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Комсомольская роща в этом году: в сравнении с прошлогодней помойкой, тут на удивление чисто. Наш фоторепортаж

Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 07.06.2022 12:00 1 527
Комсомольская роща в этом году: в сравнении с прошлогодней помойкой, тут на удивление чисто. Наш фоторепортаж

В Комсомольской роще мы были чуть больше года назад. Тогда она показалась не слишком благоустроенной. Главная проблема территория была очевидна – ее просто плохо убирали.

В этот раз картина получилась совершенно противоположной. Но для начала давайте посмотрим на итоги нашего опроса в телеграм-канале. Мы решили спросить у калужан, в каком состоянии находится Комсомольская роща в Калуге? 

Калужане считают, что Комсомольская роща находится в хорошем состоянии. 

Во-первых, больше трети читателей нашего телеграм-канала, принявших участие в опросе, вообще забыли, когда в последний раз отдыхали.

А вот другая треть проголосовавших сказали о том, что в роще им нравится, но можно было бы ее еще лучше благоустроить.

Чуть больше десяти процентов пожаловались на мусор и грязь. Приблизительно такое же число опрошенных не желают ходить в Комсомольскую рощу. А зря.

От грязи и мусора, которые мы увидели в прошлом году, не осталось и следа. Комсомольскую рощу убирают. И это видно невооруженным глазом.

Комсомольская роща - отличное место для прогулки с детьми. 

В Комсомольской роще также заботятся о птицах. Скворечников на всей территории очень много.

Возможно, в роще так чисто из-за холодной весны. Шашычники выбирались сюда нечасто.

А вот колодцы от мусора так и не очистили.

 

Можно также убрать упавшие деревья. А вот с грязью вряд ли что-то возможно сделать.

Бутылки в мусорках соседствуют со спортивными снарядами. Но это не критично.

Спортивный инвентарь в Комсомольской роще давно надо уже убрать. Это опасно для калужан.

Велосипедные прогулки в Комсомольской роще практикуют многие калужане.

В целом в Комсомольской роще за последний год стало намного чище. Здесь приятно прогуляться как пешком, так и на велосипеде.

Для бегунов эта территория также выглядит привлекательной. Вот бы еще спортивный инвентарь, который является явным пережитком советского прошлого, срезать и установить новый.

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Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 07.06.2022 12:00 1 527
Тэги: общество комсомольская роща
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