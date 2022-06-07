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Какие улицы перекроют на выпускной, и что сделают на Яченке обсудили на планерке Дмитрия Денисова

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 07.06.2022 17:15 1 322
Какие улицы перекроют на выпускной, и что сделают на Яченке обсудили на планерке Дмитрия Денисова

В понедельник, 6 июня, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Прощай, школа!

Первым поводом для обсуждения стало проведение Дня выпускника в Калуге. Все детали праздника описала начальник управления образования города Калуги Ольга ЛЫТКИНА.

В 2022 году 1650 калужских выпускников примут участие в празднике, посвященном окончанию школы. 25 июня во всех школах Калуги состоится церемония вручения аттестатов, а затем начнется традиционный городской праздник.

Выпускники соберутся на площади Победы с 18:15 до 18:45 и возложат цветы к Вечному огню. Шествие праздничной колонны начнется в 19:00. В этом году маршрут составлен от площади Победы по улицам Кирова, Ленина, площади Старый Торг и далее до улицы Баженова.

Местом проведения Дня выпускника станет городской парк культуры и отдыха. С 19:30 до 20:00 выпускники по красной дорожке войдут в парк. Вход на территорию будет осуществляться только по специальным браслетам.

Праздничный концерт начнется в 20:00. Выпускникам будут предложены 20 локаций – интерактивные площадки и фотозоны.

В 22:15 состоится лазерное шоу, затем нынешние выпускники передадут послания для будущих выпускников 2033 года, тех мальчиков и девочек, которые в этом году пойдут в первый класс. А завершением праздника станет фейерверк, который начнется в 22:30.

Яченское водохранилище победило

На прошлой неделе завершилось голосование за объект для благоустройства в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», которое проходило в период с 15 апреля по 31 мая. В этом году в голосовании приняли участие 29 тысяч калужан. По итогам, почти 15 тысяч человек выбрали набережную Яченского водохранилища.

-На сегодняшний день нам необходимо продолжать работу по изготовлению соответствующей документации. До конца текущего года необходимо выбрать подрядную организацию, которая в 2023 году должна будет выполнить работы по благоустройству набережной, - прокомментировал первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ.

Продолжение благоустройства Яченского водохранилища начинается с подземных коммуникаций – сетей ливневой канализации и очистки.

На работы выделено 167 миллионов рублей из регионального и местного бюджета, это почти в три раза превышает объем средств, выделяемых ежегодно по программе «Комфортная городская среда».

В проект планируется включить и часть водохранилища со стороны впадения реки Яченка до входа в Калужский бор.

Ремонт площади Старый Торг

Руководитель Службы единого заказа Татьяна АРЕН рассказала о дорожных работах, которые будут проводиться на этой неделе.

- В планах на текущую неделю завершить тротуар по улице Баррикад, уже ввести в эксплуатацию улицу Энергетиков. По улице Новорежской произвести укладку выравнивающего слоя. Завершить укладку выравнивающего слоя по 2-му Тульскому переулку. Масштабные работы на этой неделе запланированы по площади Старый Торг: произвести работу по благоустройству тротуаров, где это предусмотрено контрактом, со среды планируем приступить к устройству опорных плит под плавающие люки и на выходных уже завершающие работы по укладке покрытия.

Отключение воды

Представитель «Калугаоблводоканал» Фарид МУРЗИН отметил, что неделя началась с отключения воды в северной части города, а также микрорайоне Малиновка. Работы ведутся по графику, даже немного с опережением.

Ответы на вопросы калужан

Жители Калуги задали Дмитрию Денисову почти двадцать вопросов. Они поступали от жителей Малинников, Терепца, Северного, Куровского и других районов.

Отвечая на просьбу жителей Малинников, калужанам пообещали заменить около 500 м аварийного участка с трубой на улице Тарутинская.  При реконструкции дороги «Северный-Окружная» предусмотрят возможность перехвата лишней воды и отвод от СНТ в систему ливневой канализации как того просили местные жители.

По просьбе проживающих в поселке Молодежный, уже продлен маршрут и перенесена конечная остановка до улицы Молодежной 101, и до конца недели УКТ повесит на остановку расписание.

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 07.06.2022 17:15 1 322
Тэги: городской голова калуги
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