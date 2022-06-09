Дом Циолковского в Калуге превратился в бомжовский притон. Опять

В доме на ул. Георгиевской, 16 с августа 1893-го по март 1902 года жил и изобретал Константин Эдуардович Циолковский. Здание является объектом культурного наследия России. Однако из-за недостаточного внимания к памятнику он стал похож на давно забытую и заброшенную избушку. Год назад после проверки прокуратура обязала городские власти отреставрировать дом.

На днях член группы по сохранению исторической памяти при губернаторе, член Союза журналистов РФ Надежда МАКСИМОВСКАЯ возмутилась состоянием дома и написала об этом на странице городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА в ВК.

- Дверь в этом доме ещё была закрыта (или прикрыта), стёкла в окнах опять разбиты, а рабица, которой огородили объект культурного наследия, прорвана, - пишет Максимовская. - В интернете увидела фото внутреннего помещения дома одного из известных калужских фотографов и сразу же пошла посмотреть, в каком он состоянии, чтобы понять, как можно было постороннему лицу попасть в дом. Уверена, что положение с этим знаковым объектом вызовет у Вас тревогу. Что происходит? Это преднамеренные действия, чтобы дом, который является истоком космонавтики, пропал с лица Земли?! А как думать иначе?! Как так могло получиться, что дверь опять открыта и доступ в дом свободен?! Уже валяются рядом бутылки из-под водки. Опять дом становится пристанищем для бомжей и пьяниц, - написала в соцсетях Максимовская.

Через несколько дней мы посетили дом Циолковского, чтобы проверить, в каком он состоянии.

Напротив дома - мусорная площадка. На наших глазах мусоровоз опустошил контейнеры, вот только гора веток и мешков рядом, видимо, оставшихся после субботника, так и осталась нетронутой.

Дом огородили металлической сеткой, которую может прорвать любой желающий. Что и произошло – желающие нашлись.

Замок на дверь всё-таки поставили.

Окна с обветшалыми рамами и выбитыми стеклами покрыты грязью.

Вид дома изнутри только подчеркивает общее состояние разрухи. Частично разобранные полы - явный признак того, что здесь побывали черные археологи. Это любители старины, которые тайком забираются в нежилые старые дома в поисках кладов и старинной утвари.

Посетителями культурного объекта становятся голуби и маргинальные личности.

Территория вокруг дома заросла сорняками.

Управление по охране культурного наследия региона в феврале сообщало, что процесс проектирования реставрации запущен и планируется завершить его до конца 2022 года. Но после составления проекта потребуется еще найти деньги на его реализацию. Сколько это займет времени в нынешней, как любят нынче говорить в горуправе «нестабильной ситуации», остается только гадать.

С просьбой прокомментировать будущее Дома Циолковского на Георгиевской мы обратились в управление по охране объектов культурного наследия.

-Этот дом – объект культурного наследия, который находится на государственной охране, - говорит начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ. - Любые работы должны проводиться в соответствии с разработанной проектной документацией, согласованной с управлением по охране объектов Калужской области.

Состояние дома неудовлетворительное. Требуется проведение трудоемкой работы: замена большого объема сгнивших деревянных венцов, устройство нового фундамента, воссоздание фальцевой исторической кровли из металла, - продолжает Евгений Евгеньевич. - В настоящее время собственниками памятника - горуправой Калуги - осуществляется разработка научно-проектной документации для реставрации и вовлечения в хозяйственный оборот. Разработка будет завершена в этом году. Рассматривается вопрос передачи памятника одному из музеев города. Городской управой также ведутся работы по замене прорванной сетки.

Понятно, что реставрация требует времени, но из-за появившихся не за один год трещин, разрушения фундамента, черных копателей, маргиналов и прочих неприятностей, памятник рискует её не дождаться и, как это уже бывало, освободить земельный участок в самом центре города…

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.