодарственный молебен.

Интересный случай произошёл и во время восстановления храма. В советские времена все росписи на стенах были замазаны. Многие фрагменты были утрачены.

Но когда в 1990 годы храм стали восстанавливать, вдруг отчётливо проступили две фрески. И это были изображения калужских святых – преподобного Тихона Медынского, блаженного Лаврентия Калужского. Фрески хорошо сохранились с дореволюционных времён, они находятся на южной стене храма. Многие восприняли это, как знак, заступничество и помощь Святых.

Делали лабиринты и ловушки

Давно ходят разговоры и о церковных подземных ходах. Как рассказывал нам краевед Владимир ТОЛСТОВ, эпоха Ивана Грозного — это расцвет подземелий. Все храмы Калуги соединялись ходами.

Примерно так когда-то выглядела Калуга.

По словам Толстова, тайных ходов под Калугой было много. На случай вой­ны всё хранили под землёй. И, если что-то случалось, уходили в подземелье. Делали всевозможные ловушки, лабиринты, чтобы чужаки не проникли.

В последующие века в Калуге под землёй часто пропадали люди, поэтому ходы заделывали. Так, в 1886 году на склоне Березуйского оврага случился оползень, открылось подземелье.

После того как там пропало с десяток калужан, искавших сокровища, губернатор Арцимович приказал ход замуровать. А ход на Правый берег затопило водой, когда в советское время строили мост и вбивали сваи.

А вот краевед, архитектор Александр ДНЕПРОВСКИЙ утверждал, что в летописи упоминается лишь один подземный ход. Он был в калужской крепости (она была на территории нынешнего городского парка).

В 1625 году «государев мастер крепостного, тайницкого и колодезного дела» Анисим РАДИЩЕВСКИЙ построил тайный ход, который вел из крайней башни в овраг речки Городенки (набережная Оки).

Его длина составляла 80 метров, а ширина такая, что несколько вооруженных воинов в 3-4 человека в ряд могли одновременно идти. Но в 1683 году калужский воевода ПОЛУЭКТОВ в описи города пишет, что «того хода уже нет, он завалился».

Увидел чертей

А вот – совсем мистическая история, которую нам как-то поведали жители поселка Льва Толстого. У них ходят слухи, что якобы в местном монастыре когда-то были спрятаны старинные золотые монеты. Во время войны, чтобы золото не досталась немцам, монахи выкинули его в пруд. И некоторые до сих пор ныряют в поисках сокровищ.

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