Бобры подложили калужским чиновникам свинью

На прошлой неделе мы писали про разрушение ограждения пешеходного моста через реку Грязнинка, который находится между Анненками и Калугой-2.

В управлении городского хозяйства нам сообщили о том, что бюджетные средства на ремонт моста не предусмотрены, поскольку он не принадлежит городу, но пообещали закрепить поврежденный участок. Работы обещали начать 2 июня и закончить их 19 июня

- К сожалению, в условиях нынешней нестабильной ситуации отсутствует возможность проведения работ по восстановлению ограждения в полном объеме, - посетовали в управлении горхозяйства. - Выполнение вышеуказанного вида работ будет рассмотрено при условии выделения дополнительного финансирования.

А 3 июня вместе с нашим читателем Алексеем, который и поднял эту проблему, мы отправились на мост проверить, начались ли там обещанные работы, и оценить масштаб проблемы, которую ну никак не решить в нынешних нестабильных условиях.

Оторванный фрагмент моста убрали и повесили ограждающую ленту.

- По этой дороге постоянно ходят люди из Калуги-2 в Анненки и обратно, - начал свой рассказ Алексей. - Также рядом есть Сероводородные озера, тут много разных троп здоровья, как мы их называем, потому что люди бегают, занимаются спортом.

20 лет назад этого мостика не было, были обычные бревна, - вспоминает Алексей. - Люди по ним перебирались через речку Грязнинку. Потом поставили деревянный мост, но он быстро развалился. И после этого поставили уже вот это более или менее капитальное сооружение.

Нынешний мост поставили около 15 лет назад, может быть, даже больше. Он служил верой и правдой, и что вот случилось, - рассказывает об истинных причинах поломки перил Алексей. - На этой речке живут бобры, они и погрызли дерево. Оно упало на мост и погнуло его перила.

А потом кто-то начал мостик постепенно распиливать. Сначала один кусок перила отодрали, потом срезали всю боковину. По оставшимся следам видно, что это кто-то работал, болгаркой, наверное. Сейчас, мне кажется, черный металл не такой уж и дорогой, скорее всего маргиналы пытаются заработать себе на бутылку.

Где-то месяц назад был пост в калужской группе про этот мостик. Но всё, тишина, никто не отреагировал, - отметил Алексей.

Действительно, ещё 6 мая в группу ВК «ЗаЖИЛИбыЛИ» написал калужанин, который обратил внимание на то, что мост разбирают на металлолом.

Ответ горуправы менялся три раза.

- Здравствуйте, на следующей неделе будет произведён осмотр конструкции, - ответили 6 мая в горуправе. - По результатам выезда вернемся с ответом, приносим извинения за ожидание.

- Из-за большого количества работ и загруженности сотрудников выполнить осмотр, к сожалению, не получилось, - заизвинялись там же через 10 дней. - Выезд будет организован в течение недели, приносим свои извинения.

И, наконец, 23 мая горуправа сообщила, что этот мост не является муниципальной собственностью и послала нашего земляка с его ремонтом к депутату.

- А кто тогда его поставил? – удивляется Алексей этим новостям. - Получается, если этот мостик своруют, спилят, то, в принципе, это не будет считаться кражей? Раз он ничейный, бесхозный.

По прошествии 6 дней с нашего визита и недели с объявленного чиновниками начала работ на мосту произошло ровно одно изменение. Исчезла лента, которая хоть как-то сигнализировала и предупреждала пешеходов об опасном участке. Один неаккуратный шаг, и ты запросто можешь упасть.

Без этого мостика перебираться через реку для местных жителей станет большой проблемой. Люди уже привыкли ходить здесь, слушать птичек, дышать свежим воздухом, - подытожил Алексей.

Для нас очевидно, что списывать все на нестабильные ситуации и оставить всё, как есть, аргументируя тем, что мост бесхозный и никому не нужный, было бы большой ошибкой.

За 5 минут нашего пребывания на мосту по нему прошли 6 человек. То есть эта пешеходная дорожка очень востребована. Она делает путь к Анненкам, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Сероводородным озерам заметно проще.

Так что подождем истечения заявленных сроков ремонта и 19 июня посмотрим, сумеют ли ответственные за это представители властей справиться с этим на самом деле совсем несложным вызовом, или даже такая плевая работа в условиях нынешней нестабильной ситуации в мире им не по плечу.

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