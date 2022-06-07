Как крыши домов Калуги пережили зиму

Закончился зимний период, и мы решили подвести итоги того, как город справлялся с последствиями обильных снегопадов этой зимой. Многие калужане помнят, что все холодные месяцы на повестке дня были непроходимые дороги, заметённые снегом, и крыши, которые еле держались под напором тяжелой снежной шапки.

Но если проблема заметенных дорог весной решилась сама по себе – снег растаял, то текущее состояние крыш домов вызывает серьезные опасения.

Еще в первых числах февраля на официальные страницы губернатора в соцсетях посыпались десятки жалоб от калужан. Просьбы разобраться с проблемой текущих крыш и затопленных квартир поступали от жителей домов по улицам Фридриха Энгельса, Баррикад, Гагарина, Платова, Плеханова и площади Победы.

Потоки воды

Создавалось впечатление, будто весь город занят тем, что спасает свое имущество от потоков воды, льющихся с потолка. Особенно негодовали, и абсолютно справедливо, жители домов, в которых только-только завершился капитальный ремонт.

Общегородская болезнь кровли охватила не только многоквартирные дома, но и муниципальные здания: к примеру, в начале марта прохудилась ранее отремонтированная крыша школы по улице Московской. А под Калугой, на станции Тихонова пустынь, воспитанники детского сада были срочно переведены в другое здание из-за стекающих по стенам спальни потоков воды.

Зима, конечно, была снежной. Но снег в нашей стране вызывать удивления не должен. И в работу управляющих компаний в зимний период обязательно должна входить регулярная очистка кровли. Однако этой зимой те крыши, которые подверглись чистке от снега сотрудниками УК, пострадали едва ли не больше, чем те, которые не чистили. Жители сообщали о повреждении кровли, фасада домов и козырьков после сбивания сосулек и ледяных глыб. Причем, сотрудники управляющих компаний могли выбирать самые неожиданные орудия борьбы: имел место случай порчи кувалдой отремонтированной за счет жителей крыши.

Ледяные глыбы сбивали все

А вот в марте остальная несбитая наледь с грохотом катилась вниз, снося под собой козырьки и сбивая вывески магазинов, и это еще в лучшем случае. А в худшем – страдали люди.

В середине марта ледяная глыба полетела с крыши на проходящую мимо семью, отец семейства оказался под ударом. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Чистили ли крыши управляющие компании или нет – все выходило жителям боком.

О последствиях

И сейчас, когда снег растаял, можно подвести итоги зимнего периода. Для этого мы обратились в ГЖИ с вопросами об итогах снежного противостояния.

На наши вопросы ответила ведущий специалист отдела контроля за обращениями граждан Татьяна ЛАРИНА.

— За 1 квартал 2022 года в оперативно-диспетчерскую службу поступило 4 978 телефонных звонков и 1 223 письменных обращения из разных источников. Еще 413 жалоб пришло через социальные сети. Чаще обращались жители Калуги, Обнинска и Боровского района.

Управляющим компаниям были направлены 477 предписаний (столько дефектов крыш нужно устранить) и 91 предостережение. Все выданные предписания находятся на контроле в Государственной жилищной инспекции. Если нарушения на момент проверки устранены не будут, УК будут привлечены к административной ответственности: в суд отправятся исковые заявления о принудительном исполнении требований.

Напоминаем, что представители УК или ТСЖ обязаны минимум два раза в год осматривать многоквартирный дом от фундамента до чердачных помещений, фиксировать выявленные нарушения, чтобы в дальнейшем их устранить.

Основной причиной протекания кровли за указанный период явилось неаккуратное сбивание наледи на крышах многоквартирных домов.

В весенний период, когда наступает пора дождей, проблемы протекания крыш по-прежнему могут быть актуальны. ГЖИ напоминает жителям Калужской области, что оперативно-диспетчерская служба принимает обращения калужан круглосуточно по номерам телефонов: 27-77-77 и 8 800 450-01-01.

Извлекут ли урок?

По уточнению ГЖИ, к апрелю управляющими компаниями было исполнено 7 предписаний. Причем, не во всех остальных случаях требуется полная замена кровли. Часто ремонт необходим только на определенном участке. Что, кончено, должно ускорять процесс проведения ремонтных работ.

Все жители Калуги, пострадавшие весной от протекших крыш, рассчитывают на полное и скорейшее закрытие вопроса ремонта кровли. Снег растаял, но впереди – дожди. Работы по починке прекращать нельзя, более того, необходимо ускориться.

Будем надеяться, что управляющие компании и ТСЖ извлекут урок из всей ситуации и при подготовке к следующему зимнему периоду будут учитывать свои ошибки. А если самостоятельно сделать это не захотят, то после проверки ГЖИ можно будет решить вопрос качества предоставляемых ими услуг через суд.

Если говорить о плане капитального ремонта крыш в домах областной столицы и других городов региона, то этот вопрос находится в компетенции министерства строительства и ЖКХ. Теперь перед сотрудниками министерства стоит задача выполнить свою часть работ на совесть: увеличить количество домов, подходящих под программу капремонта и совместными усилиями подготовить городские крыши к следующей зиме.

Обратная связь

Уважаемые читатели, а как перенесла зиму крыша вашего дома? Возникали проблемы и если да, то как их решали? С какими проблемами сталкивались? Поделитесь своим опытом – удачным и не очень – по телефону 79-04-54 или по электронной почте lanita@kp.kaluga.ru .

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