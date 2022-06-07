Тренер спортшколы «Торпедо» Владимир Мишустин: «К Аршавину мы готовились, но в Калуге он больше дурака валял»

2022 год для калужского футбола является особенным. Два наших профессиональных клуба выступают в чемпионате России, молодежная команда ФК «Калуга» стартовала в Третьем дивизионе, а воспитанники областных спортивных школ впервые начали свое выступление в Юношеской футбольной лиге.

Одним из тренеров игроков 2007 года рождения является Владимир Мишустин. За свою профессиональную карьеру он успел поиграть в легендарном «Локомотиве» начала нулевых. И вот уже 18 лет тренирует юных калужских футболистов.

В эксклюзивном интервью нам Владимир Мишустин рассказал о своем детстве на 906-ой базе, игре с «Зенитом», поездке в Финляндию и о старте калужской команды в Юношеской футбольной лиге.

Наша справка

Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — это первенство среди юношей академий профессиональных футбольных клубов в России. Первые соревнования начались в 2019 году. ЮФЛ объединяет в одной лиге футболистов разного возраста из разных регионов России. Игры проходят в два круга. За ними пристально следят футбольные селекционеры ведущих клубов страны в поисках будущих футбольных звезд.

«Звездный» и 906 база

- Владимир, вы начали заниматься футболом в Калуге?

- Вообще я родился в Брянске. В три года моя семья переехала в Калугу. Родители имели непосредственное отношение к спорту. В первые годы мы жили на территории лагеря «Звездный». Там, кстати, тогда базировалась основная калужская футбольная команда – «Локомотив».

- Вы жили прямо на территории лагеря?

- Да, там было два трехэтажных дома. Оттуда меня возили в детский садик. А любовь к футболу, может, и родилась, когда смотрел на лучших калужских игроков, которые тренировались в «Звездном».

Гуляли целыми днями. Конечно, ходили на футбольное поле, где дядьки бегали. А мы смотрели, мячи подавали.

- Когда вы попали в спортивную школу?

- Это и стало в дальнейшем моей главной проблемой. Потому что полноценной футбольной школы я не получил. Может, поэтому и не заиграл на более высоком уровне.

В дальнейшем родителям дали жилье на 906-ой базе. Я там до сих пор живу.

С этого района в прошлые годы было сложно куда-то добраться. Во втором классе начал ходить в секцию футбола, которая была при воинской части. Моим первым тренером стал Виктор Милаков.

- Более серьезно заниматься футболом не хотелось?

- Желание было, конечно. Больше скажу, меня замечали тренеры из спортивных школ, приглашали играть за их команды на соревнованиях. Удалось даже съездить в Ригу на турнир.

Владимир Мишустин в составе «Зари» из Думиничей (верхний ряд, третий слева).

Голы в Думиничах и Ферзиково

- Чем вы выделялись на футбольном поле?

- У меня была очень высокая стартовая скорость. Хотя и дистанционно я хорошо бежал.

- У вас ведь удивительная история для современного российского футбола.

- В каком-то смысле да. Я не прошел путь спортивных школ. Начал играть за команду своей воинской базы. Потом на областных соревнованиях выступал за Думиничи и Ферзиково.

Вот за один за сезон я, благодаря своей скорости, забил во всех турнирах больше ста мячей.

- Такую результативность, наверное, не могли не заметить в калужском «Локомотиве»?

- История моего прихода в профессиональный футбол интересная. Нынешний заместитель министра спорта Роман Жуленко в те годы выступал за калужский «Локомотив». У него в Ферзиково был дом. Роман Владимирович приезжал к себе отдыхать и ходил смотреть матчи первенства области.

Реализация моментов у меня была на низком уровне. За один матч могло быть выходов один на один по 10 штук. Два гола я забью. Все и радовались.

Роман Жуленко был не последним человеком в «Локомотиве». Вот он про меня и рассказал тренерам.

Владимир Мишустин в форме уже несуществующего калужского «Локомотива» на уже несуществующем стадионе «Центральный».

Калужский «Локомотив» и вояж в Финляндию

- Вам, наверное, было сложно в первое время в профессиональной команде?

- Все понимали мои слабые и сильные стороны. Тренеры видели мои проблемы с техникой. Поэтому я оставался очень часто после тренировок. Такой же пример мне подавал Владимир Кисенков, который своим трудом впоследствии заслужил возможность играть в Премьер-лиге.

В дальнейшем я привык к физическим нагрузкам. А тренировались мы много.

- Вам удалось сыграть в знаковом для современного калужского футбола матче. В рамках Кубка России в 2001 году в наш город приехал питерский «Зенит». Как вы вообще готовились к той игре?

- Нам не говорили, что будет аншлаг на стадионе. Но мы этого ждали. Перед матчем мы заселились на базу в Хотисино. Там жили и тренировались два дня. Больше, конечно, было тактических занятий.

Тренер Вадим Жердев тогда нам говорил, что занимаемся мы по итальянской системе. Ставили на обед большую тарелку макарон, посыпали сыром и ели.

Когда вернулись в Калугу, сначала ничего не поняли. Уже в раздевалке я узнал, что остался в запасе. С еще одним футболистом «Локомотива» Дмитрием Чудаковым взяли сетку с мячами и вышли из подтрибунного помещения. Тот рев трибун я, наверное, никогда не забуду.

Быть может, первый тайм нам за счет зрителей и удался. Играли с «Зенитом» на равных. Как минимум по счету.

- За «Зенит» тогда выступали Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Что-то особенного в них можно было разглядеть?

- Не скажу, что они как-то сильно выделялись. Может быть, просто не настроились должным образом, хотели выиграть малой кровью. Уже во втором тайме «Зениту» пришлось бегать быстрее.

К Аршавину мы готовились, но в Калуге он больше дурака валял.

- Вы играли на позиции крайнего полузащитника, где скорость решает многие вопросы. Как вас внедряли в систему игры «Локомотива»?

- Я все-таки в первое время чаще выходил на поле на замену. Кстати, в стартовых четырех матчах мне удалось забить два гола, заработал пенальти. Потом, правда, наступил спад. Вадим Жердев спрашивал у меня, почему я остановился. Хотя работал также. Оставался после тренировок.

- У молодых игроков того «Локомотива» были предложения по переходу в более сильные российские клубы. Вас не звали?

- Для этого надо было играть в основном составе. Но главное не это. Все-таки я больше постоянно догонял, чем работал вперед. Базы явно не хватало. Чудес на свете все-таки не бывает. Надо тренироваться и трудиться с раннего детства, чтобы получить свой шанс в профессиональном футболе.

- В «Локомотиве» вы отыграли всего три года.

- Да. В те годы делали ставку на молодежь. Уже в 25-26 лет ты переставал подавать надежды. Поэтому стал играть вновь на областных соревнованиях. В том числе за «Зарю» из Думиничей.

- Но у вас же было еще одно футбольное путешествие?

- Да, поступило предложение отправиться в Финляндию. Я поехал вместе с Дмитрием Захаровым. С самого начала на тренировках и в контрольных матчах мы стали много забивать.

Но были и сложности – языковой барьер, например. Опять же, нам надо было снимать жилье. Поэтому не получилось остаться в Финляндии. Местные тренеры объяснили, что мы сильнее других футболистов, но не на две головы. В итоге уехали из маленького финского городка Коккала в Калугу.

Владимир Мишустин со своими воспитанниками.

18 лет тренерской работы

- Что вы делали после своего возвращения из Финляндии?

- Директор спортивной школы «Торпедо» Михаил Стрыков позвал на работу. С 2004 года я начал тренировать юношей. Михаил Иванович тогда произнёс золотые слова: «Чтобы стать хорошим тренером, надо убить в себе игрока». Со временем я это сделал.

- Сложно было в самом начале этого нового для вас пути?

- Конечно, трудности были. Хорошо, что рядом был Михаил Иванович. Он не просто брал бывших футболистов на работу в спортивную школу и бросал их как слепых котят. Нет. Благодаря своему опыту постоянно подсказывал.

Постепенно мне стала очень нравиться тренерская работа. По сей день это мое любимое дело.

За прошедшие 18 лет я ставил перед собой всегда одну и ту же задачу – обучить детей. Чтобы как можно больше мальчишек смогли попасть в профессиональный спорт. Правда, за эти годы сами дети сильно поменялись. Ребят очень много талантливых. Мы можем обучить их и направить в нужном направлении. Но без желания ребенка ничего не получится.

- В физическом плане дети сильно изменились?

- Раньше было больше ребят, которые выросли во дворе. У меня, например, были рядом гаражи, болото, дом строился. Я весь день пропадал там. Поэтому перепрыгнуть какую-то канаву, перелезть через забор для меня не составляло сложностей.

Сейчас дети изменились - могут легко разобраться в телефоне и компьютере, а когда на тренировках у нас иногда мяч перелетает через ограждение, ребенок сразу спрашивает: «А где здесь выход?» Раньше бы любой пацан просто перепрыгнул через забор и побежал за мячом.

- Для современных детей созданы и великолепные условия...

- Конечно, полей и стадионов стало намного больше. Условия с нашими не сравнишь. Посмотрите, сколько искусственных газонов.

Калужане выиграли два матча из трех на старте Юношеской футбольной лиги.

Юношеская футбольная лига

- В этом году впервые калужская команда стартовала в Юношеской футбольной лиге. Как вы готовились к этому турниру?

- Сначала нас определили в одну зону с командами из Ярославля, Владимира, Мурома. Конечно, хотелось в этих регионах поиграть, потому что с Орлом, Брянском и Тулой мы боремся на поле на протяжении долгих лет.

Но потом все изменилось. Приходится играть со старыми соперниками. Мы их хорошо знаем. Поэтому на первом этапе для нас не будет сюрпризов от противников.

Проходных матчей, думаю, также мы не увидим. В такой конкурентной борьбе мальчишки должны прибавлять.

- Как отреагировали ваши воспитанники на то, что будут выступать в Юношеской футбольной лиге?

- Перед началом турнира они не до конца осознавали, где мы будем играть. Насколько серьезный уровень соревнований, организации, информационного освещения. Сейчас, конечно, уже другое дело. Игроки понимают, что за каждым матчем, за каждым их действием наблюдают специалисты по всей России.

- Для многих футболистов из районов ЮФЛ может стать большим шансом. Вы привлекаете ребят не только из Калуги?

- Мы знаем всех футболистов 2007 года рождения в нашей области. В районах есть талантливые игроки. Привлекаем к тренировкам ребят из Козельска, Юхнова, Медыни, Хвастовичей, Жиздры. Основную часть, конечно, составляют воспитанники двух спортивных школ областной столицы – «Калуга» и «Торпедо».

Сейчас мы являемся первооткрывателями Юношеской футбольной лиги. Во всем. В футбольных моментах нам нужно организовать проживание и питание для талантливых игроков из районов. Для них это главный шанс пробиться в профессиональный футбол.

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